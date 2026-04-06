Lübnan'da sessiz işgal derinleşiyor: İsrail'in yeni hedefi Litani Nehri

İsrail yönetimi, İran ile olası bir ateşkes ihtimalinin Lübnan cephesini kapsamayacağını açıkça ilan etmiş durumda.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in bu planı aslında günler öncesinden dillendirdiğini belirterek, "İsrail'in eli kanlı yöneticileri geçen hafta açıkça şunu söyledi: İran'la ateşkes olsa bile bu Hizbullah'la mücadelemizi kapsamaz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Lübnan'da yeni bir işgal dalgasının bilinçli şekilde devreye sokulduğunu ortaya koyuyor.

HEDEF LİTANİ'YE 10 KİLOMETRE: İŞGAL HATTI GENİŞLİYOR

İsrail basınından Haaretz gazetesinin iddiasına göre, Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyinde yeni bir işgal hattı oluşturmayı planlıyor.

Kurşun, "İsrail, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Mavi Hat'ın 10 kilometre ötesine geçmek istiyor" sözleriyle bu genişleme planını aktardı.

Bu bölge, Hizbullah'ın güçlü olduğu alanları kapsıyor. Bu nedenle İsrail ordusu ile Hizbullah unsurları arasında sıcak temasın giderek arttığı belirtiliyor.

KARA HAREKÂTINDA KAYIP BÜYÜK: İSRAİL İSTEDİĞİNİ ALAMIYOR

Sahadan gelen bilgiler, İsrail'in kara harekâtında ciddi kayıplar verdiğini ortaya koyuyor.

Kurşun, "İsrail ordusunun kayıpları artıyor. Yaralı sayısı 500'e yaklaştı ve birçoğunun durumu kritik" diyerek çatışmaların şiddetine dikkat çekti.

Bu tablo, İsrail'in kara operasyonlarında hedeflediği ilerlemeyi sağlayamadığını gösteriyor.

KÖYLER YERLE BİR EDİLİYOR: "GAZZE MODELİ" LÜBNAN'DA

Kara operasyonlarında istediğini elde edemeyen İsrail, hava ve topçu saldırılarına ağırlık vermiş durumda.

Kurşun, "Savaş uçakları, donanma ve topçu birlikleriyle sınır hattındaki köyler sistematik şekilde yıkılıyor" ifadelerini kullandı.

Daha da çarpıcı olan ise sahadaki uygulamalar: İsrail ordusunun bazı köylere girerek evlere patlayıcı yerleştirdiği ve ardından bu yapıları tamamen imha ettiği belirtiliyor.

Bu stratejinin, Gazze'de Refah ve Han Yunus'ta uygulanan yıkım modelinin Lübnan'a taşındığını gösterdiği ifade ediliyor.