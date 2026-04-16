Dijital bağımlılıkta "eziklik" psikozuna dikkat! Genç zihinler nasıl zehirleniyor?

Türkiye'nin son dönemde ardı ardına yaşadığı sarsıcı saldırıların ardından, dijital oyun bağımlılığı ve sosyal medyanın karanlık labirentleri bir kez daha mercek altına alındı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de yaşanan dehşet sahnelerinin arkasındaki sanal motivasyonlar, gençlerin nasıl birer suç makinesine dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve moderatör Gökhan Kurt, sanal dünyadan gerçek hayata sızan bu büyük tehdidin şifrelerini tüm detaylarıyla deşifre etti.

MASUM İSİMLERİN ARKASINDAKİ DEHŞET: OYUN MU, SAVAŞ MI?

Dijital dünyada "oyun" adı altında pazarlanan platformların aslında çocukları şiddet sarmalına ittiğini belirten Gökhan Kurt, "Bu saldırı öncesinde de benzer dijital oyun bağımlılığı kaynaklı sorunları konuşmuştuk ancak gelinen nokta ülke tarihinde hiç görmediğimiz, yaşamadığımız bir durum" ifadelerini kullandı. Bu platformların çocuk yaştaki bireyleri nasıl etkisi altına aldığını anlatan Ramazan Almaçayır, "İsim oyun fakat bu masumiyet platformlara girdikten sonra dehşete düşürücü boyutlara ulaşabiliyor. Çocuklar gruplar halinde sanal dünyada tıpkı gerçek bir savaş ortamındaymış gibi mevzilenme, mühimmat değiştirme ve strateji geliştirme gibi şiddet eğilimli içerikler paylaşıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.