Bir genci sakat bırakan CHP'li başkan şimdi de esnafı hedef aldı! “Selamım alınmadı, gidin ceza kesin” talimatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar'da CHP İlçe Başkanı Berk Tütüncü, esnaf ziyareti sırasında selamını almadığını iddia ettiği bir işletme sahibini hedef aldı. Telefonla konuştuğu için kendisini fark etmeyen esnafa tepki gösteren Tütüncü'nün ziyaretinden iki gün sonra, belediye zabıtaları dükkana baskın düzenleyerek peş peşe cezalar kesti. Reklam panoları sökülen ve çifte standart uygulandığını belirten işletme sahibi Mehmet Şahin, yaşanan "selam intikamını" A Haber'e anlattı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün adı, siyasi faaliyetlerinden çok karıştığı kaza ve yargı süreciyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Tütüncü'nün, daha önce Ataşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araçla 21 yaşındaki Hacı Resul Düzgün'e çarptığı olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kazanın ardından genç sakat kalırken, yargılama süreci sonunda mahkeme Berk Tütüncü hakkında 5 yıl denetimli serbestlik ve 150 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Tütüncü'nün adı bir kez daha kamuoyunun gündemine taşındı.

SELAM ALMADI DİYE HEDEF OLDU

Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP İlçe Başkanı Berk Tütüncü, girdiği bir kafede beklediği ilgiyi göremeyince işletme sahibiyle tartışma yaşadı.

İşletme sahibi Mehmet Şahin, o gün dükkânda yaşanan bir arıza nedeniyle telefon görüşmesi yaptığını ve Tütüncü'yü tanımadığı için fark etmediğini belirterek, "O gün bizim dolapta arıza vardı, ben dolap için bir müdür aramak zorundaydım. O anda Üsküdar İlçe CHP Başkanı Berk Bey gelmiş buraya. Ben de o arada rahatsız olmasın diye arka tarafa geçiyordum. Benim arkamdan geliyor, 'Biz size ne yaptık, neden selamı almadın?' gibisinden tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şahin, kendisini tanımadığı için o an telefonu kapatmadığını, niyetinin asla saygısızlık olmadığını dile getirdi.

ZABITA ELİYLE İNTİKAM OPERASYONU

Tütüncü'nün dükkândan ayrılmasının ardından kısa süre sonra belediye ekiplerinin işletmeye geldiği öne sürüldü. İşletme sahibi Şahin, zabıta ekiplerinin özel talimatla geldiğini iddia ederek, "Başkanın buraya gelip de bunu tebliğ etmesi zaten yanlıştı. Sadece selamı almadığım içindi. İki gün sonra da zabıta ekiplerini yolladı buraya. 'Selamım alınmadı, gidin oraya bir ceza kesin' gibisinden talimat verildi." dedi.

Zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek dışarıda bulunmayan masa ve sandalyelerin dışarı çıkarılmasını istediği, ardından da işlem başlattığı öğrenildi.

REKLAM PANOLARI SÖKÜLDÜ ÇİFTE STANDART UYGULANDI

CHP'li belediyenin yalnızca kendi işletmesini hedef aldığını savunan Mehmet Şahin, yan taraftaki işletmelere herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdü.

Şahin, "Dışarıda şu an rakip firmamız var bizim yan tarafta. Onların şu an reklam görselleri de dışarıda duruyor, bayrakları duruyor. Ama bizimkiler söküldü, kaldırıldı buradan. Yani varsa herkese yapılsın bu uygulama, yoksa kimseye yapılmasın sonuç itibarıyla." ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

