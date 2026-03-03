ABD Körfez müttefiklerini sattı mı? İran saldırılarının altında savunma krizi
Orta Doğu'da savaş cepheleri genişlerken, Körfez başkentlerinde alarm zilleri çalıyor. İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları art arda gelirken, Washington'dan gelen haberler müttefikleri tedirgin etti.
İngiltere merkezli Middle East Eye'ın özel haberine göre ABD, bazı Körfez ülkelerinin hava savunma önleyici füze stoklarını yenileme taleplerini "stonewalling (oyalama)" olarak tanımlanan bir tutumla ağırdan alıyor. Yani resmi bir ret yok, ancak fiili bir destek de görünmüyor.
Bu gelişme, İran'ın saldırılarının tam ortasında geldi.
FÜZE YAĞMURU: SAYILAR ÇARPICI
İran'ın son saldırı dalgasında:
- Suudi Arabistan
- Kuveyt
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Katar
- Bahreyn balistik füze ve İHA hedefi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri, cumartesiden bu yana kendisine yöneltilen 871 balistik, seyir füzesi ve İHA'dan 814'ünü imha ettiğini duyurdu. Bahreyn en az 45 hedefi düşürdüğünü açıkladı. Katar ise iki Su-24 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Ancak askeri uzmanlara göre tablo daha kritik:
Bir balistik füzeyi düşürmek için genellikle 2 ila 3 önleyici füze ateşleniyor. Bu da stokların geometrik hızla eridiği anlamına geliyor.
"BİRKAÇ GÜNDE KAÇ YILLIK ÜRETİM TÜKENDİ"
Middle East Eye'a konuşan eski bir ABD'li yetkili şu ifadeyi kullandı:
"Son birkaç ayda üretilen mühimmatın, birkaç günlük çatışmada birkaç yıllık üretim kadarını kullandık."
Bu söz, ABD'nin kendi savunma üretim kapasitesinin de sınırlı olduğuna işaret ediyor. THAAD ve Patriot önleyicileri son derece pahalı ve üretimleri yıllar alıyor.
Stimson Center uzmanı Kelly Grieco da BAE'nin yıllar içinde oluşturduğu stokun ciddi bölümünü tükettiğini yazdı.