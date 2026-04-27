Eski MOSSAD ajanından sosyal medya itirafı: Algı operasyonları ile manipüle ediyoruz
Eski MOSSAD ajanı Ella Kenan, katıldığı bir organizasyonda İsrail adına sosyal medyada algı kampanyası yürüterek dijital mecrayı manipüle ettiklerini itiraf etti. Kenan, Brightmind isimli organizasyon üzerinden dünya çapında 60 binden fazla kişiyle bu kirli ağı gerçekleştirdiklerini ve savaşın başlangıcından bu yana 3 milyar izlenmeye ulaştıklarını vurguladı. Eski ajan ayrıca bu yöntemle istedikleri içeriklerin viral olmasını sağladıklarını ve kendilerine hizmet etmeyen tüm içerikleri kaldırdıklarını belirtti.
Terör devleti İsrail, savaşı sadece cephede değil sanal mecrada da sürdürdüğü bir kez daha ortaya çıktı. Eski MOSSAD ajanı Ella Kenan, İsrail'in küresel çapta yürüttüğü algı operasyonlarının ve siber savaşın perde arkasını açıkça itiraf etti.
Kenan, "Brightmind" isimli karanlık bir organizasyon üzerinden dünya genelinde 60 binden fazla kişiyle dijital ağ oluşturduklarını ifade ederken, küresel kamuoyunu yanıltmak için başvurulan kirli yöntemlerini tek tek anlattı.
STRATEJİK DİJİTAL VARLIKLAR VE "BRIGHT MIND" YAPILANMASI
Siber dünyanın karanlık dehlizlerinde yürütülen operasyonların merkezindeki isim olan Ella Kenan, kurdukları sistemin işleyişini itiraf etti. Kendisini bir içerik üreticisi ve stratejist olarak tanımlayan Kenan, aslında yürüttükleri faaliyetin çok daha derin bir amaca hizmet ettiğini belirterek "Ben sadece bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda Bright Mind isimli organizasyonun kurucusuyum. Bizim yaptığımız işi, Yahudi halkına daha stratejik bir şekilde hizmet eden dijital varlıklar oluşturmak olarak adlandırabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, dijital mecraların birer savaş enstrümanı olarak nasıl kullanıldığını bir kez daha kanıtlamış oldu.
ORGANİK GÖRÜNÜMLÜ DEV ALGI OPERASYONU: 3 MİLYAR İZLENME
Savaşın başlamasıyla birlikte dijital cephede adeta bir saldırı başlattıklarını gizlemeyen eski ajan, ulaştıkları rakamlarla dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Tamamen organik bir görünüm altında küresel bir manipülasyon yürüttüklerini kaydeden Kenan, "Savaşın başlangıcından bu yana, tamamen organik bir şekilde yaklaşık 3 milyar izlenmeye ulaştık" sözleriyle dijital dünyada yapılan karanlık hakimiyeti ilan etti. Bu devasa rakamın, tesadüf olmadığını milimetrik hesaplanmış bir stratejinin ürünü olduğu bir kez daha vurgulandı.