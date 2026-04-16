Dijital bağımlılıkta "eziklik" psikozuna dikkat! Genç zihinler nasıl zehirleniyor?
Türkiye’de art arda yaşanan saldırılar sonrası dijital oyunlar ve sosyal medya yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, gençlerin sanal dünyada şiddet içerikleriyle yönlendirilebildiğine dikkat çekiyor. Gizli gruplar, silaha erişim ve dijital bağımlılık riskine karşı uyarılar yapılırken, yetkililer yeni güvenlik önlemleri ve denetimlerin artırılacağını belirtiyor.
Türkiye'nin son dönemde ardı ardına yaşadığı sarsıcı saldırıların ardından, dijital oyun bağımlılığı ve sosyal medyanın karanlık labirentleri bir kez daha mercek altına alındı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de yaşanan dehşet sahnelerinin arkasındaki sanal motivasyonlar, gençlerin nasıl birer suç makinesine dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve moderatör Gökhan Kurt, sanal dünyadan gerçek hayata sızan bu büyük tehdidin şifrelerini tüm detaylarıyla deşifre etti.
MASUM İSİMLERİN ARKASINDAKİ DEHŞET: OYUN MU, SAVAŞ MI?
Dijital dünyada "oyun" adı altında pazarlanan platformların aslında çocukları şiddet sarmalına ittiğini belirten Gökhan Kurt, "Bu saldırı öncesinde de benzer dijital oyun bağımlılığı kaynaklı sorunları konuşmuştuk ancak gelinen nokta ülke tarihinde hiç görmediğimiz, yaşamadığımız bir durum" ifadelerini kullandı. Bu platformların çocuk yaştaki bireyleri nasıl etkisi altına aldığını anlatan Ramazan Almaçayır, "İsim oyun fakat bu masumiyet platformlara girdikten sonra dehşete düşürücü boyutlara ulaşabiliyor. Çocuklar gruplar halinde sanal dünyada tıpkı gerçek bir savaş ortamındaymış gibi mevzilenme, mühimmat değiştirme ve strateji geliştirme gibi şiddet eğilimli içerikler paylaşıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
GERÇEKLİKTEN KOPUŞ: "EZİKLİK PSİKOLOJİSİ" SALDIRIYA DÖNÜŞÜYOR
Bilgisayar başında geçirilen her dakikanın çocuğu gerçeklikten biraz daha kopardığını vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Kaybedilen her oyun veya kazanılan her başarı yeni bir motivasyon sağlıyor. Kazandığı zaman yenilmezlik unvanına doğru koşan çocuk, kaybettiğinde ise arkadaş çevresi içinde 'eziklik' olarak tabir edilen bir psikolojiyle daha büyük eylemler yapma dürtüsüne kapılabiliyor. Bazen halüsinasyona varan, kendini dünyadan soyutlayan sanal kahramanlık boyutuna ulaşıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
TELEGRAM GRUPLARI VE TALİMATLI SALDIRI İDDİALARI
Sosyal medyadaki gizli gruplar üzerinden gençlerin yönlendirilip yönlendirilmediği sorusu üzerine Gökhan Kurt, "Telegram üzerinden belli okulların ve isimlerin hedef alındığı bir tablo var. Gençleri bu saldırılar için nasıl motive ediyorlar?" sorusunu yöneltti. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın yüzlerce hesap hakkında soruşturma başlattığını hatırlatan Almaçayır, "Bu saldırıların talimatla mı yapıldığı sorusu akıllara gelmişti. İstanbul Valiliği okullarda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ancak bu gruplarda tıklanma, etkileşim alma veya beğenilme içgüdüsüyle paylaşılan provokatif içeriklere karşı çok dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.