Tarihin sessiz ama ölümcül silahı: Dünyayı sarsan ablukalar ve küresel kaosun perde arkası!

Dünya tarihi boyunca devletler sadece barut ve mermiyle değil, kapıları kilitleyerek, yolları keserek ve nefes borularını tıkayarak da savaştı. Berlin'in soğuk sokaklarından Küba'nın nükleer ateş hattına, Orta Doğu'nun petrol koridorlarından Gazze'nin hüzünlü sınırlarına kadar uygulanan stratejik ablukalar, insanlığın kaderini defalarca kez yeniden yazdı. Kimi zaman bir nükleer kıyametin eşiğine gelindi, kimi zaman ise bir varil petrolün fiyatı dev ekonomileri diz çöktürdü.
Tarihin tozlu sayfaları incelendiğinde, ablukaların askeri ve ekonomik birer boğma hamlesi olduğu açıkça görülüyor.
Bir ülkenin dış dünyayla olan tüm bağının kesilmesi olarak tanımlanan bu süreçte, Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü "Aslında ablukanın kendisinden ziyade, abluka tehdidi tarih boyunca daha büyük başarılar sağlamıştır. Uygulamaya geçen ablukalar ise genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır." ifadelerini kullanarak bu stratejinin riskli doğasına dikkat çekti.
Ablukayı basit bir kilide benzeten uzmanlar, bu kilidin anahtarının her zaman askeri güçlerin elinde tutulduğunu vurguluyor.
SOĞUK SAVAŞIN İLK BÜYÜK SINAVI: BERLİN ABLUKASI VE NATO'NUN DOĞUŞU
1948 yılına gelindiğinde, dünya iki dev gücün, ABD ve Sovyetler Birliği'nin rekabetiyle sarsılıyordu. Berlin, bu küresel güç savaşının tam merkezinde, dörde bölünmüş bir haldeydi. Batılı devletlerin Almanya için yeni bir para birimi hamlesi yapması, Stalin'i adeta çileden çıkardı.
Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever "Batılı devletlerin yeni para birimini devreye sokması Stalin ve Sovyetler Birliği'ni fazlasıyla kızdırdı. Çünkü bu, Almanya'yı ekonomik olarak kontrol altına alma çabasıydı." sözleriyle krizin fitilinin nasıl ateşlendiğini aktardı.
Sovyetler Birliği'nin kara sınırlarını kapatmasıyla başlayan Berlin Ablukası, dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Ancak Batı, bu hamleye tarihi bir hava koridoruyla karşılık verdi.
Bir yıl boyunca uçaklar durmaksızın şehre yardım taşıdı.
Bir şahit "Gökyüzüne baktığımda ağaçlarda bir sürü açılmamış küçük paraşüt gördüm. Berlin'e indiğimizde el sıkışıp getirdiğimiz unlara bakıyorlardı, çocuklar bize hediyeler veriyordu." diyerek o günlerdeki insani dramı ve dayanışmayı tarihi bir tanıklıkla dile getirdi.