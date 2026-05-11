CHP'de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddiaları, belediye yönetimlerine ilişkin tartışmalar ve parti içi mesaj krizleri sonrası gözler yeniden genel merkeze çevrildi. Parti içerisindeki bazı isimlerin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini artırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre son iki hafta içerisinde yaklaşık 20 belediye başkanı, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek mevcut parti yönetimine ilişkin rahatsızlıklarını aktardı. Görüşmelerde özellikle belediyelerin taleplerine karşı genel merkezin tutumu ve parti içindeki kriz yönetiminin eleştirildiği öne sürüldü.

PARTİ İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

CHP'de son dönemde bazı belediye başkanları ve yöneticiler hakkında ortaya atılan iddialar, parti içinde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in açıklamaları sonrası parti yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor.

Haberde yer alan iddialara göre, bazı partili isimler Özgür Özel'in kriz yönetiminde yetersiz kaldığını savunurken, belediyelere yönelik destek mekanizmalarının da zayıf olduğu görüşünü dile getiriyor.