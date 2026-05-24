Özgür Özel destekçilerinden Kılıçdaroğlu cephesine ağır küfürler! CHP kapısında görünce çıldırdı: Allah belanı versin! Köpekler
CHP Genel Merkezi önünde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olması sonrası partililer arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel’e yakın gruplar arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuştu. Yaşanan gerginlik sırasında bazı kişilerin milletvekillerine yönelik “Orhan Sarıbal Allah senin belanı versin”, “O... çocukları” ve “Köpekler” şeklinde hakaret ettiği duyuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde, mahkemenin verdiği karar sonrası partililer arasında tansiyon yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olması üzerine bina önünde toplanan partililer arasında sert tartışmalar yaşandı.
GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİNLİK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetmesinin ardından genel merkez önünde hareketlilik başladı.
SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU
Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel'e yakın gruplar arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri havada uçuştu.
"O.... ÇOCUKLARI"
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın grubun CHP Genel Merkezi önüne geldiği sırada bina içerisindeki Özel destekçileri, grup içerisinde bulunan milletvekillerine sert ifadelerle tepki gösterdi. Tartışma sırasında "Orhan Sarıbal Allah senin belanı versin", "O... çocukları" ve "Köpekler" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf edildi.
GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Yaşanan arbede sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri genel merkez çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemlerini artırdı. Olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, CHP Genel Merkezi önündeki gergin bekleyişin sürdüğü öğrenildi.