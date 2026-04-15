Hürmüz Boğazı için Avrupa kolları sıvadı: ABD’yi devre dışı bırakacak plan!
The Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz için ABD'siz bir çözüm planı üzerinde çalışıyor. Savaş sonrası devreye alınması planlanan bu strateji, uluslararası bir deniz gücüyle boğazı yeniden açmayı hedeflerken, Washington'un dışarıda bırakılması dikkat çekiyor.
Wall Street Journal (WSJ) tarafından ele geçirilen özel belgelere göre, Avrupa başkentlerinde dünya ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı için Washington'dan bağımsız, radikal bir strateji hazırlanıyor. İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği bu gizli plan, bölgedeki gerilim sona erdiğinde ticari gemilerin güvenle geçişini sağlamayı hedeflerken, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) operasyonun tamamen dışında bırakmayı öngörüyor.
İşte dünya gündemine bomba gibi düşen bu stratejik hamlenin tüm detayları:
ABD'SİZ ULUSLARARASI GÜÇ: "SAVAŞAN TARAFLAR OLMAYACAK"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, planın "savaşan tarafları içermeyen" bir uluslararası savunma misyonu olacağını açıkladı. Bu kapsamda ABD, İsrail ve İran'ın görev dışında tutulması öngörülüyor.
Avrupalı diplomatik kaynaklara göre, bu görevde yer alacak Avrupa gemileri ABD komutası altında olmayacak. Bu durum, transatlantik ilişkilerde yeni bir kırılma ihtimalini gündeme taşıyor.
HEDEF NET: TİCARET GEMİLERİNE GÜVENCE VERMEK
Planın temel amacı, savaş sona erdikten sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak ticari gemilere güvenli bir ortam sağlamak.
Yetkililere göre çatışmaların ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, hazırlıklar şimdiden hızlandırılmış durumda.
BERLİN'DEN SÜRPRİZ HAMLE: ALMANYA SAHAYA İNİYOR
Habere göre Almanya'nın da plana dahil olması bekleniyor. Uzun yıllardır askeri operasyonlara katılım konusunda temkinli bir politika izleyen Berlin yönetiminin bu kez daha aktif bir rol üstlenebileceği belirtiliyor.
Almanya'nın katılımı, planın ölçeğini büyütebilir. Ülkenin güçlü mali kaynakları ve özellikle mayın temizleme kapasitesi, operasyonun en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
PARİS'TE KRİTİK ZİRVE: ABD DAVET EDİLMEDİ
Bu hafta Fransa ile İngiltere'nin öncülüğünde onlarca ülkenin katılacağı bir toplantı düzenlenecek.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Macron'un ev sahipliği yapacağı görüşmelerde, savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın nasıl kontrol altına alınacağı ele alınacak.
Fransız ve İngiliz yetkililere göre ABD bu toplantıya davet edilmedi. Çin ve Hindistan'ın davet edildiği ancak katılımlarının belirsiz olduğu ifade ediliyor.