Orta Doğu’da enerji hatları ve stratejik üsler namlunun ucunda! ABD’nin "rejim değişikliği" hayalleri, İran’ın 47 yıldır büyük bir titizlikle ördüğü devasa savunma duvarına mı çarpacak? Zagros’un geçit vermez zirvelerinden Hürmüz’ün derinliklerine gizlenmiş SİHA tünellerine kadar bölge adeta bir barut fıçısı ve tam bir ateş hattına dönüştü. Uzman isimler, olası bir kara harekâtının neden bir "tarihi hata" olacağını, Bender Abbas’taki kritik kilidi ve Tahran’ın "Mozaik Savunma" planını A Haber ekranlarında harita üzerinde tek tek deşifre etti.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Orta Doğu'yu yeni bir savaş senaryosunun eşiğine taşıdı. A Haber'de konuşan uzman isimler, İran'ın 47 yıldır olası bir büyük savaşa hazırlandığını belirtirken, özellikle Zagros ve Elburz Dağları'nın kara harekâtı için büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çekti. ZAGROS VE ELBURZ: GEÇİT VERMEZ COĞRAFİ ZIRH İran coğrafyasının bir ordu için adeta bir kapana dönüşebileceğini vurgulayan Emekli Hava Pilot uğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "ABD açısından Vietnam'da gördüğümüz tarzda bir kara savaşı şu an öngörülmüyor. Basra Körfezi üzerinden asker sokmak tarihi bir hata olur. 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros Dağları'nı, eğer içeriden bir destek yoksa, aşmak mümkün değildir. Aynı şekilde 700 kilometre uzunluğundaki Elburz Dağları da herhangi bir harekât için aşılması çok zor engellerdir" ifadelerini kullandı. Fazla, bölgedeki tek nispeten müsait alanın Mekran bölgesi olduğunu ancak orada da Lut ve Kebir çöllerinin stratejik birer engel olarak orduların karşısına çıkacağını belirtti.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) TARİHİ TANIKLIK: İSTİLA ROTALARI VE 47 YILLIK HAZIRLIK İran'a yönelik geçmişteki akınları hatırlatan Hüseyin Fazla, "Tarihî olarak baktığımızda akınlar hep doğu bölgesinden gelmiştir; Moğollar ve Türkler İran'ı bu rotadan fethetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar ve İngilizler işgal ederken içeride bir destek vardı ve o dönemin İran'ı bugünkü kadar kuvvetli değildi. Ancak bugünkü İran, neredeyse 47 yıldır bu savaşa hazırlanıyor. Büyük şeytan' ve 'küçük şeytan' dedikleri güçlere karşı her an tetikte bekleyen bir ülkeden bahsediyoruz" sözleriyle Tahran'ın savunma direncine dikkat çekti. PETROLÜN KALBİNE CERRAHİ OPERASYON RİSKİ Saldırıların öncelikli hedeflerini işaret eden Hüseyin Fazla, "ABD saldıracaksa petrol ve doğalgaz yataklarının merkezi olan Ahvaz bölgesini hedef alacaktır. Noktasal, cerrahi bir operasyon için ne Suudi Arabistan'ın ne de Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçaklarına ihtiyaçları var; ABD uçak gemileri ve İsrail'in kapasitesi bunun için fazlasıyla yeterli. Bu üslere ancak devasa bir genel harekât yapılırsa ihtiyaç duyulur" dedi. Savaşın asıl ağırlık merkezinin "rejim değişikliği" olduğunu belirten Fazla, Trump'ın Venezuela ve Küba ile birlikte İran rejimini de değiştirmek istediğini ancak bunun için uranyum gibi gerekçeleri öne sürdüğünü ifade etti.