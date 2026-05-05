Tahran'da kaos senaryosu! ABD'nin korkunç planı ortaya çıktı | İranlı kanı ile "ayaklandırma" amacı

Graham, bu kaos planının savaşı bitirmek için büyük bir adım olacağını savunarak, Lindsey Graham, "İkinci anayasa değişikliği çözümünün bu savaşı bitirmek için uzun bir yol kat edeceğini düşünüyorum. Eğer boğazların kontrolünü ele geçirebilirsek, mat ederiz" sözleriyle asıl niyetin stratejik bölgeleri ele geçirmek olduğunu gizlemedi.

Programda Graham'ın ne kadar derinlikli bir bilgiye sahip olduğu tartışılırken, Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay A Haber ekranlarında, "Amerika'da 100 tane senatör var. Bana kimin konuştuğu çok önemli bir şey ifade eder. Mesela ölen John McCain bir şey dediği zaman Amerikan halkı da, Cumhuriyetçi de, Demokrat da bir bakardı ne diyor bu diye. Keza Senatör Edward Kennedy bir şey söylediğinde millet bakardı" ifadelerini kullandı.

"BU ADAM İRAN HAKKINDA NE KADAR FİKİR SAHİBİ?" Stüdyoda Graham'ın skandal sözlerini değerlendiren uzmanlar, senatörün ciddiyetini ve ABD siyasetindeki ağırlığını sorguladı.

Graham'ın sabit bir çizgisi olmadığını belirten Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "Lindsey Graham'ın söylem haritasını takip ediyorum. Çok farklı şeyleri, çok enteresan ilişkiler kurduğunda söyleyebiliyor bazen. Kimlerle siyasi ittifak yaptığına bağlı olarak söylemleri değişiyor" şeklinde konuştu.

AMERİKAN YAHUDİLERİ ARASINDAKİ BÜYÜK ÇATLAK

Tartışmanın bir diğer boyutu ise ABD'deki Yahudi lobisinin homojen bir yapı olup olmadığı üzerineydi.

Toplumdaki genel kanının aksine Yahudi toplumunda büyük görüş ayrılıkları olduğunu ifade eden Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, "Amerika'daki Yahudiler dendiğinde birçok kişi sanıyor ki herkes küme halinde aynı şeyi düşünüyor, herkes 'İsrail İran'ı bombalasın' istiyor. Hayır, öyle değil. Bernie Sanders Yahudi ama adam İsrail'e 24 saat giydiriyor ve Amerika'da onun gibi düşünen bir sürü Yahudi var" sözleriyle çarpıcı bir örnek verdi.

KÜRESEL ZÜMRE VE İSRAİL KARŞITLIĞI

İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin artık sadece dini veya etnik bir kimlik üzerinden yürümediği, bunun küresel bir vicdan meselesine dönüştüğü belirtildi. Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "Bu iş artık Yahudi olup olmama işinden 30-40 sene önceki gibi değil, çıktı. Bu iş artık İsrail'le, İsrail'in yaptıklarını destekleyen bir küresel zümre ile buna karşı olan bir küresel zümre arasında geçen bir münakaşa" ifadelerini kullandı.

YENİ JENERASYON "ÖNCE İSRAİL" DEMİYOR

Özellikle genç nesil Yahudilerin İsrail'e bakış açısının radikal bir şekilde değiştiğine dikkat çekilen analizde, Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "30 sene önce İsrail'e bir şey olduğunda Amerika'daki tüm Yahudiler 'Önce İsrail' derdi. Şimdi öyle değil. Hele yeni jenerasyon ki bu seçimlerde de oy sahibi olacaklar, birçoğu 'Ben Amerikalıyım, Yahudiyim ama İsrail'in yaptığı yanlış' diyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Graham'ın Amerikan kurucu babaları üzerinden verdiği örneklerin tarihi gerçeklerle uyuşmadığı belirtilerek, Burak Küntay, "Graham'ın kurucu babalarla ilgili söylediği şeylerin yarısı yanlış" diyerek sözlerini noktaladı.