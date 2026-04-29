Gök Vatan'da Türk imzası! Kamikaze İHA ve Sivrisinek görücüye çıkıyor

Foto: DHA
ZORLU ORTAMLARDA ÜSTÜN PERFORMANS
Sivrisinek, GNSS (uydu) sinyallerinin bulunmadığı ya da yoğun elektronik karıştırmanın yaşandığı ortamlarda dahi görevini sürdürebiliyor. Yapay zekâ tabanlı görsel konumlama sistemi sayesinde bağımsız seyrüsefer kabiliyeti sunan platform, yüksek otonomi seviyesiyle muharebe sahasında kritik avantaj sağlıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzun menziliyle Sivrisinek, geleceğin savaş doktrinlerinde önemli bir yer edinmeye aday. Platformun, özellikle yüksek riskli ve hassas operasyonlarda stratejik görevlerde etkin şekilde
Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında savunma sanayiindeki tarihi dönüşümü, yeni nesil Kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek'in özelliklerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
KAMİKAZE DRONLARIN SAVAŞ SAHASINDAKİ YENİ ROLÜ
Modern harp teknolojilerindeki hız faktörünün önemine dikkat çeken Dr. Hüseyin Fazla, "Artık şey oluyor, sizin daha hızlı olmanız gerekiyor. Şimdi biz TB2'leri, TB3'leri yapıyoruz ya da Anka'yı, Akıncı'yı; şimdi biraz daha Kamikaze dronlara ihtiyaç var. İran'ın ürettiği Kamikaze dronlar veya Ukrayna'nın o FPV dronları aslında dünyada her şeyi biraz değiştirdi, herkesin gözünü açtı" şeklinde konuştu.
Savaşın sadece insanlı uçaklarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Fazla, "Sadece insanlı versiyonlar değil, insansız savaş uçaklarıyla veya Kamikaze dronlarla da çok büyük işlerin başarıldığı ve aslında çok büyük paralarla değil, çok ufak paralarla bu işlerin gerçekleştirilebildiğine dair bir gerçeklik var şu anda sahada" ifadelerini kullandı.
Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Kamikaze İHA K2 ve Sivrisinek'in Türk savunma sanayisinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)
DÜŞÜK MALİYETLİ AMA YÜKSEK ETKİLİ SİSTEMLER
Savaş sahasındaki ekonomik ve stratejik gerçekliğin değiştiğini belirten Hüseyin Fazla, "Daha hızlı hedefe gidebilen sistemlerden, 350-400 kilometrelerden bahsediliyor. Bunlardan sürü İHA gibi çok fazla sayıda da üretebilirsiniz. Kamikaze dron mantığında olduğu için; gidecek, vuracak. Geri gelmese de çok önemli değil ama geri gelse tekrar kullanabileceğiniz bir drondan bahsediyoruz" sözleriyle bu teknolojinin avantajlarını aktardı. Dronların sahaya yansımasının diğer platformlara göre hız ve sayısal üstünlük sağladığını ifade eden Fazla, Türkiye'nin de bu yarışta en ön safta yer aldığını vurguladı.
UKRAYNA SAVAŞI VE İRAN ÖRNEĞİ: DRON TEKNOLOJİSİNDE KRİTİK EŞİK
Küresel çatışmaların savunma sanayii üzerindeki etkilerini değerlendiren Hüseyin Fazla, "Ukrayna savaşı bize çok fazla sayıda dron üretme ve bu dronlarla sürü İHA'lar şeklinde saldırma konusunda bir tecrübe kazandırdı. Oradan bir şeyler öğrenmemiz lazım. İran çok fazla sayıda dron üretiyor, Türkiye'nin de çok fazla sayıda dron üretebilecek bir altyapıya ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Saldırı kapasitesinin artırılması gerektiğini söyleyen Fazla, "Saldırılarda daha fazla dronla hazır bulunuşluk adına hem dron üretiyor olmamız lazım hem de aynı zamanda dron savar mekanizmalarını kuruyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Fazla, Sivrisinek'in 1000 kilometreyi aşan menziliyle sürü içinde kesintisiz iletişim kurabileceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)
DRON SAVAR VE ELEKTRONİK HARP: GÖKYÜZÜNÜN STRATEJİK MUHAFIZLARI
Sadece saldırı değil, savunma tarafında da devasa adımların atılması gerektiğini belirten Hüseyin Fazla, "Hem elektronik harp olarak hem normal silahlarla önlemek hem de diğer karıştırıcı sistemleri devreye sokarak lazer güdümlü silahlar dahil bu sistemlerin hepsini bir bütün olarak kurmamız gerekiyor" sözleriyle savunma kalkanının kapsamını açıkladı. Fazla, dronlara karşı dron veya farklı önleme sistemlerinin entegre bir şekilde çalışmasının hayati önem taşıdığını belirtti.
KAAN, HÜRJET VE HÜRKUŞ: MİLLİ GÜCÜN AYRILMAZ ZİNCİRİ
Türkiye'nin hava savunma ve saldırı kapasitesinin birbirini tamamlayan bir zincir olduğunu vurgulayan Dr. Hüseyin Fazla, "Bunların hepsi bir bütün. Bir şey üretiyorsanız, dron üretiyorsanız dron savunma; insansız savaş uçaklarında KAAN üretiyorsanız kendi başına yetmiyor. Onun altında Hürjet, onun altında Hürkuş'u da üretmeniz lazım. Çünkü bu büyük bir mekanizmadan bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Bu entegre yapının modern hava kuvvetleri için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
TÜRK YILDIZLARI VE 2027-2028 VİZYONU
Milli havacılıktaki en büyük gurur kaynaklarından biri olan Türk Yıldızları'na dair gelecek hedeflerini paylaşan Hüseyin Fazla, "Türk Yıldızları'ndan konuşuyoruz; kendi uçağınızla gösteri yapabilmek çoğu ülkeye nasip olan bir şey değil ve Türkiye bunu ilk defa kısmetse 2027 veya 2028'de başaracak" ifadeleriyle tarihi bir müjdeyi paylaştı. Fazla, Türkiye'nin kendi üretimi olan uçaklarla gökyüzünde sergileyeceği bu performansın, dünyadaki sayılı ülkelerden biri olma yolunda dev bir adım olacağını sözlerine ekledi.