İran Rusya lideri Putin'den ne istedi?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya'da Putin ile yaptığı görüşme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ziyaretin arka planı ise merak ediliyor. Arakçi ziyaretin ardından Rusya ile "stratejik ortaklık" vurgusu yapması ve Moskova'nın müzakerelere ilişkin desteğini sürdüreceğini belirterek yeşil ışık yakması dikkat çekti. Kırılgan ateşkeste müzakere süreci çıkmaza girerken, Trump'ın İran'daki uranyumun üçüncü bir ülkeye devri konusundaki ısrarı "Rusya'ya mı teslim edilecek?" sorularını beraberinde getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında Putin-Arakçi görüşmesini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

