Körfez’deki yığınaklanmanın perde arkasında ne var? Postal giymeyen ordunun "uranyum" çıkmazı

Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, Amerika Birleşik Devletleri’nin Körfez ağzındaki askeri hareketliliği yeniden savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Uçak gemileri, destroyerler ve hava savunma sistemleriyle bölgeyi adeta ateş hattına çeviren Washington’ın hamlelerini analiz eden Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Küsmez, ABD'nin bölgedeki yığınaklanmasının bir kara harekatı kapasitesinden uzak olduğunu vurgularken, kirli pazarlıkların merkezindeki "uranyum" detayına dikkat çekti.

Orta Doğu'da barut fıçısı her geçen dakika daha da ısınırken, ABD'nin Körfez ağzına yaptığı devasa askeri yığınaklanmanın perde arkasındaki sırlar gün yüzüne çıkıyor. Uçak gemileri, destroyerler ve dünyanın dört bir yanından getirilen hava savunma sistemleriyle bölgeyi adeta kuşatan Washington'ın gerçek niyetini Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez A Haber ekranlarında deşifre etti. Küsmez, ABD'nin vekil güçler yerine doğrudan İran'ı hedef alan yeni stratejisini, uranyum pazarlıklarını ve coğrafyanın getirdiği o "aşılmaz" engelleri tek tek sıraladı. ORTA DOĞU'DA GERİLİMİN ŞİFRESİ: URANYUM KÖRFEZ'DE ASKERİ YIĞINAKLANMA: POLİTİK BİR YAPTIRIM GÜCÜ Körfez ağzındaki Amerikan askeri varlığının değişkenlik göstermediğini ve bir güç gösterisi olarak korunduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Bunda bir azalma veya çok fazla bir değişkenlik olmadı. Bu tabii askeri politik uygulamalar içerisinde politikanın, Amerikan politikasının bölgedeki etkinliğini askeri bir yaptırım olarak kullanma gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye Güney Kore ve Avrupa'dan hava savunma sistemlerinin getirilmesinin temel sebebinin 50 günlük yoğun kullanım sonrası azalan kapasiteyi ikmal etmek olduğunu aktaran Küsmez, bu durumun stratejik bir tahkimat olduğunu belirtti.

İSRAİL-İRAN HATTINDA KARA HAREKATI MÜMKÜN MÜ? Kamuoyunda sıkça konuşulan "İran'a kara harekatı" iddialarına askeri bir perspektifle set çeken Küsmez, "Biz bu yığınaklanmayı bu süreç içerisinde bir İran coğrafyasında bir kara harekatına dönüştürülecek çapta veya herhangi bir amfibi harekata başlayacak tarzda bir girişim olarak görmedik, okumadık" şeklinde konuştu. Kara harekatının sadece asker çıkarmak olmadığını vurgulayan stratejist, "Burada sizin askeri olarak nihai hedefiniz neyse ona göre yığınaklanmanız ve kuvvet birikimlerinizi ona göre yaparsınız" sözleriyle yığınaklanmanın niteliğine dikkat çekti. HÜRMÜZ BOĞAZI VE HARK ADASI HEDEFTE Mİ? Körfez içindeki stratejik noktaların kontrolü üzerine yapılan spekülasyonları değerlendiren Küsmez, "Körfez içerisine girdiğinde bunun ilk hedefi Hürmüz Boğazı'nın hemen ağzındaki adalar ve daha sonra da Hark Adası'ydı. Fakat bunların hiçbirinin bu 50 günlük süreç içerisinde gerçekleşmediğini gördük" ifadelerini kullandı. Küsmez, bölgedeki üç uçak gemisinin üzerindeki kara unsurlarının kapsamlı bir harekat için yetersiz olduğunu belirterek, "Bu üzerindeki kara unsuruyla gerçekleştirilecek bir harekat nevi değil bu. Hepsi bir kara harekatını başlatacak nitelikte değil" dedi.