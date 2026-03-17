CANLI | ABD-İsrail'den İran'a saldırı! Tel Aviv'de peş peşe sirenler
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı, Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşılık buluyor.
ABD DIŞİŞLERİNDEN DİPLOMATLARINA TALİMAT: HÜKÜMETLERE İRAN BASKISI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünya genelindeki ABD diplomatlarına yabancı hükümetlerle görüşerek İran’ın ve İran’la bağlantılı grupların kapasitesinin azaltılması için hızlı adımlar atılması yönünde baskı yapılması talimatı verdi. Yerel medya pazartesi günü bu yönde bir haber yayımladı.
Tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gönderilen talimatın, İran’ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine atıfla “IRGC faaliyetleri konusunda artan endişe” başlığı taşıyan bir “eylem çağrısı” kapsamında olduğu belirtildi.
Diplomatik yazışmada ABD yetkililerinden mesajın “uygun görülen en üst düzeyde” muhataplara iletilmesi ve bunun 20 Mart’a kadar yapılması istendi.
"TÜM HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇMELİ"
Yazışmada şu ifadelere yer verildi:
“İran ve onun ortakları ile vekil güçlerinden gelebilecek saldırı riskinin artması nedeniyle, tüm hükümetler ülkelerimize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırı kapasitesini azaltmak için İran’ın ve İran’la bağlantılı terör gruplarının imkanlarını hızla zayıflatmak üzere harekete geçmelidir.”
"HIZLA GERÇEKLEŞMELİ"
Metinde ayrıca şu çağrı yapıldı:
“Orta Doğu’da ve küresel ölçekte İran’ın yürüttüğü terör kampanyasını sona erdirmek için uluslararası dikkat şu anda bu konu üzerindeyken harekete geçmeliyiz. Bu kritik fırsatın kaçmasına izin vermeyin.”
Yazışmaya göre diplomatlara ayrıca, henüz IRGC’yi ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımamış ülkelerde, ilgili hükümetlerin bunu “hızla” gerçekleştirmesi için teşvikte bulunmaları talimatı verildi.
Mesajda şu ifadeler kullanıldı:
“Böyle bir tanımlama İran rejimi üzerindeki baskıyı artıracak ve dünya genelinde halklarınızın güvenliğini tehlikeye atan terör faaliyetlerini destekleme kapasitesini sınırlayacaktır.”
Orta Doğu’da gerilim, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a büyük çaplı saldırı başlatmasının ardından tırmanmıştı. Saldırılarda dönemin İran lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.300’den fazla kişi hayatını kaybetti.
İran ise buna karşılık İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi.
Operasyonun başlamasından bu yana 13 ABD askeri hayatını kaybetti, yaklaşık 200 asker de yaralandı.
ABD UÇAK GEMİSİNDE ÇIKAN YANGIN 600’DEN FAZLA MÜRETTEBATI YATAKSIZ BIRAKTI
ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş kapsamında Orta Doğu’da görev yapan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da çıkan yangın, 600’den fazla askerin yataksız kalmasına yol açtı. Bu bilgi pazartesi günü The New York Times tarafından yayımlanan bir haberde yer aldı.
Gemide geçen hafta çıkan yangının söndürülmesinin mürettebat tarafından 30 saatten fazla sürdüğü askeri yetkililer tarafından açıklandı.
Yangın nedeniyle çok sayıda askerin dumandan etkilendiği, iki askerin ise hayati tehlike taşımayan yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.
YERLERDE VE MASALARIN ÜZERİNDE UYUYORLAR
Yataklarını kaybeden mürettebatın şu anda yerlerde ve masaların üzerinde uyuduğu belirtiliyor. Yangının geminin ana çamaşırhane bölümünde başlaması nedeniyle denizcilerin kıyafetlerini yıkama imkânı da bulunmuyor.
Yaklaşık 4.500 denizci ve savaş pilotunu taşıyan uçak gemisi, geçen yıl 24 Ekim’de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Akdeniz’den Karayipler’e gönderilmişti. Bu hamle, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik baskıyı artırmayı amaçlayan daha geniş çaplı ABD askeri yığınağının bir parçasıydı.
Maduro’nun ocak ayı başında yakalanmasının ardından gemi bu kez ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş kapsamında Orta Doğu’ya sevk edildi. Çatışmalar şu anda üçüncü haftasına girmiş durumda.
"GEMİLERDE YORULUR"
Toplamda mürettebat 10. ayına giren bir görev süresini tamamlamak üzere. Uçak gemisi nisan ortasına kadar denizde kalmaya devam ederse, Vietnam Savaşı sonrası dönemin en uzun uçak gemisi görevi rekoru kırılacak.
Mürettebata görev süresinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağı söylendiği için, geminin 2020’de USS Abraham Lincoln mürettebatının kırdığı 294 gün kesintisiz denizde kalma rekorunu geçmesi bekleniyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada yangının geminin tahrik sistemine zarar vermediğini ve uçak gemisinin tam operasyonel durumda olduğunu belirtti.
Ancak mürettebat, gemideki 650 tuvaletin bağlı olduğu tesisat sisteminin sık sık arızalandığını ifade ediyor.
ABD Donanması’nda görev yapmış emekli Tuğamiral John F. Kirby, Times’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Gemiler de yorulur. Uzun görevler boyunca ciddi şekilde yıpranırlar. Bir gemiyi bu kadar uzun ve yoğun şekilde çalıştırıp hem onun hem de mürettebatının en yüksek performansı göstermesini bekleyemezsiniz.”
Yangının yarattığı son aksaklıklara rağmen donanma yetkilileri, uçak gemisinin gece gündüz kesintisiz uçuş operasyonları yürütmeye devam ettiğini açıkladı.
BAE HAVA SAHASI GEÇİCİ KAPATMANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILDI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.
BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GCAA), yaklaşık iki saat süren geçici ve ihtiyati askıya almanın ardından ülke hava sahasında hava trafiğinin yeniden başladığını açıkladı.
GCAA, "Durumun istikrara kavuşması ve geçici tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava sahası normale döndü" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kararın operasyonel ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirilmesi ve ilgili yetkililerle koordinasyon sonucu alındığı belirtildi.
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE, kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.
İRAN'DAN YAPILAN MİSİLLEMENİN ARDINDAN İSRAİL'İN ORTA KESİMİNDE SİRENLER ÇALDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.
Bölgeden aktarılanlara göre, telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.
Öte yandan İsrail ordusu, İran misillemesinin hemen öncesinde, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik eş zamanlı ve geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.