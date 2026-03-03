CANLI YAYIN
ABD Körfez müttefiklerini sattı mı? İran saldırılarının altında savunma krizi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da savaş cepheleri genişlerken, Körfez başkentlerinde alarm zilleri çalıyor. İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları art arda gelirken, Washington'dan gelen haberler müttefikleri tedirgin etti.

İngiltere merkezli Middle East Eye'ın özel haberine göre ABD, bazı Körfez ülkelerinin hava savunma önleyici füze stoklarını yenileme taleplerini "stonewalling (oyalama)" olarak tanımlanan bir tutumla ağırdan alıyor. Yani resmi bir ret yok, ancak fiili bir destek de görünmüyor.

Bu gelişme, İran'ın saldırılarının tam ortasında geldi.

FÜZE YAĞMURU: SAYILAR ÇARPICI

İran'ın son saldırı dalgasında:

  • Suudi Arabistan
  • Kuveyt
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Katar
  • Bahreyn balistik füze ve İHA hedefi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri, cumartesiden bu yana kendisine yöneltilen 871 balistik, seyir füzesi ve İHA'dan 814'ünü imha ettiğini duyurdu. Bahreyn en az 45 hedefi düşürdüğünü açıkladı. Katar ise iki Su-24 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ancak askeri uzmanlara göre tablo daha kritik:
Bir balistik füzeyi düşürmek için genellikle 2 ila 3 önleyici füze ateşleniyor. Bu da stokların geometrik hızla eridiği anlamına geliyor.

"BİRKAÇ GÜNDE KAÇ YILLIK ÜRETİM TÜKENDİ"

Middle East Eye'a konuşan eski bir ABD'li yetkili şu ifadeyi kullandı:

"Son birkaç ayda üretilen mühimmatın, birkaç günlük çatışmada birkaç yıllık üretim kadarını kullandık."

Bu söz, ABD'nin kendi savunma üretim kapasitesinin de sınırlı olduğuna işaret ediyor. THAAD ve Patriot önleyicileri son derece pahalı ve üretimleri yıllar alıyor.

Stimson Center uzmanı Kelly Grieco da BAE'nin yıllar içinde oluşturduğu stokun ciddi bölümünü tükettiğini yazdı.

ÜSLER KARŞILIĞINDA GÜVENCE TALEBİ

Habere göre bir Körfez ülkesi, ABD'nin kendi topraklarındaki hava üslerini kullanma talebine şu soruyla yanıt verdi:

"ABD hava savunma sistemlerimize olan taahhüdünü sürdürecek mi?"

Bu soru, aslında güven krizinin açık bir göstergesi.

"ABD BİZİ TERK ETTİ"

Suudi Arabistanlı gazeteci Süleyman el-Akili'nin sözleri ise tartışmayı daha da alevlendirdi:

"ABD bizi terk etti, savunma sistemlerini İsrail'i korumaya odakladı ve askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri İran füzeleri ile İHA'ların insafına bıraktı.

Siz böyle oldukça sizi daha çok satarlar."

Bu ifadeler Körfez kamuoyunda hızla yayıldı. Eleştirinin odağında, Washington'un önceliğini İsrail işgal güçlerinin savunmasına verdiği ve Körfez'i ikinci plana ittiği iddiası var.

KÖRFEZ'İN SİNİRİNİ YATIŞTIRACAK MI? USS GERALD R. FORD HAMLESİ

Eurasia Group Orta Doğu Direktörü Firas Maksad'ın aktardığına göre USS Gerald R. Ford uçak gemisi Akdeniz'den ayrılarak Körfez'e yöneldi.

Bu adım, Washington'un güvenlik kaygılarını yatıştırma çabası olarak görülüyor. Ancak asıl sorun uçak gemisi değil: hava savunma stokları.

STRATEJİK SORU: ABD KÖRFEZ'İ SATIYOR MU?

Ortaya çıkan tablo birkaç kritik soruyu gündeme getiriyor:

  • ABD üretim kapasitesi gerçekten yetersiz mi?
  • Yoksa mevcut stoklar sadece İsrail işgal güçlerinin korunmasına mı yönlendiriliyor?
  • Körfez ülkeleri üsler karşılığında güvenlik garantisi alamıyor mu?
  • İran'ın füze kapasitesi tükenmeden Körfez'in savunma stokları mı bitecek?

Washington'dan resmi bir "ret" açıklaması gelmedi. Ancak Körfez başkentlerinde konuşulan gerçek şu: İran saldırıları sürerse, mevcut stoklar birkaç ay içinde ciddi şekilde azalabilir.

Bu durum, sadece askeri değil siyasi bir kırılmaya da işaret ediyor.

KÖRFEZ-ABD İLİŞKİLERİNDE TARİHİ EŞİK

ABD onlarca yıldır Körfez'in güvenlik şemsiyesi olarak görülüyordu. Ancak son gelişmeler, bu şemsiyenin ne kadar güçlü olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İran'ın füzeleri gökyüzünü aydınlatırken, asıl tartışma artık cephede değil diplomasi masasında:

ABD Körfez'i gerçekten satıyor mu, yoksa bu geçici bir stok krizi mi?

Orta Doğu'da savaş sadece sahada değil, güven ilişkilerinde de derinleşiyor.

