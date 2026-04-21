Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku mesajı

"Tabii bu soruşturma aşamasında bir kısım itirafçılar çıkıyor, biliyorsunuz işte bir itirafçı çıktı polis memuru, işte dedi ki: 'O dönemin valisi benden telefon hattını çıkartmamı istedi, ben telefon hattını daha sonradan Ankara'da birine gönderdim.' O gönderdiği kişi sonra tekrar onun beyanı alındı, o beyanda da 'İşte o telefon hattını, sim kartını ben taktım, içindeki bilgileri sildim' dedi.
Yani bunlar artık dosyaya giren bilgiler olduğu için, yani soruşturma gizli ama bunlar artık kamuoyunda bildiği bilgiler olduğu için, herkesin bildiği bu şekilde evre evre gelişen bir şey var. Bildiğim kadarıyla şu an 11 tutuklu var, 3 tane adli kontrol var. Şu anda Tunceli eski valisi de sanıyorum hala devam ediyor sorgusu, belki de tutuklanma kararı çıkıp çıkmayacağı bu akşam belli olacak."
"ABD'DEKİ UMUT ALTAŞ'IN BEYANLARININ ALINMASI GEREKİYOR"
"Belli olacak. Şimdi burada bir kırmızı bülten çıkarttık, Umut Altaş var. Bu Amerika'da, tabii bu soruşturmanın en kilit ismi. Buna tabii biz biliyorsunuz Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartıyoruz iadesi için. Özellikle bu Umut Altaş'ın beyanlarını mutlaka alınması gerekiyor. Tabii bu Umut Altaş burada abisi işte avukatına bir kısım beyanlarda bulunuyor, savcımıza beyanlarda bulunuyor ama bizzat bunu getirerek beyanlarının alınması gerekiyor. Yani bu aşamada soruşturma devam ediyor. Başsavcılığımız soruşturmayı yapıyor. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağıyla ilgili bir kanaat belirtmeyeceksiniz tabii ki, onu Başsavcılık ve oradaki adli makamlar yapacak."
TEK UĞRAŞIMIZ MEZARI VARSA AİLENİN MEZARINDA DUA ETMESİ
"Şunu bazıları söylüyorlar, iki mesele var burada: Bir tanesi, bu olay 6 yıl önce meydana gelmiş. 6 yıldır neredeydiniz? 6 yıldır bu işe niye el atılmadı? Ama diyorsunuz ki yeni delil çıktı. Tabii yeni delil çıktı ve burada bizim amacımız, bizim uğraşımız kızcağızımızın bir mezarı varsa ailesinin o mezarının yerini bilmesi, dua etmesi. Bizim tek uğraşımız bu. Başsavcılığın uğraşı da o, bizim de amacımız, temennimiz bu. Yani bir mezarı varsa onun ortaya çıkması, ailesinin de mezarını bilip dua etmesi. Bizim amacımız, uğraşımız bu."
Bakın yargıda şöyle bir şey yoktur: İşte o vali, o kaymakam, o siyasetçi, o belediye başkanı... Yargı bunlara bakmaz, yargı dosyanın kapağındaki isme bakmaz, makamına, mevkisine bakmaz. Burada suç var mıdır, yok mudur yargı buna bakar. Ben özellikle açıklamalarımda da bunu söyledim; yani ucu nereye giderse gitsin derken zaten bizim savcılarımız da bunlara bakmaz.
Bakın ben başsavcılık yaptım, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptım. Burada dosyanın kapağında yazılan isimler önemli değildir. Burada suç var mıdır, yok mudur, deliller var mıdır ve hakim vicdani kanaatine göre ve dosyadaki delillere göre karar verir."
"Burada da başsavcılığımız elbette delilleri topluyor, deliller toplandıktan sonra kendisi ya iddianame düzenleyecek ya da tekrardan takipsizlik kararı verilecek. Şimdi burada şunu ayırmamız gerekiyor:
Daha önceden takipsizlik kararı, yani ben normalde onun hukuki ismi 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar'dır ama halk tabiriyle takipsizlik kararı verilen dosyalarda her zaman açılabilir. Burada zaman aşımı süresi var, burada da öyle, başka dosyalarda da öyle.
Bakın Rojin Kabaiş'te de öyle, diğer dosyalarda da öyle, biz şu an bakıyoruz onlara. Takipsizlik verildi diye o işte dosyada fail bulunamadı ya da işte o olay intihar oldu diye böyle bir şey yok, rafa kalkmaz.
GİZLİ TANIĞIN BEYANIYLA DELİLLER ÖRTÜŞÜYOR
Rafa kalkmaz. Yani onun zaman aşımı var, daimi arama dosyasına alınır. Burada da bu dosya kapsamında da 2025 yılından sonra dosyada hareketlenme başlıyor.
Gizli tanık beyanı ortaya çıkıyor, savcılık bir keşif kararı yapıyor, mezar yerine ilişkin araştırma yapıyor, kamera kayıtları inceleniyor, daraltılmış baz istasyonu kayıtları dediğimiz şahısların o tarihte nerede bulundukları, kimlerle görüştükleri... Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Yani bu dosyalar ve daha önce... Aradan geçen süreden sonra bu gelişmeler olduğu için bu dosya yeniden açılıyor.
Özel bir ekip kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var.
Delilleri karartma suç isnattı olur. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz.
NARİN GÜRAN DOSYASI
Narin davasıyla ilgili anne, baba, amca ve kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet verildi. Nevzat Bahtiyar hakkında Yargıtay, buradaki eylemin daha ağır olması gerektiğine karar vererek 17 yıl ceza verdi.
Ancak yeni bir delil ortaya çıkarsa yargılamanın yenilenmesi yapılabilir.
"YARGININ HIZLANDIRILMASI İÇİN TEDBİRLER ALACAĞIZ"
Şimdi bir boşanma davası 8 yıl sürüyor. İlk derecede veriliyor, daha sonra Bölge Adliye'ye gidiyor, daha sonra Yargıtay'a gidiyor. Yani 10 yıl süren bir boşanma davası var. Burada şahıs yani kendine yeni bir hayat kuramıyor, sürekli nafaka ödüyor. Yani biz burada sorunları yerelden, yerinden özellikle tespit ediyoruz.
Burada bir çalışmamız var. Özellikle 12. Yargı Paketi olarak bir şu an mutlak aşamasında yaptığımız bir çalışma var. Elbette yargının hızlandırılmasına ilişkin tedbirleri alacağız. Yargının Etkinliği Büromuz var. Yargı Etkinlik Büromuz çok önemli. Özellikle hakim arkadaşlarımızın biz hepsinin özveriyle dosyalara çalıştığını düşünüyoruz ama bazen maalesef hakim arkadaşlarımız dosyayı savsaklayabiliyor. Yani süresinde karar vermesi gerekirken o süreyi uzatabiliyor.
Hedef süre var. Ne demek? Bir kira davası 6 ayda karara bağlanacak. Burada bütün hakimlerimiz de bunu bilir. Şimdi burada hedef süre neden aşılıyor? Buna bakmamız lazım. İşte buna bakmamız lazım. Şimdi eğer hakimin şahsından kaynaklanan bir hedef süre aşımı varsa, burada elbette biz hakim hakkında artık gerekli işlemleri yapacağız. Yani kusura bakma, sen dosyana çalışmak zorundasın.
Özellikle biz bu 'Alo Adalet' demiştik daha önce. Bu Yargı Etkinlik Bürosu ile birlikte bu yargılamanın hızlandırılmasını sağlıyoruz. Vatandaş Alo Adalet ile birlikte dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek.
"ALO ADALET" İLE DOSYA DURUMU ÖĞRENİLEBİLECEK
Şimdi vatandaş, Aile Mahkemesi'nde açmış olduğu bir nafaka davasının sekizinci ayında arıyor; işte 'benim davam bitmedi' diyor. Biz diyeceğiz ki vatandaşa; 'senin henüz yargılaman devam ediyor, makul süre içerisinde.' Ama eğer makul süre aşılmışsa, biz vatandaşa dosyanın hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi vereceğiz. Özellikle bir muhataplık anlamında vatandaş bunu fark edecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, belediyelere yönelik yargı işlemlerinde taraflı davranıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, yargının parti ayrımı gözetmeden işlem yaptığını belirtti. Gürlek, yargının belediyelere yönelik işlemlerinde taraflı davrandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanları hakkında da çok sayıda işlem yapıldığını belirterek, yargının parti ayrımı gözetmediğini vurguladı.
30 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İŞLEM
Bir televizyon programında konuşan Gürlek, hakkında işlem yapılan belediye başkanı sayısının 30 olduğunu açıkladı. Bu isimlerin AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluştuğunu ifade etti.
13 MAHKUMİYET, 7 DOSYADA YARGILAMA SÜRÜYOR
Gürlek, söz konusu dosyalara ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre, 30 belediye başkanından 13'ü hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yargı süreci devam eden başkan sayısının 7 olduğunu belirten Gürlek, diğer 10 dosyada ise farklı kararların alındığını kaydetti.
"YARGI PARTİ AYRIMI YAPMIYOR"
Verilen rakamların yargının tarafsızlığına işaret ettiğini savunan Gürlek, "Savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını görüyoruz" dedi.
Gürlek'in açıklamaları, belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi saiklerle yürütüldüğü iddialarının kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde geldi.
YASA DIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI
Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve Mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. Oynayan için suç değil ama yer sağlayan oynatan için suç. Bunların sistemlerini öğrendik. Yöntemleri var. Şuan oynayana sadece para cezası veriliyor.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek.