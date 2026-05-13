Muhalefette kazan kaynıyor! Son kulis bilgileri A Haber'de: CHP'de 60 milletvekili gidişattan rahatsız

Parti içinde sadece görünür bir muhalefetin olmadığını söyleyen İlter Yeşiltaş, "Ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarından rahatsız olan ve gidişatı eleştiren 40 civarında milletvekili olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu milletvekillerinin şimdilik sessiz tarafta kalarak beklemeyi tercih ettiklerini ifade etti.
İBB DOSYALARI VE TEMİZ SİYASET MEKTUBU
Parti içi muhalefetin uzun süredir hazırlık içinde olduğunu belirten İlter Yeşiltaş, "Ankara'da yapılan basına kapalı toplantılarda İBB dosyaları ve devam eden soruşturmaların değerlendirildiği, Özgür Özel'e 'temiz siyaset' mektubu gönderen milletvekillerinin olduğu biliniyor" sözleriyle partideki gizli ajandaları deşifre etti.
KRİTİK EŞİK: MUTLAK BUTLAN DAVASI
CHP'de tüm gözler mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda. Süreci değerlendiren İlter Yeşiltaş, "Eğer istinaftan 38. Olağan Kurultay için 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, kurultay yok hükmünde sayılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu önceki yönetimiyle birlikte yeniden göreve gelecek" ifadelerini kullandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partide kartların yeniden dağıtılacağı vurgulanıyor.
İMAMOĞLU İÇİN YOLUN SONU MU?
Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşünde nasıl bir tavır sergileyeceğine dair kulis bilgilerini paylaşan İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesi halinde Özgür Özel'i dışlamayacağı ancak aynı durumun Ekrem İmamoğlu için geçerli olmayacağı, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu yönetimindeki bir CHP'de varlık gösteremeyeceği konuşuluyor" dedi.
GENEL MERKEZİN "SALDIRI" SAVUNMASI
Mevcut yönetimin bu iddialara karşı tutumunu da aktaran İlter Yeşiltaş, "Genel merkez tarafı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir saldırı altında olduğunu savunuyor; hatta bazı milletvekilleri Özgür Özel'in artık genel başkanlıktan liderliğe yükseldiğini iddia ediyor" şeklinde konuştu.
Kulislerde ayrıca her türlü riske karşı bir "yedek parti" hazırlığının yapıldığı iddiaları da sıcaklığını koruyor.
İSİM VERMEDEN KRİTİK "MUTLAK BUTLAN" ÇIKIŞI
CHP'deki liderlik krizini A Haber canlı yayınında değerlendiren Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu'nun hukuki durumu üzerinden partinin geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu. Övür, "Ama mutlak butlan hukuken çıkarsa, ben çalışmayacağını düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı. Bu durumun gerçekleşmesi halinde partide yeni bir yol haritasının çizileceğini belirten Mahmut Övür, "Onun öncesinde mutlak butlansız bir CHP yönetimi düşünülüyorsa, bunu kim düşünecek? Özgür Özel düşünecek." şeklinde konuştu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "KOPUŞ" PLANI MI VAR?
Özgür Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulma ihtimalini değerlendiren Mahmut Övür, "Mutlak butlan gölgesini partinin üzerinden atmayı düşünecek noktaya gelir mi Özgür Özel, ona bakmak lazım." sözleriyle aktardı. Bu hamlenin siyasi sonuçlarını analiz eden Övür, "O ne demektir? O da şu demektir: İmamoğlu'ndan ve İmamoğlu'nun oluşturduğu ekipten koptu demektir." ifadelerini kullandı.
"GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜM GENEL BAŞKANIMA DÖNEYİM"
Parti içinde yaşanabilecek radikal bir rota değişikliğine dikkat çeken Mahmut Övür, Özgür Özel'in zihnindeki muhtemel planı şu sözlerle tarif etti: "Artık şu kararı vermiş olacak Özgür Özel: 'Ya biz İmamoğlu'nun bu süreçten çıkma ihtimali yoktur, mahkum olacaktır. Ben artık partiyi kurtarmak için döneyim, kavgayı bitirmek için de eski genel başkanıma, ağladığım, gözyaşı döktüğüm genel başkanıma döneyim, tekrardan partiyi kurtaralım.'"
Bu ihtimalin siyaseten bir çözüm arayışı olduğunu belirten Övür, buna rağmen Özel'in bu manevrayı yapmasının zor olduğunu dile getirdi.
Siyasetin nabzını tutan Gazeteci Murat Özer, CHP'nin kemikleşmiş yüzde 25'lik seçmen kitlesinin partinin marka değerinden ziyade lidere odaklandığını belirterek çarpıcı bir analizde bulundu.
Murat Özer, "Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi açısından marka değerinin çok büyük bir önemi yok. Bu kitle lidere bakar. Geçmişte SHP varken, DSP ortaya çıktı ve kitle Bülent Ecevit'e oy verdi. Ecevit büyük partiyi parlamentonun dışına taşıdı, DSP'yi ise iktidara taşıdı. Yani bu kitle için lider sürükleyici ise tabela ikincil plandadır" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL AHLAKİ SINAVDA SINIFTA KALDI"
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerini kıyaslayan Özer, Özel'in yerel yönetimlerdeki zaferin ardından büyük bir sınav verdiğini ancak bu sınavdan geçemediğini vurguladı.
Murat Özer, "Kemal Bey iktidar yüzü görmemiş bir figür olarak ahlaki açıdan test edilememişti. Ancak Özgür Özel, yerel yönetimlerde büyük zaferler kazanılmış bir partinin genel başkanı olarak bu sınavı geçemedi. İmamoğlu ve Özel gibi isimleri siyasete kazandıran bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ancak bugün gelinen noktada bu profiller partinin ahlaki üstünlüğünü zedeler hale gelmiştir" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA "PARALEL YAPI" İDDİASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ajanslar üzerinden farklı bir yapılanmaya gidildiğini iddia eden Özer, 2020 yılına işaret etti. Murat Özer, "2020 yılında İstanbul Planlama Ajansı ekseninde bir paralel yapı oluşturulduğunu yazdım. Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz gibi isimlerin oluşturduğu bu yapıdan Kemal Bey haberdardı ama müdahale edebilecek gücü yoktu. Kemal Bey partinin öne geçmesi için bir ekip kurdu ama gelen ekip bambaşka bir şey çıktı" sözleriyle partideki kontrolsüz yapılanmayı aktardı.