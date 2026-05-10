İsrail’in “altıgen ittifakı” tuzağı! Körfez’de yeni bloklaşma sinyali

İSRAİL'İN "ALTI GEN İTTİFAKI" PLANI

Uzmanlara göre İsrail'in hedefi yalnızca mevcut güvenlik risklerini bertaraf etmek değil; aynı zamanda bölgesel bir stratejik blok oluşturmak.

Dr. Anar Ali, İsrail'in kurmaya çalıştığı yapıyı "Altıgen İttifak" olarak tanımlayarak, "İsrail bu cepheyi mümkün olduğunca genişletmek istiyor. Hindistan'ı da bu yapının içine çekmeye çalışıyor. Körfez'de ise Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'i; Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı bu hattın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Anar Ali, Körfez ülkelerinin İsrail üzerinden ABD siyasetine etki etmeye çalıştığını belirterek, "İsrail lobisinin Washington üzerindeki etkisini gördüler. İsrail ile yakın ilişkiler kurarak ABD'nin kendi lehlerine politikalar geliştirmesini sağlamayı amaçlıyorlar" dedi.

"İSRAİL GÜÇLÜ ARAP DEVLETİ İSTEMİYOR"

Dr. Anar Ali, İsrail'in bölgesel stratejisinin temelinde güçlü Arap devletlerinin ortaya çıkmasını engelleme düşüncesi olduğunu ifade ederek, "İsrail ne güçlü komşu devlet ister ne de Arap ülkeleri arasında güçlü bir birlik oluşmasını ister" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre savaş süreciyle birlikte Körfez'de yaşanan bölünme, İsrail'in bölgesel hedefleri açısından önemli bir avantaj sağladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkilerin bu stratejinin parçası olduğu vurgulandı.

EASTMED VE IMEC PROJELERİ NEDEN TIKANDI?

Programda enerji koridorları ve küresel ticaret hatları da masaya yatırıldı. İsrail'in Doğu Akdeniz gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedeflediği EastMed projesinin ciddi finansman sorunları nedeniyle ilerleyemediği belirtildi.

Dr. Anar Ali, "Bu projeler için gerekli sermaye bulunamadı. Ayrıca hattın bir bölümü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge alanından geçiyor. Türkiye gibi büyük bir askeri gücü bypass ederek bu projeleri yürütmek kolay değil" dedi.

Ali, dünyanın büyük enerji şirketlerinin riskli bölgelerde yatırım yapmaktan kaçındığını vurgulayarak, İsrail'in bazı projelerinin bu nedenle "fuzuli proje" haline geldiğini söyledi.

AKABE HAMLESİ VE BAE-İSRAİL SİMBİYOZU

Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise Ürdün'ün Akabe Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uzun süreli kiralanmasının dikkat çekici bir gelişme olduğunu belirtti.

Fazla, "İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında simbiyotik bir ilişki gelişiyor. Hem savunma alanında hem ticarette çok farklı yeni gelişmeler görebiliriz" sözleriyle Körfez-İsrail hattındaki stratejik yakınlaşmanın derinleştiğine dikkat çekti.