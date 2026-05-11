Özgür Özel’e sessiz öfke büyüyor! Başkanlar Kılıçdaroğlu’na gitti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik parti içindeki memnuniyetsizliğin arttığı öne sürüldü. Son iki haftada yaklaşık 20 belediye başkanının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek parti yönetimine ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdiği iddia edildi.

CHP'de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddiaları, belediye yönetimlerine ilişkin tartışmalar ve parti içi mesaj krizleri sonrası gözler yeniden genel merkeze çevrildi. Parti içerisindeki bazı isimlerin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini artırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre son iki hafta içerisinde yaklaşık 20 belediye başkanı, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek mevcut parti yönetimine ilişkin rahatsızlıklarını aktardı. Görüşmelerde özellikle belediyelerin taleplerine karşı genel merkezin tutumu ve parti içindeki kriz yönetiminin eleştirildiği öne sürüldü.

PARTİ İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

CHP'de son dönemde bazı belediye başkanları ve yöneticiler hakkında ortaya atılan iddialar, parti içinde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in açıklamaları sonrası parti yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor.

Haberde yer alan iddialara göre, bazı partili isimler Özgür Özel'in kriz yönetiminde yetersiz kaldığını savunurken, belediyelere yönelik destek mekanizmalarının da zayıf olduğu görüşünü dile getiriyor.

BELEDİYE BAŞKANLARININ RAHATSIZLIKLARI GÜNDEMDE

Partili kaynaklara dayandırılan iddialarda, belediye başkanlarının özellikle mesaj krizleri, parti içi disiplin süreçleri ve eleştirilere yönelik yaklaşım nedeniyle rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Görüşmelerde "Parti yönetilemiyor" serzenişinin öne çıktığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ile temas kuran isimler arasında uzun süredir görev yapan bazı belediye başkanlarının da bulunduğu aktarıldı. Ancak görüşmelere ilişkin CHP yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTİFA VE İHRAÇ İDDİALARI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısının 20'ye yaklaştığı, bu isimlerden 15'inin ise AK Parti'ye katıldığı öne sürüldü. Ayrıca parti içerisinde ihraç edilen üye sayısının 1800'ü aştığı iddiasına da yer verildi.

CHP yönetimi ve ilgili isimlerden söz konusu iddialara ilişkin resmi değerlendirme gelmesi halinde haber güncellenecektir.

CHP'DE GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Parti içerisindeki tartışmaların önümüzdeki süreçte CHP yönetimi üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle belediye yönetimleri ve genel merkez arasındaki ilişkilerin, siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor.

