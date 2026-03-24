Göklerin yeni muhafızı MKE TOLGA sahnede: Kamikaze dronları böyle parçaladı
Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), hava savunma mimarisinin yeni "yakın" koruması TOLGA'nın gövde gösterisini dünya ile paylaştı. Mini ve mikro İHA'lardan kamikaze dron tehditlerine kadar gökyüzündeki sinsi tehlikeleri tek tek avlayan MKE TOLGA, 10 kilometre altındaki alçak irtifa katmanında sunduğu etkili ve maliyet odaklı çözümüyle düşmana adeta korku saldı.
Milli teknolojinin yeni kalkanı TOLGA, mini ve mikro İHA tehditlerine karşı sahada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.
MKE'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA'lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalarla birlikte sistemin sadece güçlü değil, aynı zamanda operasyonel maliyet açısından da ordumuza büyük bir avantaj sağlayacağı vurgulandı.
SICAK TEMAS: KAMİKAZE DRONLAR TEK TEK İMHA EDİLDİ
Paylaşılan görüntülerde, günümüz savaş konseptini değiştiren ve ordular için ciddi bir tehdit unsuru haline gelen kamikaze dronların MKE TOLGA'nın radarına girdiği anlar yer aldı.
Hedefine kilitlenen sistemin, saniyeler içinde ateş açarak tehditleri havada imha ettiği o dehşet anları tarihi bir tanıklık olarak kayıtlara geçti. MKE yetkilileri tarafından paylaşılan görüntüler, TOLGA'nın 10 kilometrelik kritik menzil içerisinde kuş uçurtmadığını ve alçak irtifa savunmasında Türkiye'nin yeni gücü olduğunu sözleriyle aktardı.
DÜŞMANA GEÇİT YOK: TÜRK SAVUNMASININ YAKIN GÜCÜ
MKE TOLGA, özellikle asimetrik tehditlerin arttığı modern muharebe alanlarında kritik üs ve tesislerin korunmasında hayati bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Kamikaze dronların kabusu haline gelen sistem, paylaşılan test görüntülerinde hareketli hedeflere karşı gösterdiği yüksek vuruş hassasiyetiyle tam not aldı.