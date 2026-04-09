Küresel sermayenin yeni adresi İstanbul Finans Merkezi: Berat Albayrak imzası
İstanbul’u ekonomi ve finans alanında dünya çapında önde gelen merkezlerden biri haline getirmeyi hedefleyen İstanbul Finans Merkezi (IFM), 2023 yılında hizmete açıldı. Projenin temellerini atan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o dönemde yaptığı açıklamada "Buraya not düşelim. Dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek” demişti. ABD-İsrail-İran çatışmasının 40 günü aşkın süredir devam etmesiyle birlikte İstanbul Finans Merkezi, küresel sermaye için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Körfez ve Orta Doğu kaynaklı 40’tan fazla şirketin yönünü Ataşehir’e çevirdiği bildirildi.
GÜVENLİ LİMAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE AKIN!
40'TAN FAZLA ŞİRKET YÖNÜNÜ ATAŞEHİR'E ÇEVİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çoğu Körfez veya Doğu Asya'da merkezli 40'tan fazla şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdiğini açıkladı. Bu gelişme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılındaki sözlerini hatırlattı. Albayrak, 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.
ALBAYRAK "BURAYA NOT DÜŞELİM" DİYEREK SENELER ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" açıklaması yapmıştı.
BERAT ALBAYRAK'IN VİZYON PROJESİ
Hali hazırda İFM'de faaliyet gösteren firmalara finansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerde yüzde 75 kurumlar vergisi indirimi, bankacılık ve sigorta işlem vergisinden muafiyet hakkı tanınıyor. Ayrıca bazı çalışan gruplarının maaşlarında da yüzde 80'e varan gelir vergisi indirimi sunuluyor. Merkez içindeki kiralamalar da bazı vergilerden muaf tutuluyor.