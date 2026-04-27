Algı operasyonunun sadece içerik üretmekle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda istenmeyen sesleri susturmak için devasa bir "ihbar hattı" kurdukları ortaya çıktı. Dünya geneline yayılmış 60 bin kişilik bir toplulukla hareket ettiklerini itiraf eden Ella Kenan, "Dünya çapında 60 binin üzerinde insandan oluşan topluluklarla çalışıyoruz. Bu topluluklar sadece içeriklerimizin viral hale gelmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bizim 'Yahudi karşıtı' olarak nitelediğimiz söylemleri ve bize göre yanlış olan haberleri rapor ederek sosyal medya mecralarından kaldırılmasını sağlıyorlar" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, İsrail lehine olmayan her türlü bilginin dijital mecralardan sistematik olarak nasıl silindiğini ve siber sansürün nasıl uygulandığını kanıtladı.

Eski Mossad ajanı Ella Kenan, küreselde sosyal medyayı kontrol altına almak ve daha geniş kitlelere yayılmak için kendi isteklerini benimseyen fenomenlere destek verdiklerini açıkça vurguladı. (A Haber- Ekran Görüntüsü)

Kenan ayrıca, istenmeyen paylaşımları kaldırmak için bir ihbar hattı oluşturduklarını vurgulayarak istekleri doğrultusunda sosyal medyayı manipüle ettiklerini itiraf etti. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

İŞ BİRLİĞİ YAPAN FENOMENLERE DESTEK

Operasyonun en sinsi detayı ise Yahudi olmayan figürlerin bu algı çarkına dahil edilmesi oldu. Küreselde sosyal medyayı kontrol altında tutmak için her türlü yolu mubah gören yapı, Yahudi olmayan fenomenleri de birer piyon gibi kullanıyor. Hedef kitleyi genişletmek ve inandırıcılığı artırmak için başvurulan bu yöntemi deşifre eden Kenan,"Kendi anlatımıza hizmet eden başka eylemlerde gerçekleştiriyoruz. Bizimle iş birliği yapan Yahudi olmayan fenomenler için de içerik üretiyoruz." sözleriyle aktardı.

Bu tarihi itiraflar dijital dünyada yürütülen kirli tezgahı, içeriklerin ne kadarının gerçek ne kadarının ise bu tür karanlık organizasyonların mutfağından çıktığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.