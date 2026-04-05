Lübnan'da "Hizbullah ile mücadele" adı altında sivil katliam! A Haber yıkımı görüntüledi
A Haber ekibi, İsrail ordusunun acımasızca hedef aldığı Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde ateş hattının tam ortasından bildiriyor. Katil İsrail’in sivil yerleşim yerlerini yerle bir ettiği bölgede, enkaz altından çıkan çocuk oyuncakları dramın boyutunu gözler önüne sererken; gökyüzünde yankılanan Heron sesleri yeni bir saldırının habercisi olarak bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. İşgal ordusunun stratejik hedeflerine ulaşamadığı bölgede, sivil altyapı ve köyler haritadan silinmeye çalışılıyor.
Lübnan'ın güneyinde, çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Sur kentinde bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile birlikte Lübnan'ın güneyindeyiz. Sur kenti, özellikle son birkaç gündür katil İsrail ordusunun hedefi altında olan kentlerden bir tanesi" sözleriyle bölgedeki kritik durumu aktardı.
GÖKYÜZÜNDE ÖLÜMÜN SESİ: HERONLAR TEPEDE
Saldırıların durmaksızın devam ettiğini ve işgal ordusuna ait insansız hava araçlarının bölgeyi sürekli taradığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Halen daha İsrail'e ait Heronların tepemizde uçtuğunu hissedebiliyoruz, duyabiliyoruz. Bakın bir es verdim; şu anda Heronlar uçmaya devam ediyor" diyerek gökyüzündeki tehdidin her an sürdüğünü vurguladı.
SİVİL KATLİAMININ KANITI: ENKAZDAKİ OYUNCAKLAR
İsrail'in "askeri hedef" iddiasıyla vurduğu binaların aslında sivil yerleşim yerleri olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ordusu, Hizbullah ile mücadele adı altında sivilleri de katletmeyi sürdürüyor. Bakar mısınız; bu binalarda çocuklar, bebekler, kadınlar kalıyor ve onlara ait oyuncaklar ne yazık ki enkazın altında kalmış durumda. Hurda yığını haline gelmiş araçları saymıyoruz bile" ifadeleriyle yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
"KOCA BİR MAHALLE YERLE BİR EDİLDİ"
Saldırıların şiddetini ve bölgedeki yıkımı detaylandıran Ata Gündüz Kurşun, "Asıl bomba atılan yer şu bina. Hizbullah üyeleri bu binanın hedef alındığını söyledi ancak yapılan saldırıyla birlikte çevredeki birçok binanın da hedef alındığını gözlemleyebiliyoruz. Koca bir mahalle İsrail tarafından enkaz yığını haline getirilmiş durumda" şeklinde konuştu.
İSRAİL STRATEJİK HEDEFLERİNE ULAŞAMADI
İşgal ordusunun ağır bombardımanına rağmen sahada istediği ilerlemeyi kaydedemediğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "İsrail her ne kadar bu bombardımanını sürdürse de hayati diye tarif ettiği hedeflerine henüz ulaşabilmiş değil. Ne Litani Nehri'ne ulaşabildi ne de stratejik yüksek tepelerin olduğu, oldukça kritik Hiyam ilçesine" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.
SINIR KÖYLERİNDE "YIKIM" TALİMATI
İsrail'in Lübnan sınırındaki köyleri tamamen yok etmeye yönelik bir politika izlediğini aktaran Ata Gündüz Kurşun, "İsrail şu anda sınırın sıfır noktasındaki Ayta eş-Şab, El-Arş, Marun ve Yarun köylerini yıkıyor. Zaten İsrail'in eli kanlı yöneticileri Lübnan sınırındaki tüm köylerin yıkılacağının talimatını vermişti" dedi.
HİZBULLAH'TAN "YIPRATMA" STRATEJİSİ
Hizbullah'ın saldırılara karşılık verme biçimine değinen Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah bir yıpratma stratejisi izliyor; her gün İsrail'in kuzeyine yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştiriyor ve işgal ordusunun canını fazlasıyla yakıyor. İsrail ise Lübnan genelinde şu ana kadar 3 bin 500'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı" ifadelerini kullandı.
ALTYAPI VE KÖPRÜLER HEDEF TAHTASINDA
Saldırıların sadece yerleşim yerleriyle sınırlı kalmadığını, lojistik hatların da hedef alındığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Geçtiğimiz dakikalarda başkent Beyrut vuruldu, Dahiye semti vuruldu. Lübnan-Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı ile M10 karayolu da hedef alındı. Sadece siviller katledilmiyor, altyapı da hedef alınıyor. İki farklı köprü için yıkma tehdidinde bulunuldu. Oysa o köprüler sivil vatandaşların, motosikletlerin ve yayaların geçtiği ana yollar üzerinde bulunuyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.