İsrail'in yeni oyunu: Sivil kalkan algısı

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve ekibi, İran’ın Tel Aviv yakınlarına düzenlediği füze saldırısının ardından bölgedeki ağır yıkımı ve panik anlarını yerinden aktardı. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda çok sayıda binanın hasar aldığı ve yaralıların olduğu bildirilirken, İsrail polisinin basın mensuplarına yönelik tutum değişikliği dikkat çekti.

İran'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrası Tel Aviv çevresindeki stratejik noktalar harabeye döndü.

7:30'DA GELEN BÜYÜK YIKIM VE PANİK

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri, "Buraya ulaşmak oldukça güçtü, polis çok yoğun güvenlik önlemleri almış. Sabah 07:30'da gerçekleştirilen saldırı sonrasında en büyük hasarın olduğu nokta tam da burası. Çevredeki binaların tamamı hasar gördü, büyük bir füze şarapnelinin düştüğü bilgisi var. 6'dan fazla yaralı olduğu söyleniyor ki sabah saatlerinde Tel Aviv çevresine 4 ayrı parça düştü, büyük bir korku ve panik yaşandı" sözleriyle bölgedeki dehşeti gözler önüne serdi.

STRATEJİK NOKTALAR VE FÜZE DETAYLARI

Saldırının gerçekleştirildiği bölgenin sıradan bir yerleşim yeri değil, bir ticaret merkezi olduğu vurgulandı. Muhabir, "Burası aslında İsrail'in merkezi noktalarından biri. Tel Aviv'in dış, yeni yapılanan mahallelerinden biri ve çok sayıda iş yerinin, plazaların bulunduğu bir nokta. Hürrem Şerf füzeleriyle gerçekleştirildiği tahmin edilen bu saldırıda füzelerin her birinin 100 kilogram ağırlığında olduğu ve 3-4 bombanın ayrıldığı bir savaş başlığı olduğu söyleniyor" ifadelerini kullanarak saldırının şiddetine dikkat çekti.

İSRAİL'İN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ: MEŞRUİYET ÇABASI MI?

Saldırı sonrası olay yerindeki polislerin gazetecilere karşı alışılmadık derecede "yardımcı" olması ise akıllarda soru işareti bıraktı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Polis seni yönlendirdi, 'gel daha yakından çek' dedi resmen. Biz daha önceki yayınlarda biliyoruz ki önce kaldırma çalışması yaparlar, yasak koyarlardı; sonrasında siz yayın yapabilirdiniz. Ancak şu anda kendileri çağırdılar ve bu görüntüleri ekrana taşımanızı istediler" sözleriyle bu durumu değerlendirdi.

Buna karşılık bölgedeki muhabir, "Tutum değişikliğini söylemek mümkün çünkü daha önce tamamen temizleme çalışması gerçekleştikten sonra izin çıkardı. Şu anki görüntüler sivil yerleşim yeri olması sebebiyle 'siviller vuruluyor' mesajını göndermek için yapılan bir izin diyebiliriz. Bu görüntüleri vererek, bundan sonra gerçekleştirecekleri saldırıları daha meşru hale getirme çabasındalar" ifadelerini kullandı. Muhabir ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşme sonrası saldırıların dozunun artabileceği sinyalini verdiğini belirterek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, 77. dalganın başlatıldığını duyurdu. Hayfa ve Necef çevresi için yoğun siren sesleri duyulmaya devam ediyor" sözleriyle savaşın yeni bir boyuta evrildiğini aktardı.