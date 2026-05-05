CANLI | Savaş yeniden: ABD Hürmüz Boğazı'nda İranlı tekneleri hedef aldı!
ABD Donanması’na ait iki destroyer, İran tarafından gerçekleştirilen füze, insansız hava aracı ve sürat teknelerini içeren yoğun saldırıları püskürterek Hürmüz Boğazı’nı geçti ve Basra Körfezi’ne ulaştı. İran medyası, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’nda küçük yük teknelerini hedef aldığı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tahran yönetimi, Washington’ın olayla ilgili açıklamasına itiraz etti.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında düşen tansiyon, yeniden yükseliyor.
Bölgede yaşanan son gelişmelerin özeti şöyle:
ABD Cephesi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söyledi. Trump, "Sadece 24 saat zamanları var. Sonra dünya en yıkıcı hava saldırısına tanıklık edecek. " ifadesini kulandı.
İran Cephesi: İran, dün Birleşik Arap Emirliklieri'nE (BAE) dronlu saldırı gerçekleştirdi. BAE'deki bir petrol rafinerisinin hedef alınmasının ardından Tasnim Haber Ajansı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir uyarı mesajı yayınladı. Mesajda, "Eğer Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in oyuncağı kalmaya devam ederse, hata yaparsa öyle ona bir ders vereceğiz ki sonsuza kadar unutmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
İsrail Cephesi: İsrail işgal güçleri, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN BAE'Yİ NEDEN HEDEF ALDI?
Orta Doğu’da dengeleri sarsan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) doğrudan hedef haline getirirken, ABD ve İran arasındaki gerilim yeni bir çatışma riskini beraberinde getiriyor. Türkiye Politik Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Sinan Demirtürk, kritik gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
BAE NEDEN HEDEFTE?
Birleşik Arap Emirlikleri’nin son dönemde yeniden hedef alınmasının arkasında askeri ve stratejik hamlelerin bulunduğu belirtiliyor. Dr. Sinan Demirtürk, İsrail’e ait askeri unsurların BAE’ye konuşlandırıldığına dikkat çekerek, “İsrail’in askeri unsurlarının ve füze rampalarının Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleştirildiği görülüyor, bu durum İran’ı ciddi şekilde rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.
Demirtürk ayrıca, Hürmüz Boğazı’na yakın konumda bulunan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının yıllardır İran ile BAE arasında ihtilaf konusu olduğunu vurgulayarak, “Bu adalar hem petrol sevkiyatı hem de Hürmüz üzerindeki hakimiyet açısından kritik öneme sahip” sözleriyle bölgedeki gerilimin jeopolitik temelini ortaya koydu.
FUCEYRE LİMANI VE HÜRMÜZ HATTI KRİTİK NOKTA
BAE’nin en önemli limanlarından biri olan Füceyre Limanı’nın hedef alınması, krizin ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi. Demirtürk, İran’ın bu saldırılarla BAE üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, “İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Körfez’de yeni bir askeri cephe haline gelmesini engellemek için baskısını artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca İran’ın Hürmüz hattında askeri hakimiyetini genişletme hedefinde olduğunu vurgulayan Demirtürk, “İran, Hürmüz Boğazı’nda kontrol alanını genişletme ve bu hattı koruma kararlılığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
SALDIRILAR PLANLI MI?
İran’ın gerçekleştirdiği saldırıların kontrol dışı olup olmadığı da tartışma konusu. Ancak uzmanlara göre bu ihtimal zayıf. Demirtürk, “Bu saldırıların emir-komuta zinciri dışında gerçekleştiğini düşünmüyorum, planlı ve stratejik bir hamle söz konusu” diyerek saldırıların bilinçli bir güç gösterisi olduğuna işaret etti.
TRUMP’IN 24 SAATLİK ÜLTİMATOMU
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği 24 saatlik süre, krizin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Demirtürk, Washington’ın taleplerine dikkat çekerek, “ABD, İran’dan adaların silahsızlandırılmasını, Körfez’deki müttefiklerine yönelik saldırıların durdurulmasını ve kendi şartlarını içeren bir anlaşmanın kabul edilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.
İran’ın ise Pakistan arabuluculuğunda kendi şartlarını içeren bir anlaşma metni sunduğunu belirten Demirtürk, “İran, ABD’nin şartlarını kabul etmeyen alternatif bir çerçeve ortaya koyuyor” sözleriyle müzakerelerdeki tıkanıklığa işaret etti.
SAVAŞ SENARYOSU: ÜÇ ADA KRİZİ
Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde askeri senaryoların devreye girebileceği uyarısı yapılıyor. Demirtürk, olası bir çatışma ihtimaline dikkat çekerek, “Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına yönelik bir askeri harekat ihtimali gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda ABD’nin amfibi askeri unsurlarını bölgeye konuşlandırdığına dikkat çeken Demirtürk, “ABD, bu adalara hızlı bir çıkarma yapabilecek kapasiteyi hazır tutuyor” sözleriyle sahadaki hazırlığın boyutunu ortaya koydu.
HÜRMÜZ’DE BELİRSİZLİK: GEMİLER GEÇTİ Mİ?
Hürmüz Boğazı’ndaki en kritik tartışmalardan biri de gemi geçişleri konusunda yaşanıyor. ABD, bazı gemilerin güvenli şekilde geçiş yaptığını savunurken, İran ise bunu reddediyor.
Demirtürk, mevcut durumun net olmadığını belirterek, “Bazı gemilerin geçiş yaptığına dair kesin bir veri yok, ancak boğazın en dar noktası halen İran’ın kontrolünde” ifadelerini kullandı.
İRAN: ABD’NİN HÜRMÜZ’DEKİ SALDIRISINDA 5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
İran medyası, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’nda küçük yük teknelerini hedef aldığı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tahran yönetimi, Washington’ın olayla ilgili açıklamasına itiraz etti.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD güçlerinin Umman kıyısındaki Haseb’den İran’a doğru ilerleyen ve sivillere ait yük taşıyan iki küçük tekneye saldırdığı belirtildi.
Kaynak, ABD ordusunun “6 İran sürat teknesini hedef aldığı” yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Devrim Muhafızları’na ait hiçbir savaş teknesi vurulmadığı için, iddianın doğruluğu yerel kaynaklar üzerinden araştırıldı” ifadelerini kullandı.
“5 SİVİL ÖLDÜ” İDDİASI
Aynı askeri kaynak, saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. Olay, ABD’nin Devrim Muhafızları’nın hızlı bot operasyonlarına duyduğu “korku” nedeniyle “aceleyle gerçekleştirdiği” bir hamle olarak nitelendirildi.
ABD: “TEHDİT OLUŞTURAN BOTLAR VURULDU”
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise daha önce yaptığı açıklamada, ticari gemilere tehdit oluşturduğu belirtilen “İran’a ait küçük teknelerin” Amerikan helikopterleriyle imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonun Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini güvence altına alma amacı taşıdığı vurgulandı.
CENTCOM ayrıca İran’ı pazartesi günü ABD savaş gemilerine ve ticari gemilere ateş açmakla suçladı.
ABD SAVAŞ GEMİLERİ HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GEÇTİ
BD Donanması’na ait iki destroyer, İran tarafından gerçekleştirilen füze, insansız hava aracı ve sürat teknelerini içeren yoğun saldırıları püskürterek Hürmüz Boğazı’nı geçti ve Basra Körfezi’ne ulaştı.
ABD Savunma yetkililerine dayandırılan habere göre, USS Truxtun ve USS Mason adlı savaş gemileri, geçiş sırasında İran tarafından koordineli saldırıların hedefi oldu. Saldırılara Apache helikopterleri ve diğer hava unsurları eşliğinde karşılık verildi.
Haberde, saldırıların yoğunluğuna rağmen iki geminin de isabet almadığı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ayrıca ABD bayraklı iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı’nı sorunsuz şekilde geçtiğini açıkladı. Bu geçişlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü duyurduğu “Özgürlük Projesi” girişimi kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.
İRAN’DAN TEHDİT, ABD’DEN GEÇİŞ HAMLESİ
İran, kırılgan ateşkes ortamında ABD güçlerinin boğaza girmesi halinde saldırıya uğrayacakları yönünde uyarıda bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise salı günü yaptığı açıklamada, “Siyasi bir krizin askeri çözümü yoktur” ifadelerini kullanarak ABD’yi Hürmüz Boğazı’nda gerilimi artırmaması konusunda uyardı. Arakçi ayrıca barış görüşmelerinde “ilerleme” kaydedildiğini söyledi.
GERİLİM TIRMANIYOR, ATEŞKES KIRILGAN
Bölgede tansiyon, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından yükseldi. Tahran yönetimi bu saldırılara İsrail’e ve Körfez’deki ABD müttefiklerine karşılık vererek yanıt verdi ve Hürmüz Boğazı’nı kapattı.
8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğunda bir ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak İslamabad’da yapılan görüşmeler kalıcı bir anlaşma ile sonuçlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi daha sonra süresiz şekilde uzattı.
Öte yandan ABD, 13 Nisan’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.