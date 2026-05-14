CHP'de skandallar silsilesi! AK Parti'den A Haber'de dikkat çeken çıkış: Silivri'den talimat alan anlayış

CHP'de peş peşe gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve itiraf tartışmaları siyaset gündemini sarsarken, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'ndan A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında çok sert açıklamalar geldi.

CHP içinde "her gün yeni bir rezaletin ortaya çıktığını" söyleyen Özboyacı, parti yönetiminin kontrolü kaybettiğini savunarak, "CHP Genel Merkezi'nde adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var" ifadelerini kullandı.

Özboyacı, şikayetçi ve itirafçıların da bizzat CHP'liler olduğunu belirterek, parti içinde büyük bir çözülme yaşandığını öne sürdü.

HER GÜN YENİ BİR REZALET ORTAYA ÇIKIYOR

Türk siyasetinin en garip dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Selman Özboyacı, "Gerçekten Türk siyaset tarihinin en garip periyotlarından birinden geçiyoruz. Çünkü her gün yeni bir skandal patlak veriyor, her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Bey'in içinde bulunduğu durum içler acısıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in "Genel merkez hedef alınıyor" sözlerine yanıt veren Özboyacı sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP Genel Merkezi'ni hedef alanlar bizzat CHP'lilerdir. Kendi arkadaşları, en yakınları Veli Ağbaba'ya saldırıyor. CHP'nin yaşadığı bütün sıkıntının sebebi yine CHP'lilerdir. Bu durum, parti içi bir kontrolsüzlük ve otorite boşluğunun getirdiği bir sonuçtur.

SİYASETİ OYUNCAK HALİNE GETİRDİLER

CHP'deki yönetim anlayışının partiyi esir aldığını vurgulayan Selman Özboyacı, "CHP'nin siyaseti parayla alınıp satılabilecek bir oyuncak haline getirme çabasının sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Genel merkez maalesef bazı yanlış usuller üzerinden adeta esir alınmış durumda. Biz siyasetin içindeki insanlar olarak her gün CHP'lilerle oturup kalkıyoruz. Bize, 'Bunlar sadece basına yansıyan kısımlar, daha neler var' diyorlar. Çok ciddi bir rahatsızlık var ve her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor" sözleriyle partideki derin krizi anlattı.

"CHP'LİLER RAHATSIZ, SİLİVRİ'DEN TALİMAT ALAN BİR ANLAYIŞ VAR" "Rahatsız olan CHP'liler diyorlar ki; 'Biz yıllardır bu meselelere muttaliydik, biliyorduk. Bu konuda CHP Genel Merkezi'ni defaatle uyardık.' Ama CHP Genel Merkezi'nde maalesef şu anda biliyorsunuz; yani adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var." diyen Özboyacı parti içindeki irade kaybına dikkat çekerek "Bu meselelerin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan bu yana yaptıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. Kameraların bantlanması meselesi de ilk buralardan çıkmıştı ve şimdi tüm Anadolu'yu sarmış bir anlayış haline geldi. Kendi iradesiyle karar alamayan, doğrularla hareket edemeyen bir yapı söz konusu. Siyaset parayla alınıp satılacak bir oyuncak değildir" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL BÜYÜK BİR ACZİYET İÇİNDE"

Özgür Özel'in partiyi bir arada tutma çabasının sonuçsuz kaldığını belirten Selman Özboyacı, "Bu çapraşık ilişkilerin getirdiği dengesizlik, bugün Özgür Özel'i çok büyük bir acziyetin içine yuvarlamış durumda. Çok çaresiz; çabalıyor, düzeltmeye çalışıyor ama mecliste ve kulislerde görüyoruz ki inanılmaz bir rahatsızlık var. Sadece belediyeler üzerinden değil, CHP'nin kendi parti örgütü içerisinde de ciddi çözülmeler yaşanıyor" dedi.

135 milletvekilinin durumuna da değinen Özboyacı, "Hangi milletvekilinin hangi konudan rahatsız olduğu, yarın nerede nasıl hareket edeceği belirsiz. Siyasi etkinliğini kaybetmiş, sözünün tesiri olmayan bir genel başkan var" açıklamasında bulundu.