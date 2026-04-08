Berat Albayrak'ın vizyoner adımı meyvelerini topluyor: Türkiye'nin altın hamlesi Avrupa'ya rehber oldu

Türkiye, ekonomi yönetiminde Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Özellikle 2018 yılında yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye'ye getirilmesi kararı, bugün küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında ülkeyi güvenli bir liman haline getirdi. Avrupa ülkelerinin bugün kendi altınlarını ABD'den geri alma çabası, Türkiye'nin yıllar önce öngördüğü finansal bağımsızlık stratejisinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN VİZYONER ADIM

Küresel ekonomide altın rezervlerinin önemi her geçen gün artarken, Türkiye'nin bu alandaki hamleleri dünya basınında ve ekonomi çevrelerinde yankılanmaya devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Belki de o dönemde en anlaşılmayan, değeri en az bilinen konulardan biri olan bu hamle, aslında Türkiye'nin altınlarını güvence altına alma operasyonuydu." ifadelerini kullandı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde yürütülen süreçte, Türkiye'ye ait olan yaklaşık 350 ton altın rezervinin ülkeye getirildiğini hatırlatan Helvacı, "Amerika, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan rezervlerimizi milli politika kapsamında ülkemizde saklamayı tercih ettik. Kendi altınımızı bir nevi yastık altı yaparak korumaya aldık." sözleriyle operasyonun kapsamını açıkladı.