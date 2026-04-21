İşte Gülistan Doku soruşturmasında en kritik nokta!
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilerek savcıya ifade vermeye başladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Gülistan’ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü’nden gerçekleştirdiği canlı yayında, soruşturmanın seyrini değiştirecek kamera kayıtları ve 65 kritik soruya dair çarpıcı detayları deşifre etti.
Soruşturmanın derinleştiği ve tüm iddiaların mercek altına alındığı bu süreçte, eski valinin adliyeye sevki büyük yankı uyandırdı. Sinan Yılmaz, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve savcıya ifade vermeye başladı. Soruşturma kapsamında Sonel'e sorulmak üzere tam 65 kritik sorunun hazırlandığını söyleyebiliriz" sözleriyle adliyedeki hareketliliği aktardı.
Dosyadaki tüm iddiaların tek tek Tuncay Sonel'e yöneltildiği bu ifade işlemi, Gülistan Doku dosyasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
KAMERA KAYITLARINDAKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR
Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün bölgeyi gören kameraların durumu, soruşturmanın en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Olay yerindeki teknik eksikliklere dikkat çeken Sinan Yılmaz, "Şu an ekrana gelen MOBESE kamerası Gülistan kaybolduktan sonra buraya konuldu. O gün ise Munzur Üniversitesi'ne ait kameralardan birinin bozuk olduğu, diğerinin ise açısının çok uzak olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu uzak açılı kamera kayıtları Ulusal Kriminal'e gönderilmiş ancak bir sonuç elde edilememişti" ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nın da olay yerine çok yakın bir mesafede olduğuna vurgu yapıldı.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI
Olayın yaşandığı iddia edilen Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki atmosferi bizzat yerinden aktaran Sinan Yılmaz'ın sunumuna stüdyodan destek veren Mehmet Karataş, "Sinan'ın az önce canlandırmasını yaptığı o noktada, normal ruh halindeki bir insanın oturup beklemesi hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir karedir" sözleriyle aktardı. Sinan Yılmaz ise viyadükteki tehlikeye ve ıssızlığa dikkat çekerek, "Burası üniversiteye giden yolun hemen üzerinde, köprünün bitiminde bir nokta. Ancak bir insanın burada bitkin bir halde oturması ve elleriyle bir şeyler yapmaya çalışması kameraya yansıyan o son görüntüleri daha da şüpheli hale getiriyor" şeklinde konuştu.
Gülistan Doku'nun viyadükten atlayarak intihar ettiği iddiaları, bölgenin trafik yoğunluğu nedeniyle Sinan Yılmaz tarafından sorgulandı. Yılmaz, "Burası Tunceli-Elazığ-Kovancılar istikametine giden, ana arter üzerinde son derece işlek bir yol. Biz burada beş dakikadır yayın yapıyoruz ve onlarca araç geçti. Eğer iddia edildiği gibi bir intihar söz konusuysa, bu kadar aracın geçtiği bir noktada mutlaka birilerinin bunu görmüş olması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Köprünün bitimindeki durak haricinde insanların beklemesi için uygun bir alan olmadığını belirten Yılmaz, olaydaki şaibelerin ancak savcılığın derinlemesine incelemesiyle aydınlanacağını kaydederek sözlerini noktaladı.