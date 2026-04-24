Hürmüz Boğazı'nda mayın krizi: ABD'nin operasyonu 6 ay sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin başlatıldığını ve işlemlerin 3 katına çıkması için emir verdiğini belirtirken, ABD merkezli yayın kuruluşundan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi.

Washington Post'un haberinde; Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemi 6 ay sürebilir

Zaman çizelgesi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı

İran boğaz çevresine 20 ya da daha fazla mayın döşemiş olabilir



Pentagon söz konusu iddialara yalanlarken, Axios ise İran'ın daha fazla mayın döşediğini öne sürdü. Orta Doğu'da yaşanan "mayın" bilmecesi ise A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı.

"SU ALTI ROBOTİK CİHAZLAR MAYINLARI TESPİT EDİP TEMİZLEYEBİLİR"

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehdidine karşı ABD'nin geliştirdiği yeni strateji, teknolojik bir gövde gösterisine dönüşüyor. Dr. Eray Güçlüer, "Mayın avlama gemileriyle değil de, su altı robotik cihazlarla, sistemlerle bu mayınları temizleyebilirler. Tıpkı İHA'lar gibi su altında hareket eden insansız deniz altı araçlarıyla bunları tespit edip temizleyebilirler" ifadelerini kullandı. Güçlüer, İran'ın bu robotik teknolojiye karşı yapabileceği hamlelerin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek, savaşın boyutunun su altına kaydığını vurguladı.