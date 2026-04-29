Gök Vatan'da Türk imzası! Kamikaze İHA ve Sivrisinek görücüye çıkıyor

ZORLU ORTAMLARDA ÜSTÜN PERFORMANS Sivrisinek, GNSS (uydu) sinyallerinin bulunmadığı ya da yoğun elektronik karıştırmanın yaşandığı ortamlarda dahi görevini sürdürebiliyor. Yapay zekâ tabanlı görsel konumlama sistemi sayesinde bağımsız seyrüsefer kabiliyeti sunan platform, yüksek otonomi seviyesiyle muharebe sahasında kritik avantaj sağlıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzun menziliyle Sivrisinek, geleceğin savaş doktrinlerinde önemli bir yer edinmeye aday. Platformun, özellikle yüksek riskli ve hassas operasyonlarda stratejik görevlerde etkin şekilde KAMİKAZE İHA VE SİVRİSİNEK GELİYOR

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında savunma sanayiindeki tarihi dönüşümü, yeni nesil Kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek'in özelliklerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu. KAMİKAZE DRONLARIN SAVAŞ SAHASINDAKİ YENİ ROLÜ Modern harp teknolojilerindeki hız faktörünün önemine dikkat çeken Dr. Hüseyin Fazla, "Artık şey oluyor, sizin daha hızlı olmanız gerekiyor. Şimdi biz TB2'leri, TB3'leri yapıyoruz ya da Anka'yı, Akıncı'yı; şimdi biraz daha Kamikaze dronlara ihtiyaç var. İran'ın ürettiği Kamikaze dronlar veya Ukrayna'nın o FPV dronları aslında dünyada her şeyi biraz değiştirdi, herkesin gözünü açtı" şeklinde konuştu. Savaşın sadece insanlı uçaklarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Fazla, "Sadece insanlı versiyonlar değil, insansız savaş uçaklarıyla veya Kamikaze dronlarla da çok büyük işlerin başarıldığı ve aslında çok büyük paralarla değil, çok ufak paralarla bu işlerin gerçekleştirilebildiğine dair bir gerçeklik var şu anda sahada" ifadelerini kullandı.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Kamikaze İHA K2 ve Sivrisinek'in Türk savunma sanayisinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) DÜŞÜK MALİYETLİ AMA YÜKSEK ETKİLİ SİSTEMLER Savaş sahasındaki ekonomik ve stratejik gerçekliğin değiştiğini belirten Hüseyin Fazla, "Daha hızlı hedefe gidebilen sistemlerden, 350-400 kilometrelerden bahsediliyor. Bunlardan sürü İHA gibi çok fazla sayıda da üretebilirsiniz. Kamikaze dron mantığında olduğu için; gidecek, vuracak. Geri gelmese de çok önemli değil ama geri gelse tekrar kullanabileceğiniz bir drondan bahsediyoruz" sözleriyle bu teknolojinin avantajlarını aktardı. Dronların sahaya yansımasının diğer platformlara göre hız ve sayısal üstünlük sağladığını ifade eden Fazla, Türkiye'nin de bu yarışta en ön safta yer aldığını vurguladı. UKRAYNA SAVAŞI VE İRAN ÖRNEĞİ: DRON TEKNOLOJİSİNDE KRİTİK EŞİK Küresel çatışmaların savunma sanayii üzerindeki etkilerini değerlendiren Hüseyin Fazla, "Ukrayna savaşı bize çok fazla sayıda dron üretme ve bu dronlarla sürü İHA'lar şeklinde saldırma konusunda bir tecrübe kazandırdı. Oradan bir şeyler öğrenmemiz lazım. İran çok fazla sayıda dron üretiyor, Türkiye'nin de çok fazla sayıda dron üretebilecek bir altyapıya ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Saldırı kapasitesinin artırılması gerektiğini söyleyen Fazla, "Saldırılarda daha fazla dronla hazır bulunuşluk adına hem dron üretiyor olmamız lazım hem de aynı zamanda dron savar mekanizmalarını kuruyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.