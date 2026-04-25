Ankara’dan yüzyılın enerji destanı: Türkiye milli gaz ve petrolle dünyaya meydan okuyor
Türkiye, yıllardır süregelen "Nerede bu doğalgaz, hani nerede petrol?" sorularını tarihin tozlu raflarına gömerek enerji bağımsızlığı yolunda devrim niteliğinde adımlar atıyor. Karadeniz’in hırçın sularından Gabar’ın sarp dağlarına, Akdeniz’deki "Mavi Vatan" mücadelesinden nükleer enerji hamlesine kadar her alanda vites yükselten Ankara, artık sadece enerji tüketen değil, enerjinin rotasını belirleyen bir "merkez ülke" konumuna yükseliyor. Başkan Erdoğan’ın güçlü iradesiyle şekillenen bu vizyon, Türkiye’yi istikbal mücadelesinde bir üst lige taşıyor.
Dünya, İran-ABD-İsrail ekseninde tırmanan savaşın gölgesinde ağır bir petrol kriziyle sarsılırken, Türkiye bu fırtınaya hazırlıklı yakalandı.
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan "Milli Enerji ve Maden Politikası", bugün küresel piyasalardaki arz güvenliği sorunlarına karşı Türkiye'nin en güçlü savunma hattı haline geldi
Türkiye, enerjideki makûs talihini Karadeniz'den gelen müjdelerle yendi. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusundaki titiz çalışmaları sonucu başlayan süreç, Türk tarihinin en büyük ekonomik zaferlerinden birine dönüştü.
Başkan Erdoğan, 21 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı tarihi açıklamada, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumdadır" müjdesini dünyaya ilan etmişti.
KARADENİZ'DE TARİHİ KEŞİF: 1 TRİLYON DOLARLIK DEV REZERV
Ancak bu sadece bir başlangıçtı; peş peşe gelen yeni keşiflerle rakamlar revize edildi. Erdoğan, 17 Ekim 2020'deki konuşmasında, "Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı" sözleriyle başarının büyüklüğünü paylaştı.
Bu devasa kaynağın ekonomik değerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
"BİSMİLLAH" DENDİ VE MİLLİ GAZ SİSTEME VERİLDİ
Milli enerjinin mutfağından sofrasına uzanan yolculuk, 20 Nisan 2023'te yakılan meşaleyle taçlandı. Karadeniz gazının karaya ulaştırıldığı o tarihi anlarda Başkan Erdoğan, "İşte şimdi bu yolda, Allah'ın izniyle Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Hayırlı olsun, 85 milyonumuza hayırlı olsun. Rabbim bizlere bugünleri de nasip etti. Bereketi bol olsun inşallah" sözleriyle 85 milyona büyük gururu yaşattı.
Bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han gemileri, Karadeniz'in dört bir yanında yeni müjdeler için sondajlarına aralıksız devam ediyor.
MAVİ VATAN'DA TAVİZSİZ DURUŞ
Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları, Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapma potansiyeli taşırken, bu hakları gasp etmek isteyenlere karşı Ankara çelikten bir irade sergiliyor.
Başkan Erdoğan, bölgedeki hak mücadelemizi, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Geride bıraktığımız dönemde yaşananlar bu konudaki güçlü irademizin nişanesidir. Türkiye'nin Bakü'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir" cümleleriyle özetledi.
Özellikle Yunanistan üzerinden yürütülmeye çalışılan kirli oyunlara karşı sert uyarılarda bulunan Erdoğan, "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez" dedi.
Atina yönetiminin adaları silahlandırmasına karşı rest çeken Erdoğan, "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ihtarında bulunurken, provokasyonların sürmesi halinde, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma" sözleriyle tarihi ayarı verdi.
TÜRKİYE ENERJİNİN KİLİT HUB'I OLUYOR
Stratejik konumuyla Asya ve Avrupa arasında doğal bir köprü olan Türkiye, enerjinin sevkiyatında vazgeçilmez bir durak haline geldi. TANAP, TürkAkım, Mavi Akım gibi dev projelerle 5 doğalgaz ve 2 petrol hattına ev sahipliği yapan Türkiye için Rusya lideri Putin'den flaş bir teklif geldi.
Putin, "Avrupa Birliği'ne gaz tedarikinde Türkiye en güvenli ve en önemli güzergah. Bu nedenle Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi belirttik. Şu anda gaz fiyatları oldukça yüksek. Türkiye'de önerilen gaz merkezinin kurulması halinde gaz fiyatları siyasi imalara bağlı olmadan belirlenebilir" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin güvenilirliğini tescilledi.
Bu teklife sıcak bakan Başkan Erdoğan ise, "Şimdi gaz merkeziyle alakalı olarak tabii şu anda Sayın Putin'le yaptığımız bu görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı biçimde bir çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Yani büyük ihtimalle tabii Türkiye bu işin bir hub'ı oluyor" açıklamasını yaptı.
GABAR'DAN PETROL FIŞKIRIYOR: ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN ADI YAŞATILIYOR
Terörden temizlenen bölgelerden artık silah sesleri değil, kalkınmanın müjdesi olan petrol pompalama sesleri yükseliyor.
Gabar Dağı'nda keşfedilen yüksek kaliteli petrol, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek bir diğer kritik hamle oldu. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine ulaşan sahaya yönelik Başkan Erdoğan, "Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Gabar'daki petrol sahası tabiri caiz ise arı kovanı gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki hareketliliği anlatan Erdoğan, üretimin hız kesmeden devam ettiğini ve çıkarılan petrolün tankerlerle Batman'daki tesislerine ulaştırıldığını belirtti.
STRATEJİK DEPOLAMA VE NÜKLEER HAMLE: TAM KAPASİTE GÜVENLİK
Olası enerji krizlerine karşı savunma kalkanı oluşturan Türkiye, yeraltı depolama tesislerini de yüzde yüz doluluğa ulaştırdı. 1 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü ve kapasitesi 4.6 milyar metrekübe çıkarılan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisleri, Türkiye'nin kış aylarındaki güvencesi oldu.
Tüm bu tablonun üzerine bir de Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu eklendi. Tek başına Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan dev proje, Türkiye yüzyılının enerji bağımsızlığı mührü olacak.