CHP'de skandallar silsilesi! AK Parti'den A Haber'de dikkat çeken çıkış: Silivri'den talimat alan anlayış
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP’de peş peşe gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk, itiraf ve iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk siyasetinin “en garip günlerinden geçtiğini” söyleyen Özboyacı, CHP içinde yaşanan krizlerin yalnızca kamuoyuna yansıyan kısmının görüldüğünü ifade ederek "Rahatsız olan CHP'liler diyorlar ki; 'Biz yıllardır bu meselelere muttaliydik, biliyorduk. Bu konuda CHP Genel Merkezi’ni defaatle uyardık.' Ama CHP Genel Merkezi’nde maalesef şu anda biliyorsunuz; yani adeta Silivri’den talimat alan bir anlayış var." dedi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da son detayları CHP Genel Merkezi önünden aktardı.
CHP'de peş peşe gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve itiraf tartışmaları siyaset gündemini sarsarken, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'ndan A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında çok sert açıklamalar geldi.
CHP içinde "her gün yeni bir rezaletin ortaya çıktığını" söyleyen Özboyacı, parti yönetiminin kontrolü kaybettiğini savunarak, "CHP Genel Merkezi'nde adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var" ifadelerini kullandı.
Özboyacı, şikayetçi ve itirafçıların da bizzat CHP'liler olduğunu belirterek, parti içinde büyük bir çözülme yaşandığını öne sürdü.
HER GÜN YENİ BİR REZALET ORTAYA ÇIKIYOR
Türk siyasetinin en garip dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Selman Özboyacı, "Gerçekten Türk siyaset tarihinin en garip periyotlarından birinden geçiyoruz. Çünkü her gün yeni bir skandal patlak veriyor, her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Bey'in içinde bulunduğu durum içler acısıdır" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in "Genel merkez hedef alınıyor" sözlerine yanıt veren Özboyacı sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP Genel Merkezi'ni hedef alanlar bizzat CHP'lilerdir. Kendi arkadaşları, en yakınları Veli Ağbaba'ya saldırıyor. CHP'nin yaşadığı bütün sıkıntının sebebi yine CHP'lilerdir. Bu durum, parti içi bir kontrolsüzlük ve otorite boşluğunun getirdiği bir sonuçtur.
SİYASETİ OYUNCAK HALİNE GETİRDİLER
CHP'deki yönetim anlayışının partiyi esir aldığını vurgulayan Selman Özboyacı, "CHP'nin siyaseti parayla alınıp satılabilecek bir oyuncak haline getirme çabasının sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Genel merkez maalesef bazı yanlış usuller üzerinden adeta esir alınmış durumda. Biz siyasetin içindeki insanlar olarak her gün CHP'lilerle oturup kalkıyoruz. Bize, 'Bunlar sadece basına yansıyan kısımlar, daha neler var' diyorlar. Çok ciddi bir rahatsızlık var ve her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor" sözleriyle partideki derin krizi anlattı.
"CHP'LİLER RAHATSIZ, SİLİVRİ'DEN TALİMAT ALAN BİR ANLAYIŞ VAR"
"Rahatsız olan CHP'liler diyorlar ki; 'Biz yıllardır bu meselelere muttaliydik, biliyorduk. Bu konuda CHP Genel Merkezi'ni defaatle uyardık.' Ama CHP Genel Merkezi'nde maalesef şu anda biliyorsunuz; yani adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var." diyen Özboyacı parti içindeki irade kaybına dikkat çekerek "Bu meselelerin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan bu yana yaptıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. Kameraların bantlanması meselesi de ilk buralardan çıkmıştı ve şimdi tüm Anadolu'yu sarmış bir anlayış haline geldi. Kendi iradesiyle karar alamayan, doğrularla hareket edemeyen bir yapı söz konusu. Siyaset parayla alınıp satılacak bir oyuncak değildir" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL BÜYÜK BİR ACZİYET İÇİNDE"
Özgür Özel'in partiyi bir arada tutma çabasının sonuçsuz kaldığını belirten Selman Özboyacı, "Bu çapraşık ilişkilerin getirdiği dengesizlik, bugün Özgür Özel'i çok büyük bir acziyetin içine yuvarlamış durumda. Çok çaresiz; çabalıyor, düzeltmeye çalışıyor ama mecliste ve kulislerde görüyoruz ki inanılmaz bir rahatsızlık var. Sadece belediyeler üzerinden değil, CHP'nin kendi parti örgütü içerisinde de ciddi çözülmeler yaşanıyor" dedi.
135 milletvekilinin durumuna da değinen Özboyacı, "Hangi milletvekilinin hangi konudan rahatsız olduğu, yarın nerede nasıl hareket edeceği belirsiz. Siyasi etkinliğini kaybetmiş, sözünün tesiri olmayan bir genel başkan var" açıklamasında bulundu.
"ŞİKAYETÇİLER VE İTİRAFÇILAR BİZZAT CHP'LİLER"
Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarında AK Parti'nin bir payı olmadığını dile getiren Selman Özboyacı, "En kritik mevzu şudur: Bütün bu dosyalarda şikayetçi olanlar, itirafçı olanlar, belgeleri sunanlar ve etkin pişmanlıktan faydalanıp gerçekleri faş edenler bizzat CHP'lilerdir. AK Parti bu meselenin hiçbir yerinde yok. CHP yönetimi ise 'AK Parti belediyelerimizi elimizden alıyor' diyerek mağduriyet algısı yaratmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"KAMUNUN HAKKINI KURULTAYLARDA HARCADILAR"
Belediye kaynaklarının parti içi hesaplaşmalar için harcandığını iddia eden Selman Özboyacı şu ifadelerle devam etti:
AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve milletvekilleriyle konuştuğumuzda, 'İnanılmaz huzursuz bir ortamdaydık, üzerimize neyin itham edileceği belli değildi' diyorlar. Bizim vicdanımızın el vermediği, kamu hakkının kullanılmaması gereken yerlerden paralar istiyorlar. Kurultaylar için kamunun hakkını milyon dolarlarca harcamışlar. Antalyalıların, Uşaklıların hakkı değil mi bu?
"GECE YARISI ATILAN KONTROLSÜZ MESAJLAR"
Parti içi nezaketin de kaybolduğunu belirten Selman Özboyacı, "Bir siyasi nezaket vardır. Bir genel başkan, bir belediye başkanına veya milletvekiline gece belli bir saatten sonra, kontrolünü kaybettikten sonra böyle kabul edilemez mesajlar atabilir mi? Bunlar artık huzursuzluğun dışa vurduğu yerlerdir. AK Parti'yi tercih edenler, 'Biz huzura geldik' diyorlar. Çünkü CHP'de işini yapmak isteyen bir siyasi figür rahat bırakılmıyor" dedi.
"VATANDAŞIN CHP'DEN ÜMİDİ TAMAMEN KESİLDİ"
Sahadaki gözlemlerini aktaran Selman Özboyacı, "Vatandaş şunun çok farkında; biz bugün günlük hayatta bazı problemler yaşıyor olabiliriz ama vatandaş 'AK Parti bunları bir gün çözer' diyor. Ancak bu CHP'den hiçbir şey olmaz. Vatandaşın CHP'den ümidi tamamen kesilmiş durumda. Türkiye'nin en eski partilerinden birinin bu acziyet içinde olmasından biz de rahatsızız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.