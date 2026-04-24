Körfez’deki yığınaklanmanın perde arkasında ne var? Postal giymeyen ordunun "uranyum" çıkmazı
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, Amerika Birleşik Devletleri’nin Körfez ağzındaki askeri hareketliliği yeniden savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Uçak gemileri, destroyerler ve hava savunma sistemleriyle bölgeyi adeta ateş hattına çeviren Washington’ın hamlelerini analiz eden Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Küsmez, ABD'nin bölgedeki yığınaklanmasının bir kara harekatı kapasitesinden uzak olduğunu vurgularken, kirli pazarlıkların merkezindeki "uranyum" detayına dikkat çekti.
Orta Doğu'da barut fıçısı her geçen dakika daha da ısınırken, ABD'nin Körfez ağzına yaptığı devasa askeri yığınaklanmanın perde arkasındaki sırlar gün yüzüne çıkıyor.
Uçak gemileri, destroyerler ve dünyanın dört bir yanından getirilen hava savunma sistemleriyle bölgeyi adeta kuşatan Washington'ın gerçek niyetini Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez A Haber ekranlarında deşifre etti.
Küsmez, ABD'nin vekil güçler yerine doğrudan İran'ı hedef alan yeni stratejisini, uranyum pazarlıklarını ve coğrafyanın getirdiği o "aşılmaz" engelleri tek tek sıraladı.
KÖRFEZ'DE ASKERİ YIĞINAKLANMA: POLİTİK BİR YAPTIRIM GÜCÜ
Körfez ağzındaki Amerikan askeri varlığının değişkenlik göstermediğini ve bir güç gösterisi olarak korunduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Bunda bir azalma veya çok fazla bir değişkenlik olmadı. Bu tabii askeri politik uygulamalar içerisinde politikanın, Amerikan politikasının bölgedeki etkinliğini askeri bir yaptırım olarak kullanma gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Bölgeye Güney Kore ve Avrupa'dan hava savunma sistemlerinin getirilmesinin temel sebebinin 50 günlük yoğun kullanım sonrası azalan kapasiteyi ikmal etmek olduğunu aktaran Küsmez, bu durumun stratejik bir tahkimat olduğunu belirtti.
İSRAİL-İRAN HATTINDA KARA HAREKATI MÜMKÜN MÜ?
Kamuoyunda sıkça konuşulan "İran'a kara harekatı" iddialarına askeri bir perspektifle set çeken Küsmez, "Biz bu yığınaklanmayı bu süreç içerisinde bir İran coğrafyasında bir kara harekatına dönüştürülecek çapta veya herhangi bir amfibi harekata başlayacak tarzda bir girişim olarak görmedik, okumadık" şeklinde konuştu.
Kara harekatının sadece asker çıkarmak olmadığını vurgulayan stratejist, "Burada sizin askeri olarak nihai hedefiniz neyse ona göre yığınaklanmanız ve kuvvet birikimlerinizi ona göre yaparsınız" sözleriyle yığınaklanmanın niteliğine dikkat çekti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE HARK ADASI HEDEFTE Mİ?
Körfez içindeki stratejik noktaların kontrolü üzerine yapılan spekülasyonları değerlendiren Küsmez, "Körfez içerisine girdiğinde bunun ilk hedefi Hürmüz Boğazı'nın hemen ağzındaki adalar ve daha sonra da Hark Adası'ydı. Fakat bunların hiçbirinin bu 50 günlük süreç içerisinde gerçekleşmediğini gördük" ifadelerini kullandı.
Küsmez, bölgedeki üç uçak gemisinin üzerindeki kara unsurlarının kapsamlı bir harekat için yetersiz olduğunu belirterek, "Bu üzerindeki kara unsuruyla gerçekleştirilecek bir harekat nevi değil bu. Hepsi bir kara harekatını başlatacak nitelikte değil" dedi.
BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ
İran coğrafyasının zorluğuna ve geçmişteki Irak harekatlarına atıfta bulunan Küsmez, "Biz bunların hep örneklerini birinci ve ikinci körfez harekatında gördük. Yedi tane kolorduyu kullandılar ki o bir koalisyon kuvveti oluşumu vardı. Ama alan, harekat alanı sınırlıydı. Burada biz İran coğrafyasından bahsediyoruz" sözleriyle olası bir harekatın devasa bir kuvvet gerektirdiğini hatırlattı.
ABD'NİN YENİ STRATEJİSİ: VEKİL GÜÇLERDEN SIFIRLANMA
Amerika'nın bölgedeki vekil güçler üzerinden yürüttüğü siyasetin değişmeye başladığını kaydeden Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Orta Doğu'da Amerikan politikalarında artık vekil yani kendi unsurlarıyla, PKK gibi veya başka unsurlar gibi artık İran'ın vekil güçleriyle mücadele etmek istemiyor. Tek hedefi İran" ifadelerini kullandı.
Küsmez, ABD'nin enerjisini doğrudan İran'ın nükleer kapasitesine odakladığını belirterek, "O zaman İran'la mücadelesindeki tek unsur da ne oluyor? Uranyum konusu. Bunda yoğunlaşıyor" şeklinde konuştu.
İSLAMABAD VE MOSKOVA HATTINDA DİPLOMATİK TRAFİK
Uranyum meselesinin çözümü için yürütülen gizli diplomasinin önemine değinen Küsmez, "Bu görüşmeler, İslamabad'daki bu görüşmeler muhtemelen uranyum üzerinde kilitlenecek ama sonuç her iki tarafı da memnun etmesi lazım. Pazarlık konusu uranyum üzerinde bir netlik kazanacak" sözleriyle aktardı.
Rusya'nın diplomatik bir güç olarak masaya çekilmesinin sonuçları değiştirebileceğini belirten Küsmez, "Belki önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Amerikan-İran görüşmesini burada görebiliriz" diyerek kritik sürece işaret etti.
İRAN COĞRAFYASI: AŞILAMAZ DOĞAL KALE
Askeri strateji açısından İran'ın coğrafi avantajlarını anlatan Küsmez, "Bu coğrafya her şeyiyle İran'ın lehine. Dolayısıyla burada yapılabilecek bir kara harekatı Tahran'a ulaşmadan da başarıya ulaşmaz" ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmenin zorluğunu "Alanı kontrol etmek demek burada bulundurduğunuz unsurlarla bir varlık göstereceksiniz. Bu o kadar zor bir şey ki... 2.500 rakım seyreden bir arazi arızası var ve körfeze paralel" sözleriyle betimleyen Küsmez, fiziki engellerin askeri başarıyı imkansız kıldığını belirtti.
"POSTAL GİYMEYEN" ÖZEL KUVVETLERİN YETENEĞİ TARTIŞILIYOR
ABD'nin özel operasyon birliklerinin (Delta Force, Rangers) sınırlı kapasitesine değinen Küsmez, "Bu özel kuvvetlerin böyle bir görev kapsamı var. Ama Amerika'nın özel kuvvetlerinin yetenekleri, imkan ve kabiliyetleri ve savaşma kabiliyetinin artık eskisi gibi olmadığını da biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Amerika'nın uzun süredir sahada olmadığını hatırlatan Küsmez, "Bugün Amerika 2003'ten itibaren bir körfez harekatından itibaren Orta Doğu coğrafyasında harekat ortamında postal giymemiş" diyerek Amerikan ordusunun saha tecrübesindeki aşınmaya dikkat çekti.