Muhalefette kazan kaynıyor! Son kulis bilgileri A Haber'de: CHP'de 60 milletvekili gidişattan rahatsız

Parti içinde moral ve motivasyonun ciddi şekilde düştüğü öne sürülürken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin süreci yakından takip ettiği belirtiliyor. Mahkemeden çıkması beklenen "mutlak butlan" kararının parti yönetiminde köklü değişikliklere yol açabileceği konuşulurken, mevcut yönetim ile parti içi muhalefet arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

Yeşiltaş, partinin bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, diğer yanda ise partiyi bir arada tutmaya çalışan Özgür Özel yönetimi arasında sıkıştığını vurguladı.

CHP KORİDORLARINDA MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP içindeki son durumu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikli olarak bir moral bozukluğu, bir motivasyon eksikliği çok net biçimde görülüyor; parti içi bölünmeler artık gizlenemez boyuta ulaştı" sözleriyle aktardı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE "GİDİŞAT" RAHATSIZLIĞI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci çok yakından takip ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu'nun yaşanan iddialardan ve itiraflardan dolayı çok üzgün olduğu, gidişattan hiç memnun olmadığı ve kulislerde 'Böyle gitmez' dediği ifade ediliyor" cümlelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de bu süreçte sürekli bir araya gelerek bir yol haritası belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

60 MİLLETVEKİLİ RAHATSIZ!

CHP'nin TBMM'deki sandalye dağılımına dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "CHP'nin 138 milletvekilinden en az 10-15 tanesi amasız, fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar ve bu tutumlarını açıkça dile getiriyorlar" bilgisini paylaştı. Bu isimlerin düzenli olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.