Gülistan Doku dosyasında kritik eşik! Yakın arkadaşı tanık oldu

Gülistan'ın yakın arkadaşı, "İntihar etmediğinden eminim. Aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. İntihar ettiğini düşünmüyorum, zaten intihar etseydi cansız bedeni şimdiye kadar mutlaka bulunurdu" şeklinde konuştu.

Gülistan Doku'nun kayboluşuyla ilgili yürütülen soruşturmada, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden yakın bir arkadaşı, dosyadaki tüm dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.

Gülistan'ın ne kadar bilinçli bir birey olduğunu vurgulayan arkadaşı, "Kendisine zarar verir diye en basit bir ilacı bile içmezdi. Gülistan aklı başında birisiydi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyduğu için ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir. Bu nedenle intihar ettiğini kesinlikle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİNE ZARAR GELİR DİYE İLAÇ BİLE İÇMEZDİ" Tanık ifadesinde, Gülistan Doku'nun hayata olan bağlılığına ve kişisel hassasiyetlerine dair çarpıcı detaylar da yer aldı.

Ayrıca Gülistan'ın özel durumuyla ilgili spekülasyonlara da değinen tanık, "Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum ancak böyle bir şeyden de hiçbir zaman şüphe duymadım" sözleriyle aktardı.

SON İKİ HAFTADAKİ GİZEMLİ DEĞİŞİM

Gülistan'ın kaybolmadan önceki ruh halini mercek altına alan savcılık, tanığın son günlere dair gözlemlerini de kayıt altına aldı.

Gülistan'ın son dönemde bir durgunluk yaşadığını belirten arkadaşı, "Gülistan bilinçli ve aklı başında birisiydi ancak son günlerde, özellikle son iki haftalık süreçte zaman zaman moralinin bozuk olduğunu, hatta yüzünün renginin solgun olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Gülistan'ın kaybolmadan hemen önce üzerinde bir baskı mı hissettiği sorusunu yeniden akıllara getirdi.

ESKİ VALİ VE OĞLUNUN TUTUKLANMASI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Soruşturma kapsamında dün yaşanan tarihi tanıklık ve operasyonel süreç, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasıyla zirveye ulaştı. Valinin cezaevine gönderilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dosyadaki şüpheli listesinin genişlemesi dikkat çekti.

Sadece eski valinin değil, oğlunun da tutuklanmasıyla birlikte olay bir aile sarmalına dönüştü. Cezaevine gönderilen isimlerin Gülistan Doku'nun kayboluşuyla olan illiyeti, yargı tarafından en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.