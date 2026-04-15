CANLI | Orta Doğu'da barış mı? Trump: Savaş iki şekilde sona erebilir
ABD Başkanı Donald Trump, FOX News'e verdiği röportajında ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın “sona çok yakın” olduğunu söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) komutanı, yaptığı açıklamada, devam eden abluka kapsamında ABD güçlerinin İran’a yönelik deniz ticaretini “tamamen durdurduğunu” açıkladı.
ABD-İsrail-İran savaşında 46. gün. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak 2. görüşme sinyalleri, savaşın biteceğine dair umutları tazeliyor.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI: İRAN'LA KAPSAMLI BİR ANLAŞMA PEŞİNDEYİZ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran'la "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la dar değil, aksine "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Georgia'da düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde ABD-İran gerilimini değerlendirdi.
Vance, Başkan Trump'ın İran'la dar kapsamlı bir anlaşma yerine "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu ve buna ulaşacaklarına inandığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı, devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.
Trump'ın sürece bakışına değinen Vance, "Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor." dedi.
Vance, söz konusu geçici ateşkesin halen devam ettiğini vurgulayarak, bu bakımdan sürecin halen devam ettiğine işaret etti.
POTANSİYEL ANLAŞMA KONUSUNDA HALEN İYİMSER
"İran'la anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi." diye konuşan Vance, müzakerelerin devam edeceğini ve potansiyel bir anlaşma konusunda halen iyimser olduğunu dile getirdi.
Vance, "Müzakerelere devam edeceğiz ve bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz, çünkü bu dünya için çok iyi olur. Ülkemiz için ve herkes için harika olur. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
İki ülke arasında ciddi bir güvensizlik olduğuna da dikkati çeken Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Vance, genç Amerikalıların Trump yönetiminin Orta Doğu'ya yönelik bazı politikalarını desteklemediğini gördüğünü de kaydetti.
TRUMP: SAVAŞ İKİ ŞEKİLDE SONA EREBİLİR
ABC News muhabiri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatmayı düşünmediğini ve bunun gerekli olacağını düşünmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sürecin farklı şekillerde sona erebileceğini ancak bir anlaşmanın daha tercih edilebilir olduğunu söyledi.
Trump, “Bu süreç her iki şekilde de sona erebilir ancak bence bir anlaşma tercih edilir, çünkü o zaman ülkelerini yeniden inşa edebilirler” ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, ABC News muhabirinin X platformunda yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.
LAVROV: RUSYA, İRAN SAVAŞI NEDENİYLE OLUŞAN KAYNAK AÇIĞINI “TELAFİ EDEBİLİR”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın aksaması sonucu Çin’de oluşan enerji açığını Rusya’nın karşılayabileceğini söyledi. Açıklama, Rus devlet medyası tarafından Çarşamba günü duyuruldu.
Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığa ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Rusya, Çin ve bizimle çalışmak isteyen diğer ülkelerde ortaya çıkan kaynak açığını şüphesiz telafi edebilir” ifadelerini kullandı.
Rus devlet medyasına göre Lavrov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yılın ilk yarısında Çin’i ziyaret edeceğini de açıkladı.