Müzakere çıkmazı sonrası ABD’den bölgeye dev askeri yığınak: “Savaş yeniden başlayacak”

ABD ile İran arasındaki gerilimde diplomasi masası çöktü. Pakistan’da yürütülen ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği 21 saatlik kritik müzakerelerden sonuç çıkmayınca, ABD bölgeye yönelik askeri hazırlıklarını hızlandırdı. Diplomasi yerini askeri sevkiyata ve savaş uçaklarına bırakırken, stratejistler bölgede “deniz ablukası” ihtimalinin güçlendiğine ve çatışmanın yeniden tırmanabileceğine dikkat çekiyor. A Haber ekranlarında harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, ABD’nin hamlelerini ve İran’ın karşı karşıya kaldığı kritik tabloyu detaylarıyla anlattı.

ABD ile İran arasında süren savaş gerilimi, Pakistan'daki müzakere görüşmelerine dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak ABD Başkanının yaptığı açıklamayla birlikte müzakere masası, taraflar henüz bir araya gelmeden dağıldı. Bu gelişmenin ardından ABD'nin bölgeye yönelik askeri yığınak hazırlığında olduğu belirtilirken, A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, harita üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD-İRAN KRİZİNDE YENİ PERDE: MÜZAKERE SÜRECİ ÇÖKTÜ Dünya kamuoyu Pakistan'daki müzakerelere kilitlenmişken, masanın dağılmasıyla birlikte savaş ihtimali yeniden en üst seviyeye çıktı. Bölgedeki son durumu A Haber'de değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, "Aslında savaş devam ediyor, sadece geçici bir ateşkes ilan edilmişti. Benim beklentim, bu gece saat 3 veya 4 sularında savaşın tekrar başlaması yönündedir" ifadelerini kullandı. Fazla, 8 Nisan'dan bu yana süregelen sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olduğunu belirterek, ABD'nin yığınaklanma için bu süreyi kullandığını dile getirdi.

Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında müzakere çıkmazının perde arkasındaki gerçekleri deşifre etti (ahaber.com.tr ekran görüntüsü) 21 SAATLİK MARATON ÇÖKTÜ: TRUMP SALDIRI İÇİN ZAMAN KAZANDI Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen ve arkasında Çin'in bulunduğu müzakere sürecinin neden başarısız olduğu da netleşmeye başladı. Görüşmelerin perde arkasına ışık tutan Dr. Hüseyin Fazla, "ABD'nin askeri yığınaklanmaya ihtiyacı vardı ve ateşkes aslında bu yüzden ilan edildi. Pakistan ve Çin'in rolüyle bir umut doğmuştu ancak 21 saatlik maratonun ardından İran'la anlaşmanın o kadar kolay olmadığı görüldü. Bunun üzerine ABD, normalde 28 Şubat'tan önce başlatması gereken o deniz ablukası sürecini resmen başlattı. Böylece Trump saldırı için saldırı stratejik zaman kazandı." sözleriyle Washington'ın taktiğini deşifre etti.

Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında müzakere çıkmazının perde arkasındaki gerçekleri deşifre etti (ahaber.com.tr ekran görüntüsü). VENEZUELA MODELİ DEVREDE: ÖNCE ABLUKA SONRA UÇUŞ YASAĞI ABD'nin bölgedeki stratejisinin geçmişteki operasyonlarla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Fazla, "Tıpkı Venezuela'da gördüğümüz gibi; önce deniz ablukası geliyor, ardından uçuşa yasak bölge ilan ediliyor. Bir ülkeyi önce dışarıdan sıkıştırırsınız. ABD, Pentagon'un planıyla değil, siyasilerin ve İsrail'in etkisiyle bu savaşa sürüklendi" değerlendirmesinde bulundu. Gelinen noktada Sentcom'un idareyi ele aldığını vurgulayan Fazla, "Brad Cooper orada kaldığı müddetçe bu savaşı Sentcom yönetir. Şu andan itibaren askerlerin daha fazla söz sahibi olacağı bir mekanizmaya geçiyoruz" şeklinde konuştu.