Tahran'da kaos senaryosu! ABD'nin korkunç planı ortaya çıktı | İranlı kanı ile "ayaklandırma" amacı
ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’daki mevcut rejimi hedef alarak açıkça iç savaş ve silahlanma çağrısında bulundu. Graham, Amerika’daki bireysel silahlanma yasasına atıfta bulunarak, Lindsey Graham, "İran halkı için ikinci anayasa değişikliği (Second Amendment) çözümü fikrini sevdim" ifadelerini kullandı. Kendi ülkesindeki silahlanma karşıtlarına da meydan okuyan Graham, Lindsey Graham, "Ülkemizde ikinci anayasa değişikliğini ortadan kaldırmak isteyenlere söylüyorum; hayır, asla! Kurucu babalar Amerika'ya gelip Kral'dan kurtulduklarında, insanların silahlanabilmesini sağladılar" sözleriyle bir çarpıtmaya imza attı.
ABD-İran gerilimi her geçen gün farklı boyuta evriliyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a peş peşe tehditleri sürerken ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan İran'a yönelik tepki çeken bir açıklama geldi.
"SİLAHLARI YÜKLEYELİM, SOKAKLARI KANA BULAYALIM"
Graham'ın açıklamaları, sadece bir anayasal öneri değil, doğrudan bir saldırı planı niteliği taşıyor.
Rejimi tehdit eden her yapının ilk iş olarak silahları topladığını iddia eden Graham, Lindsey Graham, "Bir teokrasinin yaptığı ilk şey, rejimi tehdit etmesinler diye kimsenin silahı olmadığından emin olmaktır. Eğer ben Başkan Trump olsaydım veya İsrail olsaydım, İran halkına silah yüklerdim ki sokaklara silahlı çıkıp savaşı İran'ın içine taşısınlar" şeklinde konuştu.
ABD ASKERİ İLE DEĞİL, İRANLI KANI ÜZERİNDEN PLAN!
Bölgeye Amerikan askeri göndermek yerine İran halkını birbirine kırdırma niyetini açıkça itiraf eden Graham, Lindsey Graham, "Sahada Amerikan postallarına ihtiyacımız yok. İran'da halihazırda sahada olan ama silahı bulunmayan milyonlarca postallı insanımız var. Onlara silahları verin ki bizim yaptığımız gibi ayaklanıp bu rejimi yok etsinler" ifadelerini kullandı.