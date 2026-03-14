K2 Kamikaze İHA sahaya çıktı! Sınıfının en büyüğü
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA, akıllı sürü otonomisi testleriyle sahneye çıktı. Çoklu operasyon yetenekleri ile gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmalarına sahip olan platform, 5 hava aracının farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), otonomi, yapay zekâ ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı. Gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, dün ve bugün gerçekleştirilen ve 5 adet K2'nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
AKILLI SÜRÜ OTONOMİSİ
Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gündür Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde "sağ kademe", "çizgi" ve "V" dizilimli formasyon uçuşlarını gökyüzünde başarıyla icra etti. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zekâ, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız bir şekilde korudu ve görevleri başarıyla tamamladı. K2 Kamikaze İHA, "Turan" ve "duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ SİNERJİSİ
Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki "feda edilebilir" sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkânı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.
MALİYETİ ETKİN YAKLAŞIM
Projeyle yüksek maliyetli mühimmatların kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.