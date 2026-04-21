İşte Gülistan Doku soruşturmasında en kritik nokta!

Soruşturmanın derinleştiği ve tüm iddiaların mercek altına alındığı bu süreçte, eski valinin adliyeye sevki büyük yankı uyandırdı. Sinan Yılmaz, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve savcıya ifade vermeye başladı. Soruşturma kapsamında Sonel'e sorulmak üzere tam 65 kritik sorunun hazırlandığını söyleyebiliriz" sözleriyle adliyedeki hareketliliği aktardı.

Dosyadaki tüm iddiaların tek tek Tuncay Sonel'e yöneltildiği bu ifade işlemi, Gülistan Doku dosyasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

KAMERA KAYITLARINDAKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR

Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün bölgeyi gören kameraların durumu, soruşturmanın en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Olay yerindeki teknik eksikliklere dikkat çeken Sinan Yılmaz, "Şu an ekrana gelen MOBESE kamerası Gülistan kaybolduktan sonra buraya konuldu. O gün ise Munzur Üniversitesi'ne ait kameralardan birinin bozuk olduğu, diğerinin ise açısının çok uzak olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu uzak açılı kamera kayıtları Ulusal Kriminal'e gönderilmiş ancak bir sonuç elde edilememişti" ifadelerini kullandı. Bölgede bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nın da olay yerine çok yakın bir mesafede olduğuna vurgu yapıldı.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Olayın yaşandığı iddia edilen Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki atmosferi bizzat yerinden aktaran Sinan Yılmaz'ın sunumuna stüdyodan destek veren Mehmet Karataş, "Sinan'ın az önce canlandırmasını yaptığı o noktada, normal ruh halindeki bir insanın oturup beklemesi hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir karedir" sözleriyle aktardı. Sinan Yılmaz ise viyadükteki tehlikeye ve ıssızlığa dikkat çekerek, "Burası üniversiteye giden yolun hemen üzerinde, köprünün bitiminde bir nokta. Ancak bir insanın burada bitkin bir halde oturması ve elleriyle bir şeyler yapmaya çalışması kameraya yansıyan o son görüntüleri daha da şüpheli hale getiriyor" şeklinde konuştu.