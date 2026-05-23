CHP’de ‘işgal’ tartışması: Özgür Özel genel merkezi terk edecek mi?

CHP tabanında yaşanan büyük güven kırılmasına dikkat çeken Tayiz, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Türkiye siyasi tarihinde hiç bu kadar net yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmamıştı. Muhittin Böcek’in itirafları, çantalarla gelen paralar ve bizzat belediye başkanlarının itiraf ettiği o rüşvet çarkı net şekilde ortaya çıktı. Utanmadan balya balya rüşvet almışsınız, sonra çıkıp mağduriyet edebiyatı yapıyorsunuz. Bunun toplumda ve CHP tabanında bir karşılığı yok" sözleriyle partideki çürümeyi aktardı.

KILIÇDAROĞLU BU KEZ DAHA CESUR VE KARARLI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüş stratejisini yorumlayan Kurtuluş Tayiz, "Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte düştüğü hatalara, yani kendisini arkasından hançerleten hatalara tekrar düşmeyecektir. Artık daha cesur ve daha kararlı. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan hareket edeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun en büyük misyonu, bu rüşvet ve akçeli işlerin döndüğü dönemi kapatmaktır. Uzlaşma ve suhulet laflarına bakmayın, karşısındakilerin ne kadar militan olduğunu bizzat genel başkanın fotoğrafının ayaklar altına alınmasından biliyor" dedi.

CHP MİTİNGLERİNDE DİĞER ÖRGÜTLERİN BAYRAKLARI SALLANIYOR

Partideki militanlaşma tehlikesine işaret eden Tayiz, "Genel merkez önündeki mitinglere baktığınızda CHP bayraklarından çok farklı grupların, yan kuruluşların bayraklarını görüyoruz. Bu, CHP kültürünün nasıl değiştiğini ve militanlaştığını gösteriyor. Özgür Özel şu an partiyi işgal etmeye devam ediyor ama CHP sokağı bu kavgaya mesafeli duruyor. Çünkü taban, yukarıdaki bu kavganın bir ikbal ve rant kavgası olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YEDEK PARTİ PLANI: İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma girişimlerini de deşifre eden Kurtuluş Tayiz, "Özgür Özel bir yedek parti kurmuş, sanki CHP aleyhinde bir kapatma davası varmış gibi 'biz kapatmaya karşı kurmuştuk' diyor. Hangi kapatma davasına karşı kurdun sen bu partiyi? Gündüz gözüyle insanların yüzüne baka baka yalan söylüyorlar. Tek amaçları CHP’den ne kadar parça koparabiliriz derdine düşmek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu troykayı tasfiye etmek için her türlü disiplin ve hukuk yolunu işleteceği açıkça görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

DELEGE KRİZİ: TUTUKLU DELEGELERLE KURULTAY OLUR MU?

Kurultay takvimiyle ilgili teknik açmazları dile getiren Tayiz, "Özgür Özel hemen kurultaya gidelim diyor ama bu o kadar kolay değil. 38. kurultay delegelerinin bir kısmı şu an tutuklu veya hüküm giymek üzere olan isimler. Fiziki olarak oy kullanmaları mümkün olmayan bir delege yapısıyla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu’nun bu süreci hemen başlatacağını sanmıyorum; önce partiyi arındıracak, sonra kurultaya gidecektir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.