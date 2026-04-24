Hürmüz Boğazı'nda mayın krizi: ABD'nin operasyonu 6 ay sürebilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD merkezli Washignton Post, Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemi başladı" açıklamalarının ardından dikkat çeken bir haber ele aldı. Gazetenin ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi. Söz konusu iddia Pentagon tarafından yalanlanırken, A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ABD'nin mayın avlama gemisinin bölgeye giremeyeceği, bunun yerine robotik su altı gemileri ile mayınların tespit edilebileceğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin başlatıldığını ve işlemlerin 3 katına çıkması için emir verdiğini belirtirken, ABD merkezli yayın kuruluşundan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi.

Washington Post'un haberinde;

  • Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemi 6 ay sürebilir
  • Zaman çizelgesi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı
  • İran boğaz çevresine 20 ya da daha fazla mayın döşemiş olabilir


Pentagon söz konusu iddialara yalanlarken, Axios ise İran'ın daha fazla mayın döşediğini öne sürdü. Orta Doğu'da yaşanan "mayın" bilmecesi ise A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN TEMİZLEME BİLMECESİ! 6 AY SÜREBİLİR İDDİASI

"SU ALTI ROBOTİK CİHAZLAR MAYINLARI TESPİT EDİP TEMİZLEYEBİLİR"

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehdidine karşı ABD'nin geliştirdiği yeni strateji, teknolojik bir gövde gösterisine dönüşüyor. Dr. Eray Güçlüer, "Mayın avlama gemileriyle değil de, su altı robotik cihazlarla, sistemlerle bu mayınları temizleyebilirler. Tıpkı İHA'lar gibi su altında hareket eden insansız deniz altı araçlarıyla bunları tespit edip temizleyebilirler" ifadelerini kullandı. Güçlüer, İran'ın bu robotik teknolojiye karşı yapabileceği hamlelerin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek, savaşın boyutunun su altına kaydığını vurguladı.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarında gemilerinin giremeyeceğini, sebebinin ise Devrim Muhafızları'nın konuşlandırdığı füzeler tarafından hedef olabileceğini belirtti. (Foto: A Haber- Ekran Görüntüsü)

"ABD OLASI KARA HAREKATINDA HÜRMÜZ'E AMFİBİ HAREKAT YAPABİLİR"

İran'ın boğaza döşediği mayınların asıl amacı, sanılanın aksine sadece boğazı kapatmak değil. Dr. Eray Güçlüer, "Buradaki mayınlar, İran'ın boğazı kontrol etmek için değil, kıyı savunmasını güçlendirmek için döşediği mayınlardır. İran biliyor ki, olası bir kara saldırısında ABD Hürmüz Boğazı'na bir amfibi harekat yapabilir" sözleriyle aktardı. Tahran yönetiminin, ABD'nin denizden karaya asker çıkarma ihtimaline karşı bölgeyi adeta bir mayın tarlasına çevirdiği gerçeği, bölgedeki dehşet anlarını daha da körüklüyor.

Hürmüz Boğazı (A Haber - Ekran Görüntüsü)

COĞRAFİ KISKAÇ: BANDAR ABBAS'TA 2 TUGAYLIK TAARRUZ PLANI

ABD'nin amfibi harekat için Hürmüz Boğazı'nı seçmesinin arkasında yatan coğrafi zorunluluklar gün yüzüne çıktı. Dr. Eray Güçlüer, "Basra Körfezi boyunca ABD'nin amfibi harekat yapabileceği başka bir alan yok. Diğer yerlerde dağlar denize dik yükseldiği için birliklerin çıkabileceği düzgün bir alan bulunmuyor" şeklinde konuştu. Güçlüer, Bandar Abbas limanı ve civarında yaklaşık 2 tugaylık bir gücün çıkabileceği bir alan olduğunu, taarruzda tugay genişliklerinin belli olduğunu ve bölgenin bu strateji için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD'nin 3. uçak gemisi Bush, Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktı. (Foto: A Haber- Ekran Görüntüsü)

ABD'NİN DEV DONANMASI BÖLGEYE AKIYOR: "USS BUSH" YOLDA!

Bölgedeki askeri hareketlilik sadece mayınlarla sınırlı değil; ABD devasa bir vurucu güçle Hürmüz'ü kuşatmış durumda. Dr. Eray Güçlüer, "Şu an 25 tane DDG denen güdümlü füze destroyeri, yani savaş gemisi bölgede. Ayrıca son teyitli bilgiye göre USS Bush uçak gemisi Hint Okyanusu'na girdi ve buraya varması maksimum 3 ila 5 gün sürecek" ifadelerini kullandı. Güçlüer, bölgede hali hazırda 3 uçak gemisi, 11 destroyer ve çok sayıda amfibi taarruz grubunun (Tripoli ve Boxer gibi) hazır beklediğini, her bir grubun birer tugaylık hazır güç taşıdığını sözlerine ekledi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

DERİNLİKLERDEKİ ÖLÜMCÜL SATRANÇ: 90 METRELİK KRİTİK HAT

Deniz altındaki derinlik haritası, gemilerin rotasını ve manevra şansını doğrudan belirliyor. Dr. Eray Güçlüer, "Kuzey bölgesi sığdır, derinlik 10 ile 40 metre arasındadır. Güney, yani Umman kıyıları ise yaklaşık 90 metredir. Gemiler genellikle derin olduğu için Umman kıyılarına yakın geçerler" bilgisini paylaştı. Sığ alanlarda gemilerin manevra şansının çok zayıf olduğunu ve kayalara çarpma riski taşıdığını belirten Güçlüer, ABD'nin mayın temizleme operasyonunu bu sığ bölgelerde robotik mini denizaltılarla yapmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Washington Post'un haberine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliği için en az 6 ay boyunca çalışma yağması gerekiyor. (Foto: A Haber- Ekran Görüntüsü)

TRUMP'IN "VUR" EMRİ VE DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN FÜZE TEHDİDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "mayım döşeyen küçük tekneleri vurun" talimatı, bölgeyi bir patlamanın eşiğine getirdi. Dr. Eray Güçlüer, "Bu teknelerin vurulması bir harp sebebidir ve ateşkesin bozulması anlamına gelir. Devrim Muhafızları'nın bu alanlarda gemisavar füzeleri var; mayın gemilerini çok rahatlıkla vurabilirler" uyarısında bulundu. Mayın avlama gemilerinin savunmasının zayıf olması nedeniyle ABD'nin otonom ve kontrollü su altı cihazlarına yöneldiğini belirten Güçlüer, Hürmüz'de her an patlamaya hazır bir dinamit üzerinde durulduğu sözleriyle analizini tamamladı.

Hürmüz Boğazında kritik 48 saat!Hürmüz Boğazında kritik 48 saat! HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK 48 SAAT!
Trump’ın ateşkesi etkisiz: Petrol 100 dolara yaklaştıTrump’ın ateşkesi etkisiz: Petrol 100 dolara yaklaştı TRUMP'IN ATEŞKESİ ETKİSİZ: PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI
Dünyanın enerjisi Hürmüze mi mahkum?Dünyanın enerjisi Hürmüze mi mahkum? DÜNYANIN ENERJİSİ HÜRMÜZ'E Mİ MAHKUM?
Avrupa için tehlike çanları: Doğal gaz fiyatları fırladıAvrupa için tehlike çanları: Doğal gaz fiyatları fırladı AVRUPA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI: DOĞAL GAZ FİYATLARI FIRLADI

