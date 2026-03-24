Göklerin yeni muhafızı MKE TOLGA sahnede: Kamikaze dronları böyle parçaladı

Milli teknolojinin yeni kalkanı TOLGA, mini ve mikro İHA tehditlerine karşı sahada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

MKE'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA'lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarla birlikte sistemin sadece güçlü değil, aynı zamanda operasyonel maliyet açısından da ordumuza büyük bir avantaj sağlayacağı vurgulandı.