Berat Albayrak'ın vizyoner adımı meyvelerini topluyor: Türkiye'nin altın hamlesi Avrupa'ya rehber oldu
Türkiye’nin 2018’de başlattığı altın rezervlerini yurda getirme hamlesi, bugün Avrupa’ya örnek oldu. Berat Albayrak döneminde atılan bu adım, küresel belirsizlikler karşısında finansal bağımsızlığın kritik bir unsuru olarak öne çıkarken, AB ülkelerinin benzer adımlar atması Türkiye’nin stratejik vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye, ekonomi yönetiminde Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Özellikle 2018 yılında yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye'ye getirilmesi kararı, bugün küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında ülkeyi güvenli bir liman haline getirdi. Avrupa ülkelerinin bugün kendi altınlarını ABD'den geri alma çabası, Türkiye'nin yıllar önce öngördüğü finansal bağımsızlık stratejisinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN VİZYONER ADIM
Küresel ekonomide altın rezervlerinin önemi her geçen gün artarken, Türkiye'nin bu alandaki hamleleri dünya basınında ve ekonomi çevrelerinde yankılanmaya devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Belki de o dönemde en anlaşılmayan, değeri en az bilinen konulardan biri olan bu hamle, aslında Türkiye'nin altınlarını güvence altına alma operasyonuydu." ifadelerini kullandı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde yürütülen süreçte, Türkiye'ye ait olan yaklaşık 350 ton altın rezervinin ülkeye getirildiğini hatırlatan Helvacı, "Amerika, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan rezervlerimizi milli politika kapsamında ülkemizde saklamayı tercih ettik. Kendi altınımızı bir nevi yastık altı yaparak korumaya aldık." sözleriyle operasyonun kapsamını açıkladı.
AVRUPA ÜLKELERİNDE "AMERİKA" TEDİRGİNLİĞİ
Dünya genelinde merkez bankalarının dolara olan bağımlılığı azaltma arayışında olduğu bu dönemde, Avrupa ülkeleri de Türkiye'nin yıllar önce yaptığı hamleyi takip etmeye başladı. Özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerin altın rezervlerini ABD'den geri istemesi dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında Amerika'dan 129 ton altınını almak için harekete geçti. Bugün tüm dünyayı saran bir 'Trump korkusu' var; ülkeler altınlarını Amerika'nın elinden kurtarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdem, Almanya'nın altınlarını talep ettiğinde ABD'den "Bir saniye bekle, 7-8 yıl içinde veririz" yanıtını aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu riskleri çok önceden gördüğünü belirtti.
DOLARA BAĞIMLILIĞA KARŞI ALTIN SİGORTASI
Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği bu operasyonun sadece bir altın transferi değil, geniş kapsamlı bir ekonomik bağımsızlık hamlesi olduğu vurgulanıyor. Faruk Erdem, "Bu bir yatırım hamlesi değil, aslında bir finansal bağımsızlık stratejisiydi. Merkez Bankası rezervlerine katılan bu altınlar, dolara olan bağımlılığın azaltılması noktasında bir sigorta görevi görüyor." şeklinde konuştu. Yaşanan küresel savaşların ve ekonomik mücadelelerin "petro-dolar" sistemi üzerinden yürüdüğüne dikkat çeken Erdem, "Türkiye o dönemde aldığı bu tedbirle kendisini bugün yaşanan finansal şoklara karşı koruma altına almış oldu." ifadelerini kullandı.
DEĞERİ BUGÜN ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR
Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca sık sık dile getirdiği "İleride anlaşılacak" sözü, bugün ekonomideki altın kurallardan biri haline geldi. Cansın Helvacı, "Berat Albayrak o dönemde 'Şu an yaptığımız işlemi bilenler biliyor ama değeri ileride anlaşılacak' demişti. İşte bugün o 'ileri' dediğimiz dönemi yaşıyoruz." sözleriyle tarihi öngörüye vurgu yaptı. Altının artık sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkıp ülkeler arası bir değer transferi aracına dönüştüğünü belirten uzmanlar, Türkiye'nin swap hamleleri ve Türk Lirası ile ilgili adımlarıyla birlikte bu altın operasyonunun, ülkenin ekonomik egemenliğini perçinleyen en büyük hamlelerden biri olduğunu kaydediyor.