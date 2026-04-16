"Evlatlarınızı kendi ellerinizle iğdiş etmeyin!" | A Haber’de anne babalara tarihi uyarı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan, 9 canın yitip gittiği okul saldırıları Türkiye’nin yüreğini dağlarken, bu korkunç şiddet sarmalının arka planındaki "ebeveyn hataları" ve "dijital bağımlılık" tehlikesi A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. A Haber’de konuşan Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "sıcak temas" noktalarından biri olan aile içi iletişimdeki büyük kırılmalar olduğunu belirterek, dehşet anlarının yaşandığı bu "sosyal" kıskaçta, çocukların beynini adeta iğdiş eden hatalardan kurtuluş reçetesini açıkladı.
Teknolojinin evlerin içine kadar sızdığı, dijital bağımlılığın adeta bir "ateş hattı" oluşturduğu modern çağda, ebeveynlerin çaresizliği ve düştüğü büyük hatalar dehşet verici boyutlara ulaştı. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, A Haber ekranlarında yaptığı sarsıcı açıklamalarda, çocukların "hevesi kaçsın" diye poligona götürülmesinden, yemek yesin diye ekran karşısına mahkum edilmesine kadar yapılan tüm yanlışları tek tek deşifre etti.
POLİGONDAKİ YANLIŞ VE TAKLİT DEHŞETİ
Okul saldırılarının ardından ailelerin içine düştüğü büyük çaresizliği ve "çocuğun hevesi kaçsın" denilerek yapılan ölümcül hataları değerlendiren Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, "Çocuk gördüğünü işliyor, gördüğünü yapıyor. Orada bir rol model alma da var. Yani kızınca hangi kelimelerle kızıyorsak, sevinince ne söylüyorsak, bir sorun çözme yöntemi olarak neyi kullanıyorsak çocuk da bizi taklit ediyor. Bizde bir aksan varsa onu da alıyor, güzel bir söz varsa onu da alıyor; alışkanlıklarımızı da kopyalama yöntemiyle öğreniyor çocuk, rol model alıyor" ifadelerini kullandı. Ailelerin "nereden tutacağını bilemediği" bu hassas süreçte, ebeveynlerin her adımının çocuk tarafından milimetrik bir şekilde kopyalandığını vurgulayan Karaköse, sorunun kaynağının bizzat rol modellerde olduğunun altını çizdi.
HOBİSİZ EBEVEYNİN DİJİTAL MİRASI
Çocukların bağımlılığa giden yolda aslında ebeveynlerinin boşluklarını takip ettiğini belirten Dr. Rukiye Karaköse, "Dolayısıyla kendini oyalayacak başka bir uğraşısı yoksa ebeveynin; hobisi yoksa, bir sanatla ilgilenmiyor, kitap okumuyor, çiçek bakmıyor, işte başka bir yapıcı üretken bir alanda herhangi bir faaliyeti yoksa, rahatlamak kafasını boşaltmak için sadece ekrana kilitleniyorsa çocuk çok küçük yaştan bunu öğreniyor" şeklinde konuştu. Ebeveynin kendi hayatında bir anlam ve meşguliyet üretmemesinin, çocuğu kaçınılmaz olarak dijital bir girdabın içine ittiğini ifade eden Karaköse, çocukların sadece gördükleri hayatı yaşadığını dile getirdi.