Dışa bağımlılığa milli kalkan! Berat Albayrak’ın stratejisi meyvelerini veriyor

Dünya, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz tedarikinde tarihinin en büyük sınavlarından birini verirken; Türkiye, bu krize hazırlıklı yakalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen ve Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji Hamlesi, bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin kalkanı oldu.

Türkiye, son 10 yılda enerjide dışa bağımlılığın zincirlerini kırmak için tarihinin en kritik hamlelerini birbiri ardına devreye aldı. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen "Milli Enerji ve Maden Politikası", Türkiye'yi ithalatçı bir ülkeden sahada kendi gücünü ortaya koyan bir aktöre dönüştürdü. Bu süreçte Türkiye, kiralık ve yabancı kontrollü sondaj düzenini terk ederek kendi filosunu kurdu; Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi, Kanuni Sondaj Gemisi ve Abdülhamid Han Sondaj Gemisi gibi derin deniz sondaj gemileri envantere katıldı. Bu gemilerle birlikte Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi sahaya indi, Türkiye kendi denizlerinde kendi kaderini yazmaya başladı.

TÜRKİYE KRİZE HAZIR GİRDİ Sabah'ın haberine göre Küresel enerji dengeleri savaşın gölgesinde yeniden şekillenirken, yıllarca dışa bağımlılığın yükünü taşıyan Türkiye, bu kez oyunun dışında değil, tam merkezinde yer alıyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol ve gaz hatlarını tehdit ederken, arz güvenliği birçok ülke için kırılgan hale geldi. Ancak Türkiye, son 10 yılda attığı kararlı adımlarla bu kırılganlığa karşı kendi kalkanını oluşturdu. Denizlerde kurulan milli filo, Karadeniz'de keşfedilen dev rezervler ve Gabar'da yükselen üretim, bugün yaşanan küresel krizin ortasında Türkiye'nin elini güçlendiren en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.