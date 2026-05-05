Orta Doğu’da dengeleri sarsan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) doğrudan hedef haline getirirken, ABD ve İran arasındaki gerilim yeni bir çatışma riskini beraberinde getiriyor. Türkiye Politik Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Sinan Demirtürk, kritik gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BAE NEDEN HEDEFTE?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin son dönemde yeniden hedef alınmasının arkasında askeri ve stratejik hamlelerin bulunduğu belirtiliyor. Dr. Sinan Demirtürk, İsrail’e ait askeri unsurların BAE’ye konuşlandırıldığına dikkat çekerek, “İsrail’in askeri unsurlarının ve füze rampalarının Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleştirildiği görülüyor, bu durum İran’ı ciddi şekilde rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Demirtürk ayrıca, Hürmüz Boğazı’na yakın konumda bulunan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının yıllardır İran ile BAE arasında ihtilaf konusu olduğunu vurgulayarak, “Bu adalar hem petrol sevkiyatı hem de Hürmüz üzerindeki hakimiyet açısından kritik öneme sahip” sözleriyle bölgedeki gerilimin jeopolitik temelini ortaya koydu.

FUCEYRE LİMANI VE HÜRMÜZ HATTI KRİTİK NOKTA

BAE’nin en önemli limanlarından biri olan Füceyre Limanı’nın hedef alınması, krizin ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi. Demirtürk, İran’ın bu saldırılarla BAE üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, “İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Körfez’de yeni bir askeri cephe haline gelmesini engellemek için baskısını artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İran’ın Hürmüz hattında askeri hakimiyetini genişletme hedefinde olduğunu vurgulayan Demirtürk, “İran, Hürmüz Boğazı’nda kontrol alanını genişletme ve bu hattı koruma kararlılığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR PLANLI MI?

İran’ın gerçekleştirdiği saldırıların kontrol dışı olup olmadığı da tartışma konusu. Ancak uzmanlara göre bu ihtimal zayıf. Demirtürk, “Bu saldırıların emir-komuta zinciri dışında gerçekleştiğini düşünmüyorum, planlı ve stratejik bir hamle söz konusu” diyerek saldırıların bilinçli bir güç gösterisi olduğuna işaret etti.

TRUMP’IN 24 SAATLİK ÜLTİMATOMU

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a verdiği 24 saatlik süre, krizin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Demirtürk, Washington’ın taleplerine dikkat çekerek, “ABD, İran’dan adaların silahsızlandırılmasını, Körfez’deki müttefiklerine yönelik saldırıların durdurulmasını ve kendi şartlarını içeren bir anlaşmanın kabul edilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

İran’ın ise Pakistan arabuluculuğunda kendi şartlarını içeren bir anlaşma metni sunduğunu belirten Demirtürk, “İran, ABD’nin şartlarını kabul etmeyen alternatif bir çerçeve ortaya koyuyor” sözleriyle müzakerelerdeki tıkanıklığa işaret etti.

SAVAŞ SENARYOSU: ÜÇ ADA KRİZİ

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde askeri senaryoların devreye girebileceği uyarısı yapılıyor. Demirtürk, olası bir çatışma ihtimaline dikkat çekerek, “Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarına yönelik bir askeri harekat ihtimali gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ABD’nin amfibi askeri unsurlarını bölgeye konuşlandırdığına dikkat çeken Demirtürk, “ABD, bu adalara hızlı bir çıkarma yapabilecek kapasiteyi hazır tutuyor” sözleriyle sahadaki hazırlığın boyutunu ortaya koydu.

HÜRMÜZ’DE BELİRSİZLİK: GEMİLER GEÇTİ Mİ?

Hürmüz Boğazı’ndaki en kritik tartışmalardan biri de gemi geçişleri konusunda yaşanıyor. ABD, bazı gemilerin güvenli şekilde geçiş yaptığını savunurken, İran ise bunu reddediyor.

Demirtürk, mevcut durumun net olmadığını belirterek, “Bazı gemilerin geçiş yaptığına dair kesin bir veri yok, ancak boğazın en dar noktası halen İran’ın kontrolünde” ifadelerini kullandı.