Hürmüz Boğazı'nda mayın krizi: ABD'nin operasyonu 6 ay sürebilir
ABD merkezli Washignton Post, Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemi başladı" açıklamalarının ardından dikkat çeken bir haber ele aldı. Gazetenin ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi. Söz konusu iddia Pentagon tarafından yalanlanırken, A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ABD'nin mayın avlama gemisinin bölgeye giremeyeceği, bunun yerine robotik su altı gemileri ile mayınların tespit edilebileceğine işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin başlatıldığını ve işlemlerin 3 katına çıkması için emir verdiğini belirtirken, ABD merkezli yayın kuruluşundan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi.
Washington Post'un haberinde;
- Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemi 6 ay sürebilir
- Zaman çizelgesi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı
- İran boğaz çevresine 20 ya da daha fazla mayın döşemiş olabilir
Pentagon söz konusu iddialara yalanlarken, Axios ise İran'ın daha fazla mayın döşediğini öne sürdü. Orta Doğu'da yaşanan "mayın" bilmecesi ise A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı.
"SU ALTI ROBOTİK CİHAZLAR MAYINLARI TESPİT EDİP TEMİZLEYEBİLİR"
Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehdidine karşı ABD'nin geliştirdiği yeni strateji, teknolojik bir gövde gösterisine dönüşüyor. Dr. Eray Güçlüer, "Mayın avlama gemileriyle değil de, su altı robotik cihazlarla, sistemlerle bu mayınları temizleyebilirler. Tıpkı İHA'lar gibi su altında hareket eden insansız deniz altı araçlarıyla bunları tespit edip temizleyebilirler" ifadelerini kullandı. Güçlüer, İran'ın bu robotik teknolojiye karşı yapabileceği hamlelerin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek, savaşın boyutunun su altına kaydığını vurguladı.
"ABD OLASI KARA HAREKATINDA HÜRMÜZ'E AMFİBİ HAREKAT YAPABİLİR"
İran'ın boğaza döşediği mayınların asıl amacı, sanılanın aksine sadece boğazı kapatmak değil. Dr. Eray Güçlüer, "Buradaki mayınlar, İran'ın boğazı kontrol etmek için değil, kıyı savunmasını güçlendirmek için döşediği mayınlardır. İran biliyor ki, olası bir kara saldırısında ABD Hürmüz Boğazı'na bir amfibi harekat yapabilir" sözleriyle aktardı. Tahran yönetiminin, ABD'nin denizden karaya asker çıkarma ihtimaline karşı bölgeyi adeta bir mayın tarlasına çevirdiği gerçeği, bölgedeki dehşet anlarını daha da körüklüyor.
COĞRAFİ KISKAÇ: BANDAR ABBAS'TA 2 TUGAYLIK TAARRUZ PLANI
ABD'nin amfibi harekat için Hürmüz Boğazı'nı seçmesinin arkasında yatan coğrafi zorunluluklar gün yüzüne çıktı. Dr. Eray Güçlüer, "Basra Körfezi boyunca ABD'nin amfibi harekat yapabileceği başka bir alan yok. Diğer yerlerde dağlar denize dik yükseldiği için birliklerin çıkabileceği düzgün bir alan bulunmuyor" şeklinde konuştu. Güçlüer, Bandar Abbas limanı ve civarında yaklaşık 2 tugaylık bir gücün çıkabileceği bir alan olduğunu, taarruzda tugay genişliklerinin belli olduğunu ve bölgenin bu strateji için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.