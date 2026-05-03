Tarihin sessiz ama ölümcül silahı: Dünyayı sarsan ablukalar ve küresel kaosun perde arkası!

Tarihin tozlu sayfaları incelendiğinde, ablukaların askeri ve ekonomik birer boğma hamlesi olduğu açıkça görülüyor.

Bir ülkenin dış dünyayla olan tüm bağının kesilmesi olarak tanımlanan bu süreçte, Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü "Aslında ablukanın kendisinden ziyade, abluka tehdidi tarih boyunca daha büyük başarılar sağlamıştır. Uygulamaya geçen ablukalar ise genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır." ifadelerini kullanarak bu stratejinin riskli doğasına dikkat çekti.

Ablukayı basit bir kilide benzeten uzmanlar, bu kilidin anahtarının her zaman askeri güçlerin elinde tutulduğunu vurguluyor.