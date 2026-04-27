Eski MOSSAD ajanından sosyal medya itirafı: Algı operasyonları ile manipüle ediyoruz



Eski MOSSAD ajanı Ella Kenan, katıldığı bir organizasyonda İsrail adına sosyal medyada algı kampanyası yürüterek dijital mecrayı manipüle ettiklerini itiraf etti. Kenan, Brightmind isimli organizasyon üzerinden dünya çapında 60 binden fazla kişiyle bu kirli ağı gerçekleştirdiklerini ve savaşın başlangıcından bu yana 3 milyar izlenmeye ulaştıklarını vurguladı. Eski ajan ayrıca bu yöntemle istedikleri içeriklerin viral olmasını sağladıklarını ve kendilerine hizmet etmeyen tüm içerikleri kaldırdıklarını belirtti.

Terör devleti İsrail, savaşı sadece cephede değil sanal mecrada da sürdürdüğü bir kez daha ortaya çıktı. Eski MOSSAD ajanı Ella Kenan, İsrail'in küresel çapta yürüttüğü algı operasyonlarının ve siber savaşın perde arkasını açıkça itiraf etti.

ESKİ MOSSAD AJANINDAN "SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYON" İTİRAFI

Kenan, "Brightmind" isimli karanlık bir organizasyon üzerinden dünya genelinde 60 binden fazla kişiyle dijital ağ oluşturduklarını ifade ederken, küresel kamuoyunu yanıltmak için başvurulan kirli yöntemlerini tek tek anlattı.

STRATEJİK DİJİTAL VARLIKLAR VE "BRIGHT MIND" YAPILANMASI

Siber dünyanın karanlık dehlizlerinde yürütülen operasyonların merkezindeki isim olan Ella Kenan, kurdukları sistemin işleyişini itiraf etti. Kendisini bir içerik üreticisi ve stratejist olarak tanımlayan Kenan, aslında yürüttükleri faaliyetin çok daha derin bir amaca hizmet ettiğini belirterek "Ben sadece bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda Bright Mind isimli organizasyonun kurucusuyum. Bizim yaptığımız işi, Yahudi halkına daha stratejik bir şekilde hizmet eden dijital varlıklar oluşturmak olarak adlandırabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, dijital mecraların birer savaş enstrümanı olarak nasıl kullanıldığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

ORGANİK GÖRÜNÜMLÜ DEV ALGI OPERASYONU: 3 MİLYAR İZLENME

Savaşın başlamasıyla birlikte dijital cephede adeta bir saldırı başlattıklarını gizlemeyen eski ajan, ulaştıkları rakamlarla dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Tamamen organik bir görünüm altında küresel bir manipülasyon yürüttüklerini kaydeden Kenan, "Savaşın başlangıcından bu yana, tamamen organik bir şekilde yaklaşık 3 milyar izlenmeye ulaştık" sözleriyle dijital dünyada yapılan karanlık hakimiyeti ilan etti. Bu devasa rakamın, tesadüf olmadığını milimetrik hesaplanmış bir stratejinin ürünü olduğu bir kez daha vurgulandı.

60 BİN KİŞİLİK SİBER ORDU VE SUSTURMA TİMLERİ

Algı operasyonunun sadece içerik üretmekle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda istenmeyen sesleri susturmak için devasa bir "ihbar hattı" kurdukları ortaya çıktı. Dünya geneline yayılmış 60 bin kişilik bir toplulukla hareket ettiklerini itiraf eden Ella Kenan, "Dünya çapında 60 binin üzerinde insandan oluşan topluluklarla çalışıyoruz. Bu topluluklar sadece içeriklerimizin viral hale gelmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bizim 'Yahudi karşıtı' olarak nitelediğimiz söylemleri ve bize göre yanlış olan haberleri rapor ederek sosyal medya mecralarından kaldırılmasını sağlıyorlar" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, İsrail lehine olmayan her türlü bilginin dijital mecralardan sistematik olarak nasıl silindiğini ve siber sansürün nasıl uygulandığını kanıtladı.

İŞ BİRLİĞİ YAPAN FENOMENLERE DESTEK

Operasyonun en sinsi detayı ise Yahudi olmayan figürlerin bu algı çarkına dahil edilmesi oldu. Küreselde sosyal medyayı kontrol altında tutmak için her türlü yolu mubah gören yapı, Yahudi olmayan fenomenleri de birer piyon gibi kullanıyor. Hedef kitleyi genişletmek ve inandırıcılığı artırmak için başvurulan bu yöntemi deşifre eden Kenan,"Kendi anlatımıza hizmet eden başka eylemlerde gerçekleştiriyoruz. Bizimle iş birliği yapan Yahudi olmayan fenomenler için de içerik üretiyoruz." sözleriyle aktardı.

Bu tarihi itiraflar dijital dünyada yürütülen kirli tezgahı, içeriklerin ne kadarının gerçek ne kadarının ise bu tür karanlık organizasyonların mutfağından çıktığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

