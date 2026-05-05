Tahran'da kaos senaryosu! ABD'nin korkunç planı ortaya çıktı | İranlı kanı ile "ayaklandırma" amacı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’daki mevcut rejimi hedef alarak açıkça iç savaş ve silahlanma çağrısında bulundu. Graham, Amerika’daki bireysel silahlanma yasasına atıfta bulunarak, Lindsey Graham, "İran halkı için ikinci anayasa değişikliği (Second Amendment) çözümü fikrini sevdim" ifadelerini kullandı. Kendi ülkesindeki silahlanma karşıtlarına da meydan okuyan Graham, Lindsey Graham, "Ülkemizde ikinci anayasa değişikliğini ortadan kaldırmak isteyenlere söylüyorum; hayır, asla! Kurucu babalar Amerika'ya gelip Kral'dan kurtulduklarında, insanların silahlanabilmesini sağladılar" sözleriyle bir çarpıtmaya imza attı.

ABD-İran gerilimi her geçen gün farklı boyuta evriliyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a peş peşe tehditleri sürerken ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan İran'a yönelik tepki çeken bir açıklama geldi.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TEPKİ ÇEKEN TAHRAN ÇIKIŞI: İRANLILARI SİLAHLANDIRIN

"SİLAHLARI YÜKLEYELİM, SOKAKLARI KANA BULAYALIM"
Graham'ın açıklamaları, sadece bir anayasal öneri değil, doğrudan bir saldırı planı niteliği taşıyor.

Rejimi tehdit eden her yapının ilk iş olarak silahları topladığını iddia eden Graham, Lindsey Graham, "Bir teokrasinin yaptığı ilk şey, rejimi tehdit etmesinler diye kimsenin silahı olmadığından emin olmaktır. Eğer ben Başkan Trump olsaydım veya İsrail olsaydım, İran halkına silah yüklerdim ki sokaklara silahlı çıkıp savaşı İran'ın içine taşısınlar" şeklinde konuştu.

ABD ASKERİ İLE DEĞİL, İRANLI KANI ÜZERİNDEN PLAN!
Bölgeye Amerikan askeri göndermek yerine İran halkını birbirine kırdırma niyetini açıkça itiraf eden Graham, Lindsey Graham, "Sahada Amerikan postallarına ihtiyacımız yok. İran'da halihazırda sahada olan ama silahı bulunmayan milyonlarca postallı insanımız var. Onlara silahları verin ki bizim yaptığımız gibi ayaklanıp bu rejimi yok etsinler" ifadelerini kullandı.

Graham, bu kaos planının savaşı bitirmek için büyük bir adım olacağını savunarak, Lindsey Graham, "İkinci anayasa değişikliği çözümünün bu savaşı bitirmek için uzun bir yol kat edeceğini düşünüyorum. Eğer boğazların kontrolünü ele geçirebilirsek, mat ederiz" sözleriyle asıl niyetin stratejik bölgeleri ele geçirmek olduğunu gizlemedi.

"BU ADAM İRAN HAKKINDA NE KADAR FİKİR SAHİBİ?"
Stüdyoda Graham'ın skandal sözlerini değerlendiren uzmanlar, senatörün ciddiyetini ve ABD siyasetindeki ağırlığını sorguladı.

Programda Graham'ın ne kadar derinlikli bir bilgiye sahip olduğu tartışılırken, Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay A Haber ekranlarında, "Amerika'da 100 tane senatör var. Bana kimin konuştuğu çok önemli bir şey ifade eder. Mesela ölen John McCain bir şey dediği zaman Amerikan halkı da, Cumhuriyetçi de, Demokrat da bir bakardı ne diyor bu diye. Keza Senatör Edward Kennedy bir şey söylediğinde millet bakardı" ifadelerini kullandı.

KAYGAN ZEMİNDE SİYASET: "SÖYLEMLERİ ÇIKARINA GÖRE DEĞİŞİYOR"
Lindsey Graham'ın siyasi geçmişi ve tutarsızlıkları da masaya yatırıldı.

Graham'ın sabit bir çizgisi olmadığını belirten Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "Lindsey Graham'ın söylem haritasını takip ediyorum. Çok farklı şeyleri, çok enteresan ilişkiler kurduğunda söyleyebiliyor bazen. Kimlerle siyasi ittifak yaptığına bağlı olarak söylemleri değişiyor" şeklinde konuştu.

Graham'ın kurduğu diyalogların ve siyasi angajmanlarının, fikirlerini sık sık değiştirmesine neden olduğu vurgulandı.

AMERİKAN YAHUDİLERİ ARASINDAKİ BÜYÜK ÇATLAK
Tartışmanın bir diğer boyutu ise ABD'deki Yahudi lobisinin homojen bir yapı olup olmadığı üzerineydi.

Toplumdaki genel kanının aksine Yahudi toplumunda büyük görüş ayrılıkları olduğunu ifade eden Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, "Amerika'daki Yahudiler dendiğinde birçok kişi sanıyor ki herkes küme halinde aynı şeyi düşünüyor, herkes 'İsrail İran'ı bombalasın' istiyor. Hayır, öyle değil. Bernie Sanders Yahudi ama adam İsrail'e 24 saat giydiriyor ve Amerika'da onun gibi düşünen bir sürü Yahudi var" sözleriyle çarpıcı bir örnek verdi.

KÜRESEL ZÜMRE VE İSRAİL KARŞITLIĞI
İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin artık sadece dini veya etnik bir kimlik üzerinden yürümediği, bunun küresel bir vicdan meselesine dönüştüğü belirtildi. Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "Bu iş artık Yahudi olup olmama işinden 30-40 sene önceki gibi değil, çıktı. Bu iş artık İsrail'le, İsrail'in yaptıklarını destekleyen bir küresel zümre ile buna karşı olan bir küresel zümre arasında geçen bir münakaşa" ifadelerini kullandı.

YENİ JENERASYON "ÖNCE İSRAİL" DEMİYOR
Özellikle genç nesil Yahudilerin İsrail'e bakış açısının radikal bir şekilde değiştiğine dikkat çekilen analizde, Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay "30 sene önce İsrail'e bir şey olduğunda Amerika'daki tüm Yahudiler 'Önce İsrail' derdi. Şimdi öyle değil. Hele yeni jenerasyon ki bu seçimlerde de oy sahibi olacaklar, birçoğu 'Ben Amerikalıyım, Yahudiyim ama İsrail'in yaptığı yanlış' diyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Graham'ın Amerikan kurucu babaları üzerinden verdiği örneklerin tarihi gerçeklerle uyuşmadığı belirtilerek, Burak Küntay, "Graham'ın kurucu babalarla ilgili söylediği şeylerin yarısı yanlış" diyerek sözlerini noktaladı.

