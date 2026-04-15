Elindeki kan kurumayan Bibi’den küstah sözler: “Masumların katiline iyi denilebilir mi?”
İşgalci İsrail’in eli kanlı lideri katil Bibi, Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü soykırım faaliyetlerini medeniyet savunması kılıfına uydurmaya çalışırken, A Haber ekranlarında tokat gibi bir yanıtla karşılaştı. Kendi halkı tarafından bile "katil" sloganlarıyla protesto edilen Netanyahu'nun, Avrupa’yı "barbarlıkla" suçlayıp dünyaya ahlak dersi vermeye kalkıştı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Netanyahu’nun kan donduran sicilini tek tek deşifre ederek, on binlerce masumun katili olan bir ismin "iyi ve kötü" ayrımı yapmasının akıl tutulması olduğunu vurguladı.
Bölgeyi ateş çemberine çeviren ve on binlerce masumun kanına giren Netanyahu, kameralar karşısına geçerek adeta tüm dünyanın aklıyla alay etti.
KATİL NETANYAHU'DAN AVRUPA'YA KÜSTAH MESAJLAR
Kendi işgalci tutumunu ve gerçekleştirdiği soykırımı görmezden gelen Netanyahu, "Avrupa, kimliğinin, değerlerinin ve medeniyeti barbarlığa karşı savunma sorumluluğunu kontrolünü kaybediyor. Avrupa'nın bizden öğreneceği çok şeyleri var. Özellikle iyi ve kötü arasındaki net ahlaki ayrımı, ki bu gerçek anlarda yaşam için savaşmayı gerektirir" sözleriyle adeta caka satmaya çalıştı.
Bu sözlerle kendi barbarlığını örtbas etmeye çalışan katil Bibi, uluslararası kamuoyunu bir kez daha manipüle etmeye yeltendi.
GAZZE'DEN LÜBNAN'A SOYKIRIM ZİNCİRİ
Netanyahu ve kabinesinin eli kanlı siyaseti, sadece Gazze ile sınırlı kalmadı. 7 Kasım 2023'te başlatılan soykırım hareketiyle yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasını yerinden eden işgalci rejim, rotayı bu kez komşusu Lübnan'a kırdı.
"İkinci Gazze Planı" adı altında Lübnan'da da benzer bir vahşet sergileyen katil Bibi, yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Bölgede milyonlarca insanı evinden yurdundan eden bu operasyonlar sonucunda binlerce masum daha yaşamını yitirirken, işgalci güçlerin bölgedeki zulmü her geçen gün daha da derinleşiyor.
İŞGALCİ MECLİSTE IRKÇI İDAM YASASI KABUL EDİLDİ
Uluslararası hukuku ve insanlık onurunu her fırsatta çiğneyen İsrail, kirli planlarına bir yenisini daha ekledi.
Filistinli mahkumlar için idam yolunu açan ırkçı yasa tasarısı, İsrail meclisi Knesset'te kabul edilerek yasallaşma sürecine girdi. İnsan haklarını hiçe sayan bu adım, işgalci rejimin Filistin halkına yönelik sistematik baskı ve imha politikasının son halkası oldu.
KENDİ HALKI TARAFINDAN BİLE DESTEKLENMİYOR
Netanyahu'nun bölgedeki saldırgan politikaları, kendi vatandaşı tarafından dahi kabul görmüyor. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in pek çok noktasında milyonlarca insan, hükümetin soykırımcı ve işgalci adımlarına karşı sokaklara dökülmeye devam ediyor.
Kendi halkının bile dayanamayarak isyan bayrağını açtığı Netanyahu, protestolarda "katil" ve "soykırımcı" sloganlarıyla istifaya çağrılıyor. Vatandaşları tarafından yalnız bırakılan ve meşruiyetini yitiren katil Bibi, tüm bu protestolara rağmen "medeniyet" nutukları atarak adeta suçlarını gizlemeye çalışıyor.
METE SOHTAOĞLU: "BU BİR ORTA DOĞU HAÇLI SEFERİ Mİ?"
Netanyahu'nun bu tehlikeli söylemlerini değerlendiren Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, konunun sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, arka planda kehanetlere dayalı bir planın işlediğini belirtti.
Mete Sohtaoğlu, "Bu tip söylemler Trump'ın söylemleri ile birleştiği zaman 'Bunlar Orta Doğu'ya Haçlı Seferi mi yapıyor ya ciddi ciddi?' sorusunu bazı kesimler dillendirmekte haklı olur ki haklılar. Şimdi bu tip söylemler, iyilikle kötülük vurgusu, Trump'ın 2000 yıllık Vatikan otoritesini Beyaz Saray merkezli yeni bir Hristiyanlıkla ikame etme çabasını düşündüğümüz zaman; Netanyahu'nun etrafındaki kehanetçi, kabalacı olarak bilinen grubu da yapıştırdığımız zaman burada bizim Orta Doğu üzerinde daha farklı yani bir adalet temalı değil de kehanet temeli üzerinde yayılmaya çalışılan bir planın olduğunu ortaya çıkartıyor" ifadelerini kullandı.
SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN 'İYİ VE KÖTÜ' POŞETİ
Savaşın dini bir zemine oturtulmaya çalışıldığını vurgulayan Sohtaoğlu, Batılı toplumların bu yolla manipüle edildiğine dikkat çekti.
Mete Sohtaoğlu, "Bakın burada insanlar misyonerlerle Hristiyanlaştırılmıyor ya da hahamlar gönderilerek 'Yahudi olsunlar' denmiyor ama burada daha üst bir başlıkta 'iyiler-kötüler savaşı' olarak gösterilerek tüm soykırımların, savaşların, saldırganların zemini hazırlanmaya çalışılıyor ve Trump başta olmak üzere Hristiyan kitle buna ikna edilmeye çalışılıyor. Netanyahu'nun bu sözlerindeki 'Batı değerlerinden uzaklaşıyor' eleştirisiyle de Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerdeki Hristiyan cemaatleri, topluluklar inandırılmaya çalışılıyor ve bu soykırım, savaşlar meşrulaştırılmaya zemin kazandırılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.