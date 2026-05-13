ABD basınında salı günü yayımlanan haberlere göre İran, mobil füze rampaları ve füze stoklarının büyük bölümünü hâlâ elinde bulunduruyor.

New York Times gazetesi, mayıs ayı başlarında hazırlanan gizli ABD istihbarat değerlendirmelerine dayandırdığı haberinde, İran’ın mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 70’ini ve savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70’ini koruduğunu yazdı.

Gazeteye göre Tahran yönetimi ayrıca yer altındaki füze üslerinin büyük bölümüne yeniden erişim sağladı. İran’ın yer altı tesislerinin ve fırlatma sistemlerinin yaklaşık yüzde 90’ını yeniden kullanabildiği belirtildi.

Washington Post gazetesi de geçen hafta ABD istihbaratının değerlendirmelerine ilişkin bir haber yayımlamış ve benzer rakamlar paylaşmıştı. Haberde bir ABD’li yetkilinin, İran’ın savaş öncesi mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’ine ve füzelerinin yaklaşık yüzde 70’ine hâlâ sahip olduğunu söylediği aktarıldı.

YER ALTI DEPOLAMA TESİSLERİ YENİDEN FAALİYETTE

Gazete ayrıca İran yönetiminin yer altı depolama tesislerinin neredeyse tamamını yeniden faaliyete geçirebildiğine, hasar gören bazı füzeleri onardığına ve hatta yeni bazı füzeler üretmeye başladığına dair işaretler bulunduğunu yazdı.

New York Times, bazı üst düzey ABD’li yetkililerin özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze üslerinin çoğuna yeniden erişim sağlamasına ilişkin bulgulardan ciddi şekilde endişe duyduğunu aktardı. İran krizinde şu anda kırılgan bir ateşkes yürürlükte bulunurken, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin ise tıkandığı belirtiliyor.

TRUMP'TAN AMERİKAN MEDYASINA SERT ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump da salı günü Truth Social platformunda İran savaşına ilişkin medya haberlerini bir kez daha sert sözlerle eleştirdi.

Trump paylaşımında, “Yalan haber medyası İran düşmanının bize karşı askeri olarak iyi durumda olduğunu söylediğinde, bu adeta vatana ihanettir çünkü bu son derece yanlış ve hatta saçma bir iddiadır. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar” ifadelerini kullandı. Trump hangi haberlere atıfta bulunduğunu ise belirtmedi.

New York Times ve Washington Post’un haberleri, İsrail ve ABD’nin şubat ayı sonunda başlattığı savaş sonrası İran’ın büyük ölçüde askeri açıdan yenilgiye uğratıldığı yönündeki ABD yönetimi söylemiyle keskin şekilde çelişiyor.

Söz konusu haberler ayrıca savaşın doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin ABD’de giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde yayımlandı.

SAVUNMA BAKANI'NDAN İDDİALARA RET

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise salı günü yaptığı açıklamada, İran savaşının ABD’nin füze ve mühimmat stoklarını ciddi şekilde azalttığı yönündeki eleştirileri reddetti. Demokrat siyasetçiler, savaş nedeniyle ülkenin olası saldırılara karşı savunmasız bırakıldığını savunuyordu.

ABD Senatörü Mark Kelly, pazar günü yaptığı açıklamada Pentagon’dan aldığı Tomahawk, ATACMS ve Patriot füze stoklarına ilişkin brifingler sonrası bazı mühimmatların ne kadar azaldığını görmenin “şoke edici” olduğunu söyledi.

Savunma harcamalarını denetleyen Temsilciler Meclisi alt komitesinde konuşan Hegseth ise, “Elimizde tam olarak ne olduğunu biliyoruz. İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de, “Şu anda bize verilen görevleri yerine getirmek için yeterli mühimmatımız var” ifadelerini kullandı.

Şüpheci çevreler ise mevcut durumdan ziyade, ABD’nin olası başka büyük çaplı bir çatışma için yeterli askeri rezervlere sahip olup olmadığı konusunda endişe duyuyor.