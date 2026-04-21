Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku mesajı

AMACIMIZ MEZAR YERİNİN ORTAYA ÇIKMASI

Bakan Gürlek yeni deliller çıktığını ve ABD'deki Umut Altaş'ın da beyanlarının alınması gerektiğini vurgulayarak "Tabii yeni delil çıktı ve burada bizim amacımız, bizim uğraşımız kızcağızımızın bir mezarı varsa ailesinin o mezarının yerini bilmesi, dua etmesi. Bizim tek uğraşımız bu. Başsavcılığın uğraşı da o, bizim de amacımız, temennimiz bu." dedi.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ben 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Yani burada adalet ihtiyacı neredeyse oradayım ben. Mağdur ve haklı kimse sonuna kadar onun yanındayım, bunu daha önce de söyledim, sürekli olarak da söylüyorum; adalet ihtiyacına kim ihtiyaç duyuyorsa ben onun yanındayım. Şimdi burada tabii toplumu yaralayan bazı olaylar var. Yani Gülistan Doku kardeşimiz, tekrardan ailesine taziye dileklerimi iletmek istiyorum.

Bu tarz bazı simge isimler var; Gülistan Doku, işte Rojin Kabaiş gibi. Burada tabii Gülistan Doku gencecik bir kızcağızımız, yani hayatının baharında, öldüğü mü ya da intihar mı ettiği şu an henüz belli değil. Bir savcılık, Tunceli Başsavcılığımız bir soruşturma yapıyor. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak."

"OLAY DERİN YARALAR BIRAKTI"

"Bu tabii elbette çok önemli bir olay. Aile mağdur, toplumda da derin yaralar bıraktı. Kamuoyu da bu olaya çok özellikle ilgiliydi. Tabii Başsavcımız 2025 yılından sonra tabii dosyada bir hareketlenme olduğunu söyledi. 2020 yılında biliyorsunuz Gülistan Doku'nun kaybolması var. 6 yıl önce yani. 2025 yılında tabii bir ihbar geliyor, ihbar üzerine bir gizli tanık dinleniliyor. Bizim usulümüz şöyle: Dosyada takipsizlik kararı verilse bile iddia makamı yeni delil varsa o dosyayı her zaman açar. Yani burada yeni delil var."

"Yeni delil var. İlk başta tabii tanığın beyanlarına itibar edilip edilmeyeceğine savcılık makamı karar veriyor. Yani tanık geliyor, bazı şeyler anlatıyor, anlattığı şeyler örtüşüyor, baz istasyonu çalışması yapılıyor, daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılıyor, PTS kayıtları, görüntü kayıtları inceleniyor. Yani burada savcılık yeni bir çalışma yapıyor, yeni bir delil incelemesi yapıyor. Hatta yani burada bir mezar yerini söylüyor gizli tanığımız, mezar yerine de gidiliyor, oradan örnek alınıyor, orada biliyorsunuz Jandarma Kriminal'in bir raporu var.

SİLAHLA BİRLİKTE GÖMÜLDÜĞÜNE DAİR RAPOR DÜZENLENDİ

O raporda da bu toprak yapısı itibarıyla buraya bir işte cesedin gömüldüğü, bu toprak yapısının yumuşak doku olduğu, hatta silahla birlikte gömüldüğü, silahın toprağa dokununca oksitlenme oluştuğuna dair bir rapor düzenleniyor. Burada da artık gizli tanığın beyanlarına itibar edilmesi gerektiğine kanaat getiriyor Tunceli Başsavcımız. Ondan sonra da tabii soruşturma kendiliğinden devam ediyor."