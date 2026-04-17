Dahiye’de ateşkes sonrası hayat! Enkazın arasında umut yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkesin ardından Beyrut’ta hayat yeniden şekillenmeye başladı. A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Dahiye’de hem yıkımın izlerini hem de halkın geri dönüş sevincini sahadan aktardı. Vural, ateşkesin ilk sabahında bölgede yoğun kutlamalar yapıldığını ve sivillerin evlerine dönmeye başladığını ifade etti. Enkazın gölgesinde yeniden canlanan hayat, Lübnan’da temkinli bir umut döneminin başladığını gözler önüne serdi.