Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme bilmecesi! 6 ay sürebilir iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin başlatıldığını ve işlemlerin 3 katına çıkması için emir verdiğini belirtirken, ABD merkezli yayın kuruluşundan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Washington Post ismini açıklamayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonları için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu işlemin 6 ay süreceği ifade edildi. Söz konusu iddia Pentagon tarafından yalanlanırken, A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ABD'nin mayın avlama gemisinin bölgeye giremeyeceği, bunun yerine robotik su altı gemileri ile mayınların tespit edilebileceğine işaret etti.

