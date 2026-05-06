Körfez’de kontrollü gerilim! Savaş içinde savaş: Hedef BAE’nın elini kolunu kırmak

Bu açıklama, bölgede zaten kırılgan olan dengeleri daha da hassas hale getirirken, saldırının gerçekleştiği noktanın stratejik önemi tartışmaları alevlendirdi.

Körfez'de kritik öneme sahip liman ve petrol tesislerine yönelik saldırı iddiaları gündemi sarsarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir askeri yetkilinin açıklaması dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu yetkili, "Önceden planlanmış bir saldırı girişimimiz yoktu. Ancak bunun sorumluluğu tamamen Amerika'ya ait. Onlar bu güzergahtan, bizim izin verdiğimiz hat üzerinden yasadışı geçiş için yol açma macerası sonucunda bu saldırıya neden oldular" sözleriyle Washington'u doğrudan hedef aldı.

Körfez'de artan gerilim, petrol tesislerine yönelik saldırılar ve karşılıklı suçlamalarla yeni bir aşamaya taşındı. Füceyre hattının hedef alınmasıyla birlikte ABD, İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesinin perde arkasındaki dengeler yeniden gündeme geldi.

FÜCEYRE HATTI NEDEN HEDEFTE? HÜRMÜZ'E ALTERNATİF KORİDOR

Saldırının gerçekleştiği Füceyre hattı, uzun süredir Hürmüz Boğazı'na alternatif bir enerji koridoru olarak öne çıkıyordu. 1980'li yıllarda alternatif ticaret noktası olarak gelişmeye başlayan bu hat, 2000'li yıllarda büyük yatırımlarla küresel enerji sisteminin kritik parçalarından biri haline geldi.

Ancak tarihsel süreçte bu bölge daha önce de saldırıya uğramıştı. O dönemlerde de benzer şekilde suçlamalar yöneltilmiş, ABD İran'ı işaret etmiş ancak somut ve tartışmasız bir kanıt ortaya konulamamıştı. Buna rağmen yaşanan gelişmeler petrol krizini tetiklemişti. Bugün yaşanan tablo da geçmişin bir tekrarı olarak yorumlanıyor.

İHA VE SİHA TEHDİDİ: YENİ NESİL SAVAŞ MI?

Saldırının insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali, bölgedeki güvenlik risklerini yeni bir boyuta taşıyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların düşük maliyetli ancak yüksek etkili olması nedeniyle enerji altyapıları için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Bu durum, Körfez'de klasik savaş senaryolarının yerini asimetrik tehditlere bıraktığını ve "görünmeyen savaş" konseptinin sahaya indiğini gösteriyor.

"OYUN İÇİNDE OYUN VAR": PERDE ARKASINDAKİ GÜÇ MÜCADELESİ

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, bölgede yaşananları değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Fazla, "Bu savaşta görebildiğimiz kadarıyla oyun içinde oyun var. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in uzantısı gibi hareket ediyor. Bu artık net şekilde ortaya çıktı" sözleriyle bölgedeki ittifak ilişkilerine işaret etti.

Fazla, BAE'nin 1 Mayıs itibarıyla OPEC'ten ayrıldığını hatırlatarak, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında ciddi bir gerginlik var. Bu durum Körfez ülkeleri arasındaki derin bağları sarsacak bir ayrılığa dönüşüyor" şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN DETAYI "EN KAZANÇLI ÇIKAN ÜLKE"

Bölgedeki güç dengelerine dikkat çeken Fazla, Suudi Arabistan'ın mevcut krizden avantaj sağladığını belirtti. Fazla, "Suudi Arabistan sanki İran'la anlaşmış gibi bir görüntü veriyor. İran doğrudan Suudi Arabistan'a saldırmıyor. Suudi Arabistan'ın günlük 5.8 milyon varil kapasitesi var ve bu 7 milyona kadar çıkabiliyor. Petrol fiyatı 60 dolardan 120 dolara çıktıysa Suudi Arabistan'ın kaybı yok, aksine kazancı var" ifadelerini kullandı.

Fazla, Körfez'deki zararların Katar, Kuveyt, Bahreyn ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yazıldığını vurgulayarak, "Füceyre'nin kapasitesi 1.8 milyon varil. Eğer bu hat sekteye uğrarsa BAE ciddi darbe alır" dedi.

"BAE'NİN ELİNİ KOLUNU KESMEK İSTİYORLAR"

İran perspektifinden hedefin net olduğunu belirten Fazla, "Tahran cephesinden bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin elini kolunu kesmek gerekiyor. Suudi Arabistan da içten içe BAE'nin zarar görmesini istiyor. Eğer bölgenin lideri ben olacaksam, sözümü dinlemeyen ülke ya bana tabi olur ya da parçalanır" sözleriyle dikkat çekici bir analiz yaptı.

ABD SAHADA AMA BELİRSİZLİK HAKİM

Bölgede ABD'nin askeri varlığı da tartışmaların merkezinde yer alıyor. Fazla, "ABD'nin bölgede HIMARS, PRSAM gibi sistemleri ve çeşitli birlikleri var. Ancak sahada garip bir bekleyiş söz konusu. Umman Denizi'nde hazır bekleyen birlikler olmasına rağmen harekete geçilmiyor" dedi.

ABD'nin 7 Nisan'dan itibaren süreci oyaladığını belirten Fazla, "17 Nisan'da abluka başlatıldı ama bu ablukanın ne olduğu bile net değil" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇELİŞKİSİ "ABLUKA VAR AMA GEMİLER GEÇİYOR"

Sahadaki en dikkat çekici çelişkilerden biri de Hürmüz Boğazı'nda yaşanıyor. Fazla, "ABD'ye ait iki destroyer Hürmüz Boğazı'nı geçerek BAE'ye demirledi. Normal şartlarda abluka varsa bu mümkün mü? Boğaz kapalı deniyor ama geçişler devam ediyor" sözleriyle durumu sorguladı.

Ayrıca çeşitli kaynaklara göre 25 ila 35 İran tankerinin dolu şekilde bölgeden ayrıldığını belirten Fazla, "ABD bazılarına el koyuyormuş gibi yapıyor ama petrol akışına izin veriliyor" dedi.

"SAVAŞ VAR GİBİ AMA YOK": EN ÇARPICI TESPİT

Bölgedeki gelişmeleri özetleyen en dikkat çekici ifade ise Fazla'dan geldi. "Savaş yapılıyormuş gibi bir görüntü var ama aslında savaş yok. Beş net savaşmıyorlar" diyen Fazla, sahada kontrollü bir gerilim yönetildiğini vurguladı.

İSRAİL DETAYI VE HAVA SAVUNMA HAMLESİ

İsrail'in de sahaya dahil olduğuna dikkat çeken Fazla, "27 Nisan'da İsrail bölgeye Demir Perde ve Barak hava savunma sistemlerini gönderdi" ifadelerini kullandı.

ABD- SUUDİ ARABİSTAN DENGESİ: BAE GÖZDEN ÇIKARILABİLİR

ABD'nin bölgedeki stratejisinin Suudi Arabistan merkezli olduğunu belirten Fazla, "ABD, Suudi Arabistan ile BAE arasında denge kuruyor ama ağırlık Suudi Arabistan lehine. Hatta gerekirse BAE'yi feda edebilir" dedi.

BABÜ'L MENDEP VE HAC DİPLOMASİSİ

Bölgedeki diplomatik temaslara da değinen Fazla, "Babü'l Mendep konusunda ABD ve Suudiler Husilerle anlaştı. Aynı zamanda hac mevsimi nedeniyle İran ile Suudi Arabistan arasında da bir uzlaşı var" şeklinde konuştu.

"ENERJİ TESİSLERİ VURULMUYOR" BÜYÜK SORU İŞARETİ

Savaşın en dikkat çeken yönlerinden biri de hedef seçimleri. Fazla, "ABD'nin enerji şirketleri var, Chevron gibi. Ama bu tesislere saldırı yok. Vurulması gereken gemiler var ama hiçbir şey olmuyor" diyerek tabloyu sorguladı.

ABD'nin açıkladığı "13 bin hedef vuruldu" iddiasına da şüpheyle yaklaşan Fazla, "Eğer 20 bin hedef vurulmuş olsaydı bir ülke tamamen yerle bir olurdu. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor olabilir" dedi.