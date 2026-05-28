Özgür Özel cephesi köşeye sıkıştı! "Alternatifleri yok Kılıçdaroğlu’na mecburlar"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları partideki liderlik krizini daha da derinleştirdi. A Haber ekranlarında süreci değerlendiren uzman isimler, Özgür Özel yönetiminin hem hukuki hem siyasi açıdan çıkmazda olduğunu vurgularken, Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar'ın "Özel cephesinin alternatifi yok, Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburlar" sözleri dikkat çekti.

Mutlak butlan kararının gölgesinde yeni bir türbülansa giren CHP'de liderlik savaşı büyüyor. A Haber'e konuşan uzman isimler, parti içerisindeki güç mücadelesinin giderek derinleştiğine dikkat çekerken, yaşanan gelişmelerin CHP'de yeni bir meşruiyet ve yönetim tartışmasını da beraberinde getirdiğini vurguladı. CHP'DE KOLTUK KRİZİ DERİNLEŞİYOR! "ÖZGÜR ÖZEL'İN TEK ÇIKIŞI KILIÇDAROĞLU" CHP'DE GÖZLER YENİDEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan belirsizlik sürerken, parti içerisindeki güç mücadelesinin giderek daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Tartışmaların merkezinde ise Özgür Özel yönetiminin siyasi ve hukuki manevra alanının ne kadar olduğu sorusu yer alıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, CHP yönetiminin artık ciddi bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirterek, Özgür Özel ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu karşısında güçlü bir alternatif oluşturamadığını söyledi. Tutar, "Kemal Bey'in merhametine sığınıyorlar aslında" ifadelerini kullanırken, mevcut yönetimin doğrudan Kılıçdaroğlu'na yüklenemediğini, aksine onun desteğini veya hoşgörüsünü kazanmaya çalıştığını dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KOZLARI YOK" Özgür Özel'in parti yönetiminde kalmak istemesine rağmen elindeki siyasi araçların sınırlı olduğunu savunan Bercan Tutar, parti içi mekanizmaların da mevcut yönetimin lehine işlemediğini söyledi. Tutar, "Parti demokrasisi zaten buna izin vermiyor" değerlendirmesinde bulunurken, milletvekili desteği ya da farklı siyasi hamlelerin de belirleyici olmayacağını ifade etti. Özel yönetiminin taban üzerinden mesaj vermeye çalıştığını belirten Tutar, "Kemal Bey'i doğrudan hedef almıyorlar. CHP'nin geleceğinin tehlikede olduğu söylemi üzerinden dolaylı baskı kurmaya çalışıyorlar" görüşünü dile getirdi. Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun elindeki siyasi ağırlığın farkında olduklarını ve bu nedenle daha temkinli hareket ettiklerini söyledi. Tutar, değerlendirmesinin devamında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda sahip olduğu gücün farkındalar. Ona yaranmaya çalışıyorlar, merhametine sığınmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm de Kemal Kılıçdaroğlu da pabuç bırakmayacak gibi görünüyor." sözleriyle parti içindeki güç dengesine dikkat çekti.