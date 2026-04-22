Gülistan Doku dosyasında kritik eşik! Yakın arkadaşı tanık oldu
Türkiye'nin aylardır nefesini tutarak takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler devam ediyor. Dosyada her geçen gün yeni bir düğüm çözülürken, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle soruşturma bambaşka bir boyut kazandı. Gülistan’ın en yakın arkadaşının savcılıkta verdiği çarpıcı ifadeler ve aile avukatının şok suç duyurusu dosyada yeni bir boyut kazandırdı.
Gülistan Doku'nun kayboluşuyla ilgili yürütülen soruşturmada, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden yakın bir arkadaşı, dosyadaki tüm dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.
Tanıklık sıfatıyla ifade veren genç kadın, Gülistan'ın intihar etmiş olma ihtimalini kesin bir dille reddetti.
Gülistan'ın yakın arkadaşı, "İntihar etmediğinden eminim. Aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. İntihar ettiğini düşünmüyorum, zaten intihar etseydi cansız bedeni şimdiye kadar mutlaka bulunurdu" şeklinde konuştu.
"KENDİNE ZARAR GELİR DİYE İLAÇ BİLE İÇMEZDİ"
Tanık ifadesinde, Gülistan Doku'nun hayata olan bağlılığına ve kişisel hassasiyetlerine dair çarpıcı detaylar da yer aldı.
Gülistan'ın ne kadar bilinçli bir birey olduğunu vurgulayan arkadaşı, "Kendisine zarar verir diye en basit bir ilacı bile içmezdi. Gülistan aklı başında birisiydi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir. Bu nedenle intihar ettiğini kesinlikle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Gülistan'ın özel durumuyla ilgili spekülasyonlara da değinen tanık, "Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum ancak böyle bir şeyden de hiçbir zaman şüphe duymadım" sözleriyle aktardı.
SON İKİ HAFTADAKİ GİZEMLİ DEĞİŞİM
Gülistan'ın kaybolmadan önceki ruh halini mercek altına alan savcılık, tanığın son günlere dair gözlemlerini de kayıt altına aldı.
Gülistan'ın son dönemde bir durgunluk yaşadığını belirten arkadaşı, "Gülistan bilinçli ve aklı başında birisiydi ancak son günlerde, özellikle son iki haftalık süreçte zaman zaman moralinin bozuk olduğunu, hatta yüzünün renginin solgun olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Gülistan'ın kaybolmadan hemen önce üzerinde bir baskı mı hissettiği sorusunu yeniden akıllara getirdi.
ESKİ VALİ VE OĞLUNUN TUTUKLANMASI ŞOK ETKİSİ YARATTI
Soruşturma kapsamında dün yaşanan tarihi tanıklık ve operasyonel süreç, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasıyla zirveye ulaştı. Valinin cezaevine gönderilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dosyadaki şüpheli listesinin genişlemesi dikkat çekti.
Sadece eski valinin değil, oğlunun da tutuklanmasıyla birlikte olay bir aile sarmalına dönüştü. Cezaevine gönderilen isimlerin Gülistan Doku'nun kayboluşuyla olan illiyeti, yargı tarafından en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.
AİLE AVUKATINDAN VALİNİN EŞİNE SUÇ DUYURUSU: "MEZARIN YERİNİ BİLİYOR OLABİLİR"
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı, yaşanan son tutuklamaların ardından adeta bir hukuk savaşı başlattı.
Eski vali ve oğlunun ardından, eşinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini savunan avukat, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek bir suç duyurusunda bulundu.
Aile avukatı, "Kocası ve oğlunun tutuklanmasıyla birlikte annenin de bu olan biten her şeyden haberdar olduğunu düşünüyoruz. Onun da sorgulanması gerekiyor. Özellikle Gülistan'ın mezarının nerede olup olmadığı hususunda bir bilgisi olabilir" ifadelerini kullanarak adeta dehşet anlarını ve şüpheyi doruğa çıkardı.
Şu an için eski vali Tuncay Sonel'in eşi hakkında bir gözaltı kararı bulunmasa da, suç duyurusunun ardından yargının atacağı adımlar merakla bekleniyor.