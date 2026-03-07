Türkiye’nin enerji devriminde Albayrak imzası: Osman Gazi dev modülle şahlanıyor

Türkiye, enerji alanındaki stratejik hamlelerini kararlılıkla sürdürüyor. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon ile kritik alanda çağ atlayan Türkiye yeni hamlesiyle gücüne güç katacak. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'ye, doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk bir ana modül entegre edildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü yerli doğal gaz üretiminde kritik bir eşik daha aşıldı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na doğal gaz akışını kesintisiz sağlayacak 2 bin 500 tonluk MEG modülü entegre edildi. Dev modülün devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİ HAMLELERİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Türkiye'de gaz keşiflerinden uluslararası sularda petrol aramaya kadar enerjide bağımsızlığın yolunu açan sessiz devrim süreci Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde çizilen stratejiyle başlamıştı.

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu.

KARADENİZ GAZINDA KRİTİK ENTEGRASYON TAMAMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimini yeni bir aşamaya taşıyacak önemli bir teknik adımı geride bıraktı.

Yaklaşık 2 bin 500 ton ağırlığındaki MEG (Mono Etilen Glikol) modülü, platforma başarıyla entegre edildi. Yaklaşık 44 metre uzunluğa, 41,5 metre genişliğe ve 30 metre yüksekliğe sahip dev modül, deniz altındaki üretim sistemlerinin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak kritik bileşenlerden biri olacak.

Modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç nedeniyle boru hatlarında oluşabilecek hidrat ve tıkanma riskleri önlenecek ve doğal gaz akışı sürekli hale getirilecek.

BAKAN BAYRAKTAR: ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada platformdaki yeni aşamaya dikkat çekti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik. Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız."

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de yürütülen çalışmaların Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefinin önemli bir parçası olduğunu da vurguladı.

HAZIRLIKLAR FİLYOS LİMANI'NDA SÜRÜYOR

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmaları Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda devam ediyor.

Platforma entegre edilen MEG sistemi, deniz tabanındaki kuyular ve boru hatlarına gönderilecek özel sıvıyı depolayarak gaz üretim sisteminin stabil çalışmasını sağlayacak.

Uzmanlara göre bu sistem, özellikle derin deniz doğal gaz üretiminde operasyonel güvenlik ve üretim sürekliliği açısından kritik öneme sahip.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDA ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Osman Gazi platformunun devreye girmesiyle birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi önemli ölçüde artacak.

Mevcut durumda günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküp seviyesinde olan üretimin:

20 milyon metreküpe yükselmesi

Yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması

hedefleniyor.

Bu artış, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltma ve arz güvenliğini güçlendirme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

DENİZ ÜSTÜNDE DEV FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

Kıyıdan yaklaşık 161 kilometre açıkta görev yapacak Osman Gazi platformu, deniz tabanına sabitlenerek 20 yıl boyunca üretim faaliyetini sürdürecek.

Platformun başlıca görevleri:

Deniz tabanından çıkarılan gazı işlemek

Basınç ve akış kontrolünü sağlamak

Gazı güvenli şekilde karaya iletmek

Bu yönüyle Osman Gazi, enerji uzmanları tarafından "deniz üstünde kurulu bir doğal gaz fabrikası" olarak tanımlanıyor.

İKİNCİ PLATFORM 2028'DE DEVREYE GİRECEK

Enerji stratejisinin ikinci aşamasında ise Osman Gazi platformunun bir benzerinin daha filoya katılması planlanıyor.

2028 yılında devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformu ile birlikte:

Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimin

40 milyon metreküpe kadar çıkarılması hedefleniyor.

Bu kapasite, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli bir bölümünün yerli üretimle karşılanmasını sağlayabilecek seviyeye işaret ediyor.

