Annelerin dijital kabusu bitiyor: Sosyal medyaya '15 yaş' kalkanı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısı, tamamen kontrolsüz ve denetimsiz olan sosyal medya uygulamalarının çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkisini kanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Karar, aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak. Şirketler, şikâyet ve başvurulara da hızlı ve etkili şekilde cevap vermekle yükümlü olacak. Oyun platformları ise oyunları çocukların yaşlarına uygun şekilde derecelendirecek. Yaş sınırı belirlenmemiş oyunların en yüksek yaş derecesi üzerinden sunulması sağlanacak. Böylece yaşına uygun olmayan ve içerisinde tehlikeli unsurlar barındıran oyunları küçük yaştaki çocukların oynaması engellenecek.

ANNELER MEMNUN: ARTIK İÇİMİZ RAHAT

Beşire Ayın: Yasanın çıkmış olması beni çok rahatlattı. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Çocuklarımın sosyal medya ve dijital oyunlarını kontrol etmeye çalışıyorum ama gücümün yetmediği yerde bu engellemenin devlet tarafından yapılması içimi rahatlattı.

Derya Dandan: Kendi çocuklarımın kontrolünü yapmaya çalışıyorum. Özellikle oyunlara çok dikkat ediyorum. Dijital oyunların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini çok yakın zamanda çok acı tecrübelerle gördük. Bir anne olarak bu beni uzun zamandır çok endişelendiriyordu. Ben de çocuğuma şiddet içerikli oyunları yasakladım. Sosyal medyada da çok kötü içerikler var. Çocukları zehirliyorlar. Bu yasayı bekliyorduk. İnşallah çocuklarımızı bu düzenlemeyle dijital dünyanın risklerinden koruyabiliriz.

Fatma Göktaş: Oğullarımın biri 17, diğeri 14 yaşında. Elimden geldiği kadar kontrol etmeye çalışıyorum ama yaşları büyüdükçe engellemem zorlaşıyor. Özellikle şiddet içerikli oyun oynuyorlar. Bundan hiç memnun değildim. İnşallah bu yeni yasa çocuklarımızı korumamızı sağlar.