CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Hürmüz Boğazı için Avrupa kolları sıvadı: ABD’yi devre dışı bırakacak plan!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz için ABD'siz bir çözüm planı üzerinde çalışıyor. Savaş sonrası devreye alınması planlanan bu strateji, uluslararası bir deniz gücüyle boğazı yeniden açmayı hedeflerken, Washington'un dışarıda bırakılması dikkat çekiyor.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından ele geçirilen özel belgelere göre, Avrupa başkentlerinde dünya ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı için Washington'dan bağımsız, radikal bir strateji hazırlanıyor. İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği bu gizli plan, bölgedeki gerilim sona erdiğinde ticari gemilerin güvenle geçişini sağlamayı hedeflerken, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) operasyonun tamamen dışında bırakmayı öngörüyor.

İşte dünya gündemine bomba gibi düşen bu stratejik hamlenin tüm detayları:

ABD'SİZ ULUSLARARASI GÜÇ: "SAVAŞAN TARAFLAR OLMAYACAK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, planın "savaşan tarafları içermeyen" bir uluslararası savunma misyonu olacağını açıkladı. Bu kapsamda ABD, İsrail ve İran'ın görev dışında tutulması öngörülüyor.

Avrupalı diplomatik kaynaklara göre, bu görevde yer alacak Avrupa gemileri ABD komutası altında olmayacak. Bu durum, transatlantik ilişkilerde yeni bir kırılma ihtimalini gündeme taşıyor.

HEDEF NET: TİCARET GEMİLERİNE GÜVENCE VERMEK

Planın temel amacı, savaş sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak ticari gemilere güvenli bir ortam sağlamak.

Yetkililere göre çatışmaların ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, hazırlıklar şimdiden hızlandırılmış durumda.

BERLİN'DEN SÜRPRİZ HAMLE: ALMANYA SAHAYA İNİYOR

Habere göre Almanya'nın da plana dahil olması bekleniyor. Uzun yıllardır askeri operasyonlara katılım konusunda temkinli bir politika izleyen Berlin yönetiminin bu kez daha aktif bir rol üstlenebileceği belirtiliyor.

Almanya'nın katılımı, planın ölçeğini büyütebilir. Ülkenin güçlü mali kaynakları ve özellikle mayın temizleme kapasitesi, operasyonun en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

PARİS'TE KRİTİK ZİRVE: ABD DAVET EDİLMEDİ

Bu hafta Fransa ile İngiltere'nin öncülüğünde onlarca ülkenin katılacağı bir toplantı düzenlenecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Macron'un ev sahipliği yapacağı görüşmelerde, savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın nasıl kontrol altına alınacağı ele alınacak.

Fransız ve İngiliz yetkililere göre ABD bu toplantıya davet edilmedi. Çin ve Hindistan'ın davet edildiği ancak katılımlarının belirsiz olduğu ifade ediliyor.

İRAN ONAYI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, planın ancak çatışmalar sona erdikten sonra uygulanabileceğini belirtti.

Barrot ayrıca, kurulacak uluslararası gücün İran ve Umman ile koordinasyon içinde çalışacağını ifade etti. Bu durum, planın hayata geçmesi için İran'ın onayının kritik olduğunu ortaya koyuyor.

AVRUPA İÇİNDE ÇATLAK: ABD DAHİL EDİLMELİ Mİ?

WSJ'ye göre Avrupa ülkeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları var.

  • Fransa, ABD'nin operasyona katılmasının İran açısından kabul edilemez olacağını düşünüyor
  • İngiltere ise ABD'nin dışlanmasının Donald Trump'ı kızdırabileceği ve planı zayıflatabileceği görüşünde

Bu tartışma, zaten gergin olan Avrupa-ABD ilişkilerinin daha da kırılgan hale geldiğini gösteriyor.

TRUMP'IN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Trump haftalardır Avrupa'dan askeri destek talep ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın zor kullanılarak açılması için savaş gemileri gönderilmesini istedi.

Ancak Avrupa bu çağrıyı net şekilde reddetti.

Macron, böyle bir müdahalenin gerçekçi olmadığını, çok uzun süreceğini ve gemileri ciddi tehditlere açık hale getireceğini vurguladı. Avrupa liderleri ayrıca bu tür bir askeri hamlenin kamuoyunda destek bulmayacağını ifade etti.

ABLUKA ÇAĞRISINA DA RET

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına destek çağrısı da Avrupa tarafından karşılıksız bırakıldı.

Avrupa ülkeleri, önceliklerinin deniz trafiğini kısıtlamak değil, aksine yeniden açmak olduğunu vurguladı.

ÜÇ AŞAMALI PLAN: MAYINLAR TEMİZLENECEK, GEMİLER KORUNACAK

Avrupa'nın hazırladığı plan üç temel aşamadan oluşuyor:

  • Boğazda mahsur kalan yüzlerce geminin güvenli şekilde çıkışını sağlamak
  • İran'ın döşediği mayınları temizlemek
  • Fırkateyn ve destroyerlerle sürekli eskort ve gözetim sağlamak

Avrupa'nın mayın temizleme kapasitesinin ABD'den daha güçlü olduğu belirtiliyor. Analistlere göre Avrupa ülkelerinin bu alanda 150'den fazla gemisi bulunuyor.

MODEL HAZIR: KIZILDENİZ OPERASYONU ÖRNEK ALINDI

Planın, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de yürüttüğü deniz güvenliği görevine benzer şekilde kurgulandığı ifade ediliyor.

Bu görevde Avrupa ülkeleri ticari gemilere eskort sağlamış ve saldırılara karşı koruma sunmuştu. ABD'nin yürüttüğü daha geniş çaplı ayrı operasyonlardan bağımsız hareket edilmişti.

ALMANYA'NIN ROLÜ KRİTİK AMA ZOR

Almanya'nın bu misyona katılması için parlamentodan onay alması gerekiyor. Ayrıca güçlü bir uluslararası yetki çerçevesi oluşturulması şart.

Berlin'in, Kiel limanındaki mayın temizleme filosu ve keşif uçaklarıyla önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak bu kapasitenin Orta Doğu'ya kaydırılması, Rusya'ya karşı yürütülen mevcut görevleri riske atmamalı.

Mobil uygulamalarımızı indirin