ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünya genelindeki ABD diplomatlarına yabancı hükümetlerle görüşerek İran’ın ve İran’la bağlantılı grupların kapasitesinin azaltılması için hızlı adımlar atılması yönünde baskı yapılması talimatı verdi. Yerel medya pazartesi günü bu yönde bir haber yayımladı.

Tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gönderilen talimatın, İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine atıfla “IRGC faaliyetleri konusunda artan endişe” başlığı taşıyan bir “eylem çağrısı” kapsamında olduğu belirtildi.

Diplomatik yazışmada ABD yetkililerinden mesajın “uygun görülen en üst düzeyde” muhataplara iletilmesi ve bunun 20 Mart’a kadar yapılması istendi.

"TÜM HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇMELİ"

Yazışmada şu ifadelere yer verildi:

“İran ve onun ortakları ile vekil güçlerinden gelebilecek saldırı riskinin artması nedeniyle, tüm hükümetler ülkelerimize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırı kapasitesini azaltmak için İran’ın ve İran’la bağlantılı terör gruplarının imkanlarını hızla zayıflatmak üzere harekete geçmelidir.”

"HIZLA GERÇEKLEŞMELİ"

Metinde ayrıca şu çağrı yapıldı:

“Orta Doğu’da ve küresel ölçekte İran’ın yürüttüğü terör kampanyasını sona erdirmek için uluslararası dikkat şu anda bu konu üzerindeyken harekete geçmeliyiz. Bu kritik fırsatın kaçmasına izin vermeyin.”

Yazışmaya göre diplomatlara ayrıca, henüz IRGC’yi ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımamış ülkelerde, ilgili hükümetlerin bunu “hızla” gerçekleştirmesi için teşvikte bulunmaları talimatı verildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Böyle bir tanımlama İran rejimi üzerindeki baskıyı artıracak ve dünya genelinde halklarınızın güvenliğini tehlikeye atan terör faaliyetlerini destekleme kapasitesini sınırlayacaktır.”

Orta Doğu’da gerilim, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a büyük çaplı saldırı başlatmasının ardından tırmanmıştı. Saldırılarda dönemin İran lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

İran ise buna karşılık İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi.

Operasyonun başlamasından bu yana 13 ABD askeri hayatını kaybetti, yaklaşık 200 asker de yaralandı.