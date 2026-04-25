Sosyal medya düzenlemesine vatandaş ne diyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan milyonlarca ailenin beklediği önemli adım geldi. Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Doğum izninden çocukların dijital dünyadaki güvenliğine kadar birçok düzenlemeyi içeren paket, özellikle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirerek yeni bir dönemin kapısını araladı. A Haber ekibi de kararın ardından sokağın nabzını tuttu, vatandaşların görüşlerini aldı.