Kılıçdaroğlu'ndan "temiz siyaset" afişi: Tabana ve tavana farklı mesaj sinyali

3 yıl aradan sonra mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü için yapılacak etkinlik için İstanbul ve Ankara'daki matbaalarda afiş çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun "haram araç" manifestosunun ardından afişlerde "temiz siyaset" vurgusu dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden afiş hazırlıklarına yönelik son durumu ve kulis bilgilerini aktardı.

Cumartesi günü yapılacak bayramlaşma programı için hazırlıklar son sürat devam ederken CHP'deki hareketliliği paylaşan İlter Yeşiltaş; "O afişler Genel Merkezi donatacak. Afişlerin 29 Mayıs cuma günü öğleden sonra afiş asma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Parti otobüsleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı giydirme işlemi de muhtemelen yapılacaktır." dedi.

İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaştığı aktararak "Gamze Akkuş İlgezdi'nin yaptığı paylaşımda Birlik, Dayanışma, Kardeşlik sloganlarını başa çekmesi dikkat çekti. İlgezdi'nin paylaşımında bir görsel yer alırken "CHP'de dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhunu hep birlikte yaşamak üzere bayramlaşma programında buluşuyoruz." ifadeleri yer aldı. Yeşiltaş bu gönderideki 3 vurgunun yapıldığını belirterek "Kardeşlik, birlik ve dayanışma vurgusu önemli. Bu sloganlarla Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen CHP Genel Merkezi'nde karşılanacak" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesiyle Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. (AA)

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZELEŞTİRİ: "ARTIK SUSMAYACAĞIM"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, afiş hazırlığının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğunu "sessiz kalmayacağım" açıklamasıyla kendisine yönelik bir özeleştiri yaptığını belirterek; "Bazı olaylar karşısında suskunluğu sürdürmek doğru değildir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu hem kendisine bir mesaj aslında artık kendisinin de susmayacağına dair kamuoyuna bir mesaj veriyor. " dedi.

Yeşiltaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl arayla yaptığı iki "arınma" çağrısının ardından CHP tabanındaki süreci değerlendirerek "Bundan sonraki süreçte karşı taraftan, yani Özgür Özel cephesinden bir açıklama gelirse hemen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de yanıt gelecek." diyerek bu şekilde bir tablo ortaya çıkacağını vurguladı.

"TABAN VE TAVANA VERECEĞİ MESAJLAR FARKLI OLACAK"

İlter Yeşiltaş açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu'nun parti tabanını kucaklamaya yönelik bir mesaj vererek eleştirilerde bulunacağına dikkat çekerek; "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs cumartesi günü yapacağı CHP Genel Merkezi önündeki bayramlaşma programında parti tabanını kucaklayamaya dönük bir mesaj verecek fakat eleştirileri de sıralayacak. Yani taban ve tavana vereceği mesajlar şüphesiz farklı olacak. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günkü gazetecilerle yaptığı bayramlaşmada bunun çok net mesajını vermişti. Çok sert bir açıklama olacak. Partinin önceki yönetimine ve yaşananlara dair sert bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan parti tabanına ayrışma olmaması adına kucaklayıcı bir dil kullanacak." ifadelerini kullandı.