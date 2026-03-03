ABD Körfez müttefiklerini sattı mı? İran saldırılarının altında savunma krizi

İngiltere merkezli Middle East Eye'ın özel haberine göre ABD, bazı Körfez ülkelerinin hava savunma önleyici füze stoklarını yenileme taleplerini "stonewalling (oyalama)" olarak tanımlanan bir tutumla ağırdan alıyor. Yani resmi bir ret yok, ancak fiili bir destek de görünmüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, cumartesiden bu yana kendisine yöneltilen 871 balistik, seyir füzesi ve İHA'dan 814'ünü imha ettiğini duyurdu. Bahreyn en az 45 hedefi düşürdüğünü açıkladı. Katar ise iki Su-24 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ancak askeri uzmanlara göre tablo daha kritik:

Bir balistik füzeyi düşürmek için genellikle 2 ila 3 önleyici füze ateşleniyor. Bu da stokların geometrik hızla eridiği anlamına geliyor.