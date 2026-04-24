"Turan" taktiği gökyüzünde! 1000 km menzilli ölümcül sürü geliyor
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan'da gerçekleştirilen demo faaliyetinde geleceğin muharebe konseptini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde yapay zeka destekli sürü otonomisi, GNSS'ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerinin gösterimi yapıldı. K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek ilk kez 5-9 Mayıs'ta yapılacak SAHA 2026'da sergilenecek.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen demo faaliyetinde yapay zekâ destekli sürü otonomisi, GNSS'ten bağımsız seyrüsefer, otomatik hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerini sergiledi. K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat, kamuoyunun karşısına ilk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek SAHA 2026'da çıkacak.
OTONOM SÜRÜ FORMASYONUYLA UÇTULAR
17 Nisan'da gerçekleştirilen demo faaliyeti 5 adet K2 Kamikaze İHA'nın 5 dakika içerisinde gerçekleştirdiği sıralı kalkışlarla başladı. Havalanan platformlar, "sağ kademe", "çizgi", "V" ve "Turan" formasyonlarında devriye uçuşu yaptı. Bu sürece Baykar tarafından geliştirilen yeni platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da dahil olarak K2 Kamikaze İHA'ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÖRSEL NAVİGASYON
Demo faaliyetinin önemli teknik noktalarından birini elektronik harp ortamlarına karşı geliştirilen çözümler oluşturdu. Yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımı kullanılarak GNSS'ten (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri) bağımsız, konum belirleme ve seyrüsefer yapabilme kabiliyeti gösterildi. GNSS bağımsız bir ortamda otonom seyrüsefer yeteneklerini başarıyla sergileyen K2 ve Sivrisinek Kamikaze İHA'lar yapay zeka destekli otomatik hedef tespiti ve otomatik taarruz yeteneklerini de sergiledi.
OTONOM HEDEF TESPİTİ VE TAARRUZ
Demo kapsamında Sivrisinek dolanan mühimmatlardan oluşan bir filo belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi. Sürüden ayrılan bir K2 Kamikaze İHA, belirlenen koordinata yüksek hızla dalış icra ederek pas geçti. Demo faaliyetinin son aşamasına ise farklı sınıflardaki 18 insansız hava aracından (5 K2, 10 Sivrisinek, 1 Bayraktar TB2, 1 TB3 ve 1 AKINCI) oluşan sürü grubu, "V" formasyonuyla bir araya gelerek uçuşu izleyen heyeti selamladı.