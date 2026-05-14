Dünya Dekolonizasyon Forumu Atlas Sineması’nda başladı: Hollywood hegemonyasına karşı İstanbul perspektifi

İstanbul, Atlas Sineması’nda başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu ile sinema üzerinden sömürgecilik tartışmalarına yeni bir perspektif kazandırıyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ve Enstitü Sosyal iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, uluslararası isimlerin katılımıyla kültürel miras, sinemada temsil ve “İstanbul perspektifi” öne çıkıyor.

İstanbul, sinema dünyasında devrim niteliğinde bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle hazırlanan "Dünya Dekolonizasyon Forumu", özel film gösterimleriyle tarihi Atlas Sineması'nda başladı.

Sömürgeciliğin sinema perdesindeki izlerinin masaya yatırıldığı ve zihinlerin sömürgeden arındırılmasının hedeflendiği etkinliğe, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, dünyaca ünlü yönetmenler ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

EKRANLAR SÖMÜRGECİLİKTEN ARINIYOR

Sömürgeciliğe karşı küresel bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde "Ekranı Sömürgecilikten Arındırmak" başlıklı dev bir panel gerçekleştirildi. Panele katılan yapımcı Mehmet Bozdağ, yerli ve milli değerlerin sinemadaki önemine vurgu yaparak, "Kültürümüzü doğru anlatmanın önemi büyük. Dünya çapında başarı yakalayan projeler ancak kendi medeniyet değerlerinden beslendiği sürece kalıcı olabilir," ifadelerini kullandı. İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi ise iki ülkenin ortak mirasına dikkat çekerek, "Türk ve İran kültürleri köklü ve güçlü bir mirasa sahip. Bu zenginliğin mutlaka korunması ve sinema aracılığıyla dünyaya doğru yansıtılması gerekiyor," sözleriyle kültürel direnişin önemini aktardı.

SANAT DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinden Filistin'deki nekbeye, Kongo'daki sömürüden Avustralya'daki asimilasyon politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan film seçkisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Bir millet her şeyini kaybedebilir; bir savaşta topraklarını kaybedebilir, insanlarını kaybedebilir ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur," diyerek kültürel mirasın önemine işaret etti. Ünlü oyuncu Jessica May, "Burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu etkinlik gerçekten çok önemli ve dünyaya farklı bakmamızı sağlayan değişik kapılar açıyor," şeklinde konuşurken, sevilen oyuncu Şafak Sezer, "Sömürgecilik dünya üzerinde kalmaması gereken, modası geçmiş ve çok kötü bir şey," değerlendirmesinde bulundu.

ESRA ALBAYRAK: "HEDEFİMİZ İSTANBUL MERKEZLİ BİR PERSPEKTİF"

Dünya dekolonizasyon meselesini sinema üzerinden yeniden gündeme taşıyan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, etkinliğin küresel sinema sektörüne alternatif bir soluk getireceğini belirtti.

Esra Albayrak, "Bugün itibarıyla tartışacak çok konumuz var. Sömürgecilik konusu farklı yönleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek. Biz buna 'İstanbul Perspektifi' diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul perspektifiyle çok sesli ve çok merkezli bir yaklaşım hakim olur. Beyaz adamın yüküne karşı, insanın yükünü kucaklayabildiğimiz bir çıkışın İstanbul'dan olmasını temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.

ZİHİNLERİN ÖZGÜRLEŞMESİNDE SİNEMANIN GÜCÜ

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da sinemanın kitleler üzerindeki etkisine değinerek, "Zihinlerimizi arındırmak ve sömürgeden kurtulmak için sinemanın çok büyük bir imkân olduğunu düşünüyoruz. Hollywood sinemasının baskısı altında olsak da bu durumu dönüştürebileceğimize inanıyoruz," sözleriyle dekolonizasyon sürecinde sanatın bir anahtar olduğunu vurguladı. 10 seçkin filmin izleyiciyle buluştuğu Dünya Forumu Film Günleri, tarihi Atlas Sineması'nda bu akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.

