Trump duyurdu: İsrail–Lübnan görüşmeleri başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında uzun yıllardır kesintiye uğrayan temasların yeniden başlayacağını açıkladı. Görüşmelerin “yarın” yapılacağını belirten Trump, iki ülke arasında “nefes alacak bir alan” oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada İsrail ile Lübnan arasında kritik bir görüşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Trump, taraflar arasında uzun süredir doğrudan temas kurulmadığını belirterek, "İki liderin en son konuşmasının üzerinden yaklaşık 34 yıl geçti. Yarın bu gerçekleşecek. Güzel!" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu temasların temel amacının iki ülke arasında tansiyonu düşürmek ve "biraz nefes alacak alan" oluşturmak olduğunu vurguladı. Açıklama, bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin, özellikle sınır hattındaki askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditlerin arttığı bir süreçte kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkiler, onlarca yıldır doğrudan diplomatik temasın neredeyse hiç kurulmadığı, düşük yoğunluklu çatışmalar ve karşılıklı gerilimlerle şekilleniyor. Özellikle Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren Hizbullah ile İsrail işgal güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar, bölgeyi sık sık savaşın eşiğine getiriyor.

2006 yılında yaşanan ve 34 gün süren savaş, iki taraf arasındaki en yıkıcı çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Bu süreçte Lübnan'da büyük çaplı yıkım yaşanırken, İsrail de yoğun roket saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son dönemde ise Gazze merkezli gelişmelerin etkisiyle kuzey sınırında da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail işgal güçlerinin Lübnan sınırına yönelik işgalleri ve Hizbullah'ın karşılık vermesi, bölgesel bir çatışma riskini artırdı.

34 YIL SONRA İLK TEMAS İDDİASI

Trump'ın "34 yıl" vurgusu, İsrail ve Lübnan liderleri arasında doğrudan temasın ne kadar nadir olduğunu ortaya koyuyor. İki ülke teknik olarak hâlâ savaş halinde kabul edilirken, aralarındaki iletişim çoğunlukla üçüncü taraflar üzerinden yürütülüyor.

Bu nedenle açıklanan görüşmeler, gerçekleşmesi halinde yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, Orta Doğu'daki genel güç dengesi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD ARABULUCULUĞU VE BEKLENTİLER

Washington yönetiminin sürece doğrudan dahil olması, görüşmelerin kapsamının yalnızca kısa vadeli gerilim azaltma değil, daha geniş çaplı bir güvenlik çerçevesine evrilebileceği yorumlarına neden oldu.

Uzmanlar, taraflar arasında kalıcı bir anlaşmanın kısa vadede zor olduğunu belirtirken, temasların başlamasının dahi "çatışmayı erteleyici" bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sınır hattında yanlış hesaplama riskinin yüksek olduğu mevcut ortamda, doğrudan veya dolaylı iletişim kanallarının açık tutulması kritik görülüyor.