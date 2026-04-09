Küresel sermayenin yeni adresi İstanbul Finans Merkezi: Berat Albayrak imzası

GÜVENLİ LİMAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE AKIN!

Temelli Berat Albayrak döneminde atılan ve bir vizyon projesi olarak hayata geçirilen 'İstanbul Finans Merkezi', ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Türkiye güvenli liman olarak küresel sermayenin odağındaydı.

40'TAN FAZLA ŞİRKET YÖNÜNÜ ATAŞEHİR'E ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çoğu Körfez veya Doğu Asya'da merkezli 40'tan fazla şirketin yönünü İstanbul Finans Merkezi'ne çevirdiğini açıkladı. Bu gelişme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılındaki sözlerini hatırlattı. Albayrak, 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK "BURAYA NOT DÜŞELİM" DİYEREK SENELER ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" açıklaması yapmıştı.