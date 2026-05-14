Dünya Dekolonizasyon Forumu Atlas Sineması’nda başladı: Hollywood hegemonyasına karşı İstanbul perspektifi

Sömürgeciliğe karşı küresel bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde "Ekranı Sömürgecilikten Arındırmak" başlıklı dev bir panel gerçekleştirildi. Panele katılan yapımcı Mehmet Bozdağ, yerli ve milli değerlerin sinemadaki önemine vurgu yaparak, "Kültürümüzü doğru anlatmanın önemi büyük. Dünya çapında başarı yakalayan projeler ancak kendi medeniyet değerlerinden beslendiği sürece kalıcı olabilir," ifadelerini kullandı. İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi ise iki ülkenin ortak mirasına dikkat çekerek, "Türk ve İran kültürleri köklü ve güçlü bir mirasa sahip. Bu zenginliğin mutlaka korunması ve sinema aracılığıyla dünyaya doğru yansıtılması gerekiyor," sözleriyle kültürel direnişin önemini aktardı.

SANAT DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinden Filistin'deki nekbeye, Kongo'daki sömürüden Avustralya'daki asimilasyon politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan film seçkisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Bir millet her şeyini kaybedebilir; bir savaşta topraklarını kaybedebilir, insanlarını kaybedebilir ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur," diyerek kültürel mirasın önemine işaret etti. Ünlü oyuncu Jessica May, "Burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu etkinlik gerçekten çok önemli ve dünyaya farklı bakmamızı sağlayan değişik kapılar açıyor," şeklinde konuşurken, sevilen oyuncu Şafak Sezer, "Sömürgecilik dünya üzerinde kalmaması gereken, modası geçmiş ve çok kötü bir şey," değerlendirmesinde bulundu.