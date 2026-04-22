Gülistan Doku dosyasında organize cinayet şüphesi! Uzman isim açıkladı: “Toprak sır saklamaz”

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, gizli tanık ifadeleriyle sarsıcı bir döneme girildi. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun adının karıştığı ve bir polis memurunun yardımıyla işlendiği iddia edilen organize cinayet zincirinde, Pertek ilçesindeki gizemli bir mezar yeri tespit edildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, 6 yıl sonra bile toprağın altındaki sırların nasıl gün yüzüne çıkarılabileceğini ve katilin izlerinin nasıl sürüleceğini tek tek anlattı.

PERTEK'TEKİ ISSIZ KÖYDE SIR DOLU MEZAR

Haberin detaylarını bölgeden aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "2025 yılında ortaya çıkan gizli tanık, Gülistan Doku'nun dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin bir koruma polisi tarafından buraya gömüldüğünü iddia etti" sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına değinen Yılmaz, "Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yapılan taramalarda, tam da tarif edilen heybetli ağacın altında 1.70 boyunda ve 80 santimetre genişliğinde, bir insan mezarını andıran boşluk tespit edildi" ifadelerini kullandı.