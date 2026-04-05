Lübnan'da "Hizbullah ile mücadele" adı altında sivil katliam! A Haber yıkımı görüntüledi

Lübnan'ın güneyinde, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Sur kentinde bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile birlikte Lübnan'ın güneyindeyiz. Sur kenti, özellikle son birkaç gündür katil İsrail ordusunun hedefi altında olan kentlerden bir tanesi" sözleriyle bölgedeki kritik durumu aktardı.

GÖKYÜZÜNDE ÖLÜMÜN SESİ: HERONLAR TEPEDE

Saldırıların durmaksızın devam ettiğini ve işgal ordusuna ait insansız hava araçlarının bölgeyi sürekli taradığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Halen daha İsrail'e ait Heronların tepemizde uçtuğunu hissedebiliyoruz, duyabiliyoruz. Bakın bir es verdim; şu anda Heronlar uçmaya devam ediyor" diyerek gökyüzündeki tehdidin her an sürdüğünü vurguladı.

SİVİL KATLİAMININ KANITI: ENKAZDAKİ OYUNCAKLAR

İsrail'in "askeri hedef" iddiasıyla vurduğu binaların aslında sivil yerleşim yerleri olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ordusu, Hizbullah ile mücadele adı altında sivilleri de katletmeyi sürdürüyor. Bakar mısınız; bu binalarda çocuklar, bebekler, kadınlar kalıyor ve onlara ait oyuncaklar ne yazık ki enkazın altında kalmış durumda. Hurda yığını haline gelmiş araçları saymıyoruz bile" ifadeleriyle yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

"KOCA BİR MAHALLE YERLE BİR EDİLDİ"

Saldırıların şiddetini ve bölgedeki yıkımı detaylandıran Ata Gündüz Kurşun, "Asıl bomba atılan yer şu bina. Hizbullah üyeleri bu binanın hedef alındığını söyledi ancak yapılan saldırıyla birlikte çevredeki birçok binanın da hedef alındığını gözlemleyebiliyoruz. Koca bir mahalle İsrail tarafından enkaz yığını haline getirilmiş durumda" şeklinde konuştu.