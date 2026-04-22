Gülistan Doku dosyasında organize cinayet şüphesi! Uzman isim açıkladı: “Toprak sır saklamaz”
Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yeni tanık ifadeleri ve tespit edilen şüpheli mezar alanı, soruşturmayı yeniden kritik bir eşiğe taşıdı. İddialar, organize bir yapı ve delil karartma şüphesine işaret ediyor.
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, gizli tanık ifadeleriyle sarsıcı bir döneme girildi. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun adının karıştığı ve bir polis memurunun yardımıyla işlendiği iddia edilen organize cinayet zincirinde, Pertek ilçesindeki gizemli bir mezar yeri tespit edildi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, 6 yıl sonra bile toprağın altındaki sırların nasıl gün yüzüne çıkarılabileceğini ve katilin izlerinin nasıl sürüleceğini tek tek anlattı.
PERTEK'TEKİ ISSIZ KÖYDE SIR DOLU MEZAR
Haberin detaylarını bölgeden aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "2025 yılında ortaya çıkan gizli tanık, Gülistan Doku'nun dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin bir koruma polisi tarafından buraya gömüldüğünü iddia etti" sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına değinen Yılmaz, "Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yapılan taramalarda, tam da tarif edilen heybetli ağacın altında 1.70 boyunda ve 80 santimetre genişliğinde, bir insan mezarını andıran boşluk tespit edildi" ifadelerini kullandı.
DELİLLERİ KARARTMA VE ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın derinleştiğini belirten Sinan Yılmaz, "Dönemin Valisi Tuncay Sonel, delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan'a ait sim kartın neden resmi kargo yerine yolcu otobüsüyle Ankara'ya gönderildiği sorusuna Vali Bey 'hatırlamıyorum' cevabını verdi" diyerek dosyadaki karanlık noktalara dikkat çekti. Yılmaz ayrıca, "Masak raporlarına yansıyan ve 'harçlık' olarak nitelendirilen 20 bin liralık para transferleri ile hastanedeki silinen kayıtlar, organize bir suçun işaretlerini taşıyor" sözleriyle skandalın boyutunu aktardı.
"ADLİ TIP İÇİN HİÇBİR SIR GİZLİ KALMAZ"
A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Cenaze yoksa cinayet yoktur kavramı doğru değildir, itiraflar ve yan delillerle süreç aydınlatılabilir" dedi. 6 yıl sonra bulunan bir bedenden katile ulaşmanın mümkün olduğunu vurgulayan Alkan, "Toprağın yapısına göre cenaze bozulmadan kalabilir. Turgut Özal örneğinde gördüğümüz gibi, 18 yıl sonra bile hemen hemen hiç bozulmamış bedenlerle karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.