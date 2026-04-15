Elindeki kan kurumayan Bibi’den küstah sözler: “Masumların katiline iyi denilebilir mi?”

Bölgeyi ateş çemberine çeviren ve on binlerce masumun kanına giren Netanyahu, kameralar karşısına geçerek adeta tüm dünyanın aklıyla alay etti.

KATİL NETANYAHU'DAN AVRUPA'YA KÜSTAH MESAJLAR

Kendi işgalci tutumunu ve gerçekleştirdiği soykırımı görmezden gelen Netanyahu, "Avrupa, kimliğinin, değerlerinin ve medeniyeti barbarlığa karşı savunma sorumluluğunu kontrolünü kaybediyor. Avrupa'nın bizden öğreneceği çok şeyleri var. Özellikle iyi ve kötü arasındaki net ahlaki ayrımı, ki bu gerçek anlarda yaşam için savaşmayı gerektirir" sözleriyle adeta caka satmaya çalıştı.

Bu sözlerle kendi barbarlığını örtbas etmeye çalışan katil Bibi, uluslararası kamuoyunu bir kez daha manipüle etmeye yeltendi.

GAZZE'DEN LÜBNAN'A SOYKIRIM ZİNCİRİ

Netanyahu ve kabinesinin eli kanlı siyaseti, sadece Gazze ile sınırlı kalmadı. 7 Kasım 2023'te başlatılan soykırım hareketiyle yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasını yerinden eden işgalci rejim, rotayı bu kez komşusu Lübnan'a kırdı.

"İkinci Gazze Planı" adı altında Lübnan'da da benzer bir vahşet sergileyen katil Bibi, yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Bölgede milyonlarca insanı evinden yurdundan eden bu operasyonlar sonucunda binlerce masum daha yaşamını yitirirken, işgalci güçlerin bölgedeki zulmü her geçen gün daha da derinleşiyor.

İŞGALCİ MECLİSTE IRKÇI İDAM YASASI KABUL EDİLDİ

Uluslararası hukuku ve insanlık onurunu her fırsatta çiğneyen İsrail, kirli planlarına bir yenisini daha ekledi.

Filistinli mahkumlar için idam yolunu açan ırkçı yasa tasarısı, İsrail meclisi Knesset'te kabul edilerek yasallaşma sürecine girdi. İnsan haklarını hiçe sayan bu adım, işgalci rejimin Filistin halkına yönelik sistematik baskı ve imha politikasının son halkası oldu.

KENDİ HALKI TARAFINDAN BİLE DESTEKLENMİYOR

Netanyahu'nun bölgedeki saldırgan politikaları, kendi vatandaşı tarafından dahi kabul görmüyor. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in pek çok noktasında milyonlarca insan, hükümetin soykırımcı ve işgalci adımlarına karşı sokaklara dökülmeye devam ediyor.

Kendi halkının bile dayanamayarak isyan bayrağını açtığı Netanyahu, protestolarda "katil" ve "soykırımcı" sloganlarıyla istifaya çağrılıyor. Vatandaşları tarafından yalnız bırakılan ve meşruiyetini yitiren katil Bibi, tüm bu protestolara rağmen "medeniyet" nutukları atarak adeta suçlarını gizlemeye çalışıyor.