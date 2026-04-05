ANALİZ | Dolar imparatorluğu çöküyor mu? Petrodolar sisteminde tarihi kırılma!

Dünya ekonomisinin kalbinde yer alan dolar sistemi çatırdıyor mu? On yıllardır küresel düzenin temel taşı olan petrodolar mekanizması, yükselen güçlerin hamleleriyle sarsılıyor. Enerji, para ve jeopolitik güç üçgeninde yaşanan bu büyük dönüşüm, 2040'lara ve 2050'lere uzanan çok kutuplu bir dünyanın kapısını aralıyor.

DOLARIN ALTINLA BAĞI KOPTU, ENERJİYLE ESARETİ BAŞLADI

Doların küresel sistemdeki mutlak ağırlığının tarihsel kökenlerini hatırlatan analizde, 1930'lara kadar ABD dolarının doğrudan altına bağlı olduğu, 1944 Bretton Woods sistemiyle bir ons altının 35 dolara sabitlendiği belirtildi. Ancak 1971 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, "Bakan Connally'ye doların altın veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alması talimatını verdim" sözleriyle tarihe geçen o kritik kararı duyurdu. Altınla bağı kalmayan doların nasıl ayakta kaldığına dair en çarpıcı cevap ise enerji piyasalarında saklıydı.