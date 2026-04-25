Müzakere çıkmazı sonrası ABD’den bölgeye dev askeri yığınak: “Savaş yeniden başlayacak”
ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi masası çöktü. Pakistan'da yürütülen ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği 21 saatlik kritik müzakerelerden sonuç çıkmayınca, ABD bölgeye yönelik askeri hazırlıklarını hızlandırdı. Diplomasi yerini askeri sevkiyata ve savaş uçaklarına bırakırken, stratejistler bölgede "deniz ablukası" ihtimalinin güçlendiğine ve çatışmanın yeniden tırmanabileceğine dikkat çekiyor. A Haber ekranlarında harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, ABD'nin hamlelerini ve İran'ın karşı karşıya kaldığı kritik tabloyu detaylarıyla anlattı.
ABD ile İran arasında süren savaş gerilimi, Pakistan'daki müzakere görüşmelerine dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak ABD Başkanının yaptığı açıklamayla birlikte müzakere masası, taraflar henüz bir araya gelmeden dağıldı.
Dünya kamuoyu Pakistan'daki müzakerelere kilitlenmişken, masanın dağılmasıyla birlikte savaş ihtimali yeniden en üst seviyeye çıktı.
Bölgedeki son durumu A Haber'de değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, "Aslında savaş devam ediyor, sadece geçici bir ateşkes ilan edilmişti. Benim beklentim, bu gece saat 3 veya 4 sularında savaşın tekrar başlaması yönündedir" ifadelerini kullandı.
Fazla, 8 Nisan'dan bu yana süregelen sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olduğunu belirterek, ABD'nin yığınaklanma için bu süreyi kullandığını dile getirdi.
21 SAATLİK MARATON ÇÖKTÜ: TRUMP SALDIRI İÇİN ZAMAN KAZANDI
Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen ve arkasında Çin'in bulunduğu müzakere sürecinin neden başarısız olduğu da netleşmeye başladı.
Görüşmelerin perde arkasına ışık tutan Dr. Hüseyin Fazla, "ABD'nin askeri yığınaklanmaya ihtiyacı vardı ve ateşkes aslında bu yüzden ilan edildi. Pakistan ve Çin'in rolüyle bir umut doğmuştu ancak 21 saatlik maratonun ardından İran'la anlaşmanın o kadar kolay olmadığı görüldü. Bunun üzerine ABD, normalde 28 Şubat'tan önce başlatması gereken o deniz ablukası sürecini resmen başlattı. Böylece Trump saldırı için saldırı stratejik zaman kazandı." sözleriyle Washington'ın taktiğini deşifre etti.
VENEZUELA MODELİ DEVREDE: ÖNCE ABLUKA SONRA UÇUŞ YASAĞI
ABD'nin bölgedeki stratejisinin geçmişteki operasyonlarla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Fazla, "Tıpkı Venezuela'da gördüğümüz gibi; önce deniz ablukası geliyor, ardından uçuşa yasak bölge ilan ediliyor. Bir ülkeyi önce dışarıdan sıkıştırırsınız. ABD, Pentagon'un planıyla değil, siyasilerin ve İsrail'in etkisiyle bu savaşa sürüklendi" değerlendirmesinde bulundu.
Gelinen noktada Sentcom'un idareyi ele aldığını vurgulayan Fazla, "Brad Cooper orada kaldığı müddetçe bu savaşı Sentcom yönetir. Şu andan itibaren askerlerin daha fazla söz sahibi olacağı bir mekanizmaya geçiyoruz" şeklinde konuştu.
İRAN'IN TİCARİ DAMARLARI KESİLİYOR: TANKERLERE EL KOYMA YETKİSİ
ABD donanmasının Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'ın nefesini kesecek bir yetkiyle donatıldığı belirtiliyor.
Bölgedeki deniz gücünün hazırlıklarını anlatan Dr. Hüseyin Fazla, "Sentcom bütün limanları abluka altına aldı. Şüpheli gemilere ziyaret yapma, arama tarama ve gerekirse batırmaya varacak kadar geniş yetkiler verildi. İran'ın damarları olan 600 civarındaki tanker, artık dünyanın her yerinde Amerikan donanmasının hedefi haline gelebilir. İran'ın gittikçe sertleşmesinin ana nedeni bu ticari hattın kesilmesidir" ifadelerini kullandı.
ÜSLERDE TEYAKKUZ: ASKERLER HEDEFTEN ÇIKARILDI
İran'ın muhtemel füze saldırılarına karşı ABD'nin aldığı önlemler de dikkat çekici boyuta ulaştı.
Bölgedeki askeri personelin güvenliğinin ön plana alındığını belirten Fazla, "ABD üsleri boşaltmadı ancak askeri personeli İran füze atar diye emniyete almak amacıyla otellere ve güvenli bölgelere taşıdı. Hedef olmamaları için bu bir güvenlik tedbiridir" sözleriyle sahadaki sıcak durumu aktardı.
Ayrıca, bölge ülkelerine ait 400 parçalık "gemicik" filosunun da gerekirse operasyonlarda kullanılabileceği ancak henüz o aşamaya gelinmediği bildirildi.
"İRAN SAVAŞTA BİLE PETROL SATIYORDU, ARTIK İZİN YOK"
Deniz ablukasının İran ekonomisine vurulacak en büyük darbe olduğunu ifade eden Dr. Hüseyin Fazla, "İran, savaşın içerisinde bile petrol satmaya devam ediyordu. Ancak şimdi Amerikan donanması 'İran gemisi geçemez, Çin gemisi geçemez' diyerek bu hattı kapatıyor. Tanker Çin'e veya Hindistan'a gitmek istese de gidemiyor. ABD deniz ablukasıyla sonuç almaya başladı" diyerek İran'ın elinin kolunun bağlandığını ve ekonomik çöküşün operasyonla birlikte hızlanacağını sözlerine ekledi.